Химки готовы принять матчи сборной Беларуси в отборе на чемпионат мира

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вчера, 18:15

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что «Арена-Химки» готова принять предстоящие домашние матчи сборной Беларуси в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Будет запрос, будем рассматривать. Принять-то мы всегда можем, у нас все есть для этого — и инфраструктура, и управление. Запроса пока не было, но, наверное, это не только от нас зависит, от федерации, может быть. Мы готовы все предоставить: тренировочные площадки, стадион.

Напомним, что УЕФА отказался проводить соревнования под своей эгидой на территории Беларуси.

Весной сборная Беларуси потерпела самое крупное поражение в истории, после чего команду покинул тренер Михаил Мархель.