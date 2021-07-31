Осинькин: «Пиняев может вырасти в хорошего футболиста»

Наставник «Крыльев Советов» прокомментировал дебют 16-летнего в РПЛ .

Я должен прокомментировать дебют Пиняева, но на будущее хотел бы подальше быть от этих разговоров, чтобы они не отвлекали от самого главного. А главное — вырасти в хорошего футболиста. У Пиняева есть все данные для этого.

Сергей показал, что может играть в быстрый футбол, мгновенно принимать решения, работать не только на молодежном уровне.

Пиняев показал, что его надо опасаться любому футболисту. Например, Айртону.