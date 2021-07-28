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Химки готовы принять матчи сборной Беларуси в отборе на чемпионат мира

вчера, 18:15

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что «Арена-Химки» готова принять предстоящие домашние матчи сборной Беларуси в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Будет запрос, будем рассматривать. Принять-то мы всегда можем, у нас все есть для этого — и инфраструктура, и управление. Запроса пока не было, но, наверное, это не только от нас зависит, от федерации, может быть. Мы готовы все предоставить: тренировочные площадки, стадион.

Напомним, что УЕФА отказался проводить соревнования под своей эгидой на территории Беларуси.

Весной сборная Беларуси потерпела самое крупное поражение в истории, после чего команду покинул тренер Михаил Мархель.

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Химки  Беларусь
Источник: tass.ru
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smolnikov
smolnikov ответ h8you (раскрыть)
сегодня в 08:23
Жил там?
h8you
h8you ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 20:48
В северной корее лучше
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:47
Как с Зенитом, так 500 зрителей. А тут приедут 2 сборные со своими болельщиками из других стран - и всё в порядке? Конечно, они же все привитые и со справками. Или бацилла к тому времена побеждена будет?
Диву даюсь над нашим маразмом и маразматиками...
LOpp
LOpp
вчера в 18:43
В Крыму пусть играют
протон1
протон1
вчера в 18:27
Теперь у нас две сборные
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:17
И этот факт, радует....
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