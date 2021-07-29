«Сочи» сыграет против «Партизана» в Лиге конференций

Определился соперник «Сочи» в третьем раунде квалификации Лиги конференций.
Им стал сербский клуб «Партизан», который выбил сегодня из турнира словацкую «ДАК 1904». Первые матчи третьего отборочного раунда пройдут 5 августа, ответные – 12-го.
Накануне определились все пары 1/4 финала футбольного турнира на Олимпиаде в Токио.
Сегодня было весьма заметно, что интересен он, мягко говоря, не всем..
Вот самые яркие примеры :
Все три румына организованно слились, как один.
И если Шепши ещё туда-сюда- проиграли примерно равной себе Трнаве, то Университатя спокойно отдалась албанцам, а Стяуа- вообще Караганде..))
Зато, в свою очередь, все казахи бодро зашагали дальше, пройдя соперников намного более сильных, чем они сами.
Помимо Караганды, своих визави выбили Тобол (целого Хайдука) и Астана (греческого Ариса).
Так что если кому из наших нужна эта Лига, то воевать в ней придётся с казахами..)))
Сегодня было весьма заметно, что интересен он, мягко говоря, не всем..
Вот самые яркие примеры :
Все три румына организованно слились, как один.
И если Шепши ещё туда-сюда- проиграли примерно равной себе Трнаве, то Университатя спокойно отдалась албанцам, а Стяуа- вообще Караганде..))
Зато, в свою очередь, все казахи бодро зашагали дальше, пройдя соперников намного более сильных, чем они сами.
Помимо Караганды, своих визави выбили Тобол (целого Хайдука) и Астана (греческого Ариса).
Так что если кому из наших нужна эта Лига, то воевать в ней придётся с казахами..)))