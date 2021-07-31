Сентябрьские матчи сборных России пройдут в Москве

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вчера, 11:11

Пресс-служба РФС сообщает, что сентябрьские матчи национальной и молодежной сборной России пройдут в Москве.

Из-за эпидемиологической ситуации РФС принял решение перенести домашние матчи национальной и молодёжной сборных России из Волгограда и Саранска 7 сентября в Москву. О стадионах проведения матчей РФС сообщит дополнительно.

Национальная сборная России 1 сентября сыграет против команды Хорватии в «Лужниках» в рамках квалификации ЧМ -2022, 7 сентября российская команда должна была принять Мальту в Волгограде.

Молодежная сборная России должна была сыграть против Мальты 7 сентября в Саранске.

Также ранее сообщалось, что в Московской области готовы принять матчи зарубежной национальной команды.