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Сентябрьские матчи сборных России пройдут в Москве

вчера, 11:11

Пресс-служба РФС сообщает, что сентябрьские матчи национальной и молодежной сборной России пройдут в Москве.

Из-за эпидемиологической ситуации РФС принял решение перенести домашние матчи национальной и молодёжной сборных России из Волгограда и Саранска 7 сентября в Москву. О стадионах проведения матчей РФС сообщит дополнительно.

Национальная сборная России 1 сентября сыграет против команды Хорватии в «Лужниках» в рамках квалификации ЧМ-2022, 7 сентября российская команда должна была принять Мальту в Волгограде.

Молодежная сборная России должна была сыграть против Мальты 7 сентября в Саранске.

Также ранее сообщалось, что в Московской области готовы принять матчи зарубежной национальной команды.

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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 12:36
Лучше бы в Грозный отдали. Там официально 50% на стадион пускают. У сборной хотя бы поддержка была.
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:33
До старта осенних отборочных игр на ЧМ-2022 остаётся месяц и хочется верить, что за этот период власти Москвы и ответственные чиновники в лице Мурашко, Голиковой, Поповой и др. сумеют существенным образом повлиять на эпид.ситуацию в Москве и матчи с Хорватией и Мальтой пройдут в присутствии зрителей на стадионе поддержка которых сейчас так необходима нашим футболистам. Вперёд Россия!
Gahi
Gahi
вчера в 11:58
Осталось серьёзно подготовиться и сыграть хорошо. Удачи
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 11:55
Вынужденная мера. Вирус никак не угомонится.
Caniggia
Caniggia
вчера в 11:25
Жаль, что регионы не увидят новую сборную, но это не принципиально. Пусть играют в Москве. Главное, как будут играть и добьются ли положительного результата. А смотреть и болеть за сборную в любом случае, где бы она не играла, будет вся страна.
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:14
Неоднозначное решение
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