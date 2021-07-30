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«Ньюкасл» собирается продлить контракт с главным тренером

вчера, 15:24

По данным Daily Star, руководство «Ньюкасла» собирается продлить контракт с главным тренером команды Стивом Брюсом.

Боссы английского клуба хотят таким образом отблагодарить наставника за то, что он по итогам прошлого сезона смог сохранить прописку в АПЛ. Новое соглашение будет продлено на три года.

Однако, как уточняет источник, далеко не все болельщики «Ньюкасла» позитивно воспримут эту новость, Стив Брюс активно критикуется фанатами «сорок» с момента его назначения.

Напомним, что недавно обладатель титула ЛЧ сезона-2020-21 продлил контракт с главным тренером.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:35
Классный тренер,зачем им новый!
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