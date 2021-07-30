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Слуцкий: «Удачно сложилась игра, забили достаточно быстрые голы»

вчера, 23:24
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)0 : 3Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о победе над «Арсеналом» в матче РПЛ.

Удачно сложилась игра, забили достаточно быстрые голы. Уже понятно, что играли во многом по счету.

Почему Абильдгор остался в запасе? У него есть небольшие мышечные проблемы. Мы решили не усугублять и поберечь его на следующий четверг.

Макаров? Мы отталкиваемся от состояния наших футболистов. Макаров был и остается важным игроком для нас, но так получилось, что он приехал позже, приехал не в оптимальном состоянии и пока никак не может набрать свои оптимальные кондиции, к сожалению.

Ранее был объявлен лучший игрок этого матча.

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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 07:18
Рубин с победой!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:47
У Викторовича всё получается приятно смотреть на игру Рубина.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 01:41
Игра удачно складывается у хорошего тренера...
Cat01
Cat01
сегодня в 00:05
Всё идёт по плану тренера
Gahi
Gahi
вчера в 23:38
Чувствуется что команда готова бороться за медали. Удачи
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 23:32
Главное мы на первом месте !
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