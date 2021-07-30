Витория: «Хочу поздравить ребят с первой победой в сезоне»

Наставник «Спартака» отреагировал на победу над «Крыльями Советов» во втором туре РПЛ .

Я хотел бы поздравить своих ребят, свою команду с этими тремя очками, первой победой в сезоне. Она была очень важна. Также я бы хотел поблагодарить соперника за то, что показали качественный футбол. Конечно, игра могла быть по качеству лучше, были у нас моменты для взятия ворот, которыми мы не воспользовались, тем самым дав пищу сопернику, дали почувствовать им уверенность в себе, но победа за нами.

Я считаю, что результат справедливый, мы только начинаем. Конечно, ошибки неизбежны, они сегодня присутствовали, но победы нужны для того, чтобы почувствовать уверенность в себе и наращивать собственные силы.