Химки готовы принять матчи сборной Беларуси в отборе на чемпионат мира

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что «Арена-Химки» готова принять предстоящие домашние матчи сборной Беларуси в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.
Будет запрос, будем рассматривать. Принять-то мы всегда можем, у нас все есть для этого — и инфраструктура, и управление. Запроса пока не было, но, наверное, это не только от нас зависит, от федерации, может быть. Мы готовы все предоставить: тренировочные площадки, стадион.
Напомним, что УЕФА отказался проводить соревнования под своей эгидой на территории Беларуси.
Весной сборная Беларуси потерпела самое крупное поражение в истории, после чего команду покинул тренер Михаил Мархель.
Диву даюсь над нашим маразмом и маразматиками...
Диву даюсь над нашим маразмом и маразматиками...