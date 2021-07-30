Слуцкий: «Удачно сложилась игра, забили достаточно быстрые голы»

Наставник «Рубина» рассказал о победе над «Арсеналом» в матче РПЛ .

Удачно сложилась игра, забили достаточно быстрые голы. Уже понятно, что играли во многом по счету.

Почему Абильдгор остался в запасе? У него есть небольшие мышечные проблемы. Мы решили не усугублять и поберечь его на следующий четверг.

Макаров? Мы отталкиваемся от состояния наших футболистов. Макаров был и остается важным игроком для нас, но так получилось, что он приехал позже, приехал не в оптимальном состоянии и пока никак не может набрать свои оптимальные кондиции, к сожалению.