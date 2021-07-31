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Осинькин: «Пиняев может вырасти в хорошего футболиста»

сегодня, 00:39
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал дебют 16-летнего Сергея Пиняева в РПЛ.

Я должен прокомментировать дебют Пиняева, но на будущее хотел бы подальше быть от этих разговоров, чтобы они не отвлекали от самого главного. А главное — вырасти в хорошего футболиста. У Пиняева есть все данные для этого.

Сергей показал, что может играть в быстрый футбол, мгновенно принимать решения, работать не только на молодежном уровне.

Пиняев показал, что его надо опасаться любому футболисту. Например, Айртону.

Накануне определился лучший игрок встречи «Крылья Советов» — «Спартак».

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 07:26
Пусть у Сергея все получится
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:51
Лишь бы лень не одолела и деньги не испортили...
beefs
beefs
сегодня в 06:50
одних данных в наше время мало, очень много еще зависит от окружения...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:27
Он же вроде в Барсе был
ОПС
ОПС
сегодня в 05:19
Лишь бы не зазвездился и будет тогда хороший игрок.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 04:43
Пустое. Сколько таких многообешающих уже было.
Gahi
Gahi
сегодня в 03:17
Каждый талант нуждается в огранке, чтобы в конечном итоге раскрыть весь свой потенциал и стать незаменимым игроком в своей команде. Но для достижения таких целей нужен каждодневный и кропотливый труд, что позволит футболисту добиться больших высот в футболе. Игорь Осинькин правильно и бережно направляет по данному пути молодого воспитанника клуба Сергея Пиняева, с таким отношение к игроку он обязательно станет тем к чему так сильно стремиться. Удачи
ABir
ABir
сегодня в 03:07
Очень интересный игрок. Будем следить за его карьерой
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 02:58
Респект Осинькину, что не боится выпускать шестнадцатилетнего парня. Талантами футбольными сейчас не столь щедра Россия, поэтому воспитывать и выращивать этого игрока надо очень аккуратно и бережно:
sv_1969
sv_1969
сегодня в 02:23
хотлось бы этого
STVA 1
STVA 1
сегодня в 02:21
Желаю ему всего хорошего!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:12
С Осинькиным может вырасти.
протон1
протон1
сегодня в 00:44
Серёжа был очень хорош. Но это лишь 15 минут талантливого 16-летнего парня, заряженного на отыгрыш и вышедшего в конце игры. Против чувака, который отпахал предыдущие 75 минут. Не нужно делать больших авансов Серёже, таланты украшает скромность, а у нас их раз-два и обчелся. Наши юные звездочки быстро гаснут от обольщения. Пиняева хочется сохранить.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:40
В этом даже не сомневаюсь...
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 00:40
Всё возможно, возможно и вырастит....
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