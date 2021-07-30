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Витория: «Хочу поздравить ребят с первой победой в сезоне»

вчера, 22:24
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Наставник «Спартака» Руй Витория отреагировал на победу над «Крыльями Советов» во втором туре РПЛ.

Я хотел бы поздравить своих ребят, свою команду с этими тремя очками, первой победой в сезоне. Она была очень важна. Также я бы хотел поблагодарить соперника за то, что показали качественный футбол. Конечно, игра могла быть по качеству лучше, были у нас моменты для взятия ворот, которыми мы не воспользовались, тем самым дав пищу сопернику, дали почувствовать им уверенность в себе, но победа за нами.

Я считаю, что результат справедливый, мы только начинаем. Конечно, ошибки неизбежны, они сегодня присутствовали, но победы нужны для того, чтобы почувствовать уверенность в себе и наращивать собственные силы.

Накануне определился лучший игрок встречи «Крылья Советов» — «Спартак».

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Витория Руй
Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 06:46
То что ошибок много это правильно подмечено, поэтому чем быстрее они будут исправлены тем качественным будет результат и сама игра. Удачи
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:48
еле,еле один гол родили и то с пенальти.Смешно!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:23
Говорит все правильно
beefs
beefs
вчера в 23:19
да, так играть с Бенфикой - считай свободен...
makkie
makkie
вчера в 22:37
Ошибок и брака было много... Бенфика за такое сразу накажет.
Думай, Руй, как выстоять !
Cat01
Cat01
вчера в 22:35
Счёт по игре....
drug01
drug01
вчера в 22:35
Слишком Слабовато... Но три очка!!!
протон1
протон1
вчера в 22:27
Хороший видать тренер, объективно высказался.
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