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Соболев: «Если бы забил в первом тайме, было бы попроще»

вчера, 21:46
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Форвард «Спартака» Александр Соболев рассказал о победе над «Крыльями Советов» во втором туре РПЛ.

Игра непростая. Если бы забил в первом тайме, было бы попроще, но в итоге забил с пенальти. Не важно, каким образом забил, пенальти тоже надо реализовать. Победу одержали по игре.

Я где-то год ждал этого матча, но немного не так его представлял. Хотел, чтобы был заполнен стадион и были болельщики. Но в наше время хотя бы так. Я очень рад снова оказаться в Самаре. Это, можно сказать, родной для меня клуб, потому что он дал мне дорогу дальше. Я благодарен ребятам и болельщикам.

Накануне определился лучший игрок встречи «Крылья Советов» — «Спартак».

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 02:29
"Если бы" в протокол матча не внесешь.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:17
Один еле забил,и то радостно
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:30
В жизни нет справедливости...футбол как часть жизни не исключение...
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:29
И самый справедливый!
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:28
Думаю, дело не в фанатах. Кто-то, когда-то назвал это хорошим тоном, вот и изображают из себя "джентльменов".
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:28
С ПОБЕДОЙ спартачи!!!
pomor45
pomor45
вчера в 22:27
Намекает судьям, что пенальти его соперникам надо ставить в первые 10 минут игры. Тогда Спартаку будет проще.
ABir
ABir
вчера в 22:26
Да, с игры, что-то не идёт в последних матчах. Должно в ближайшее время этот голевой застой прорвать
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:25
Ну это идеальный вариант)...
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:24
А я за то, чтобы и в Европе, и России судьи одинаково трактовали Правила игры в футбол.
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:24
Скорее не хотят злить фанатов бывшего клуба...товарищи все профи...им пофигу)...
Ironigor
Ironigor ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:22
Вот это волшебное слово Эсля бу ... .
cska1948
cska1948
вчера в 22:21, ред.
Мне одному кажется фальшю то, что некоторые футболисты не празднуют гол в ворота своей бывшей команды? Не хочешь огорчать бывших товарищей,так не выходи играть против них, так будет честнее. А то из кожи лезут чтобы забить, а потом чуть ли не извиняются за это и готовы, по выражению лиц, волосы на своей голове вырвать.
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:17
Для меня эти трактовки тоже загадка...я единственное за то, чтобы в этом плане в РПЛ всех судили одинаково...
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:16
На Евро было несколько моментов явного попадания мяча в руку, так эти эпизоды даже не рассматривали.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:11
Мог бы из памяти к Самаре пенальти смазать, но получилось, то что получилось.
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:10
И сколько ещё предстоит...
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:10
Таких пенальти уже много поставили...ЦСКА таких бил по 2 в матче в конце прошлого сезона...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:08
Саша, Самары в тебе много осталось, а скоро Бенфика
Futurista
Futurista
вчера в 22:08
Сколько ты уже не забил...мама дорогая...
cska1948
cska1948
вчера в 22:04
Игрок КС не играл рукой в мяч, но пенальти поставили!? Трактуют "игру рукой" как кому вздумается!
alexgurzan
alexgurzan ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 21:58
Добрый вечер.

Удваиваются очки, которые приносит команде капитан. Если капитан не играл в матче, то удваиваются очки вице-капитана. Но если капитан играл, то вице-капитан не несет никакой функции.
Gahi
Gahi
вчера в 21:50
Доброго дня суток, хотелось бы у Вас уточнить, в команде ФК.Иолотанец капитаном был Мозес а вице-капитаном был Соболев. На 59 минуте меняют Мозеса по логике капитаном становится Соболев он на 68 минуте забивает гол, то его очки удваиваются или также остаются 6 очков так как он забил 4 очка и отыграл более 60 минут 2 очка, или всё-таки они должны удваивается и тогда должно быть 12?. Спасибо и Удачи.
433mf76mj62f
433mf76mj62f
вчера в 21:47
Если бы да кабы. Могли и проиграть.
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