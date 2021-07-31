Сентябрьские матчи сборных России пройдут в Москве

Пресс-служба РФС сообщает, что сентябрьские матчи национальной и молодежной сборной России пройдут в Москве.
Из-за эпидемиологической ситуации РФС принял решение перенести домашние матчи национальной и молодёжной сборных России из Волгограда и Саранска 7 сентября в Москву. О стадионах проведения матчей РФС сообщит дополнительно.
Национальная сборная России 1 сентября сыграет против команды Хорватии в «Лужниках» в рамках квалификации ЧМ-2022, 7 сентября российская команда должна была принять Мальту в Волгограде.
Молодежная сборная России должна была сыграть против Мальты 7 сентября в Саранске.
Также ранее сообщалось, что в Московской области готовы принять матчи зарубежной национальной команды.