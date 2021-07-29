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«Сочи» сыграет против «Партизана» в Лиге конференций

вчера, 23:44
ДАК 1904Логотип футбольный клуб ДАК 1904 (Дунайська Стреда)0 : 2Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)ПартизанМатч завершен

Определился соперник «Сочи» в третьем раунде квалификации Лиги конференций.

Им стал сербский клуб «Партизан», который выбил сегодня из турнира словацкую «ДАК 1904». Первые матчи третьего отборочного раунда пройдут 5 августа, ответные – 12-го.

Накануне определились все пары 1/4 финала футбольного турнира на Олимпиаде в Токио.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Ravshan878
Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 12:13
Партизан это команда. А не какой то трин - трава.)
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ Vik_ont25 (раскрыть)
сегодня в 11:37
Здесь скорее всего имеется в виду Динамо Санкт-Петербург из которого было сделано Сочи.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:39
Не лучший вариант.
Levadia
Levadia
сегодня в 10:14
Удачи Сочи!
Партизан уже не тот,вполне могут пройти.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
сегодня в 07:10
Желаю сочинцам отпартизанить энтот Партизан)) хотя, будет непросто, уверен... Непонятно в каком состоянии находится сейчас сербский клуб.
Стасодзюб
Стасодзюб
сегодня в 06:52
У то походу и приехали)
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 06:00
Партизан ,уже по серьезнек!!!
112910415
112910415
сегодня в 05:49
и это уже серьёзно
Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 05:21


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88_DEIVID
88_DEIVID
сегодня в 04:27
Здесь, скорее всего, будет проход Партизана, это уже другой уровень, а не всякие Кешли. Думаю, опыт возьмёт своё.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:26
Играть можно и нужно.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 03:08
Удачи сочинцам.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 02:58
Это было ясно заранее
амурец
амурец
сегодня в 02:11
удачи Сочи
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 01:23
Пришла пора, кому-то из росклубов оставить жёлтое пятно на натянутых до невозможности раздувшихся парусах, по закону последних лет, жанра.
swed27
swed27
сегодня в 01:21
Вполне достойный соперник
311
311
сегодня в 01:05
Сочи вполне по зубам Партизан, который уже давно не тот! Да и по составу Сочи сильнее!)
баск
баск
сегодня в 00:54
В этой Лиге конференций многое будет зависеть от вовлечённости команд в турнир и их заинтересованности в нём.
Сегодня было весьма заметно, что интересен он, мягко говоря, не всем..

Вот самые яркие примеры :
Все три румына организованно слились, как один.
И если Шепши ещё туда-сюда- проиграли примерно равной себе Трнаве, то Университатя спокойно отдалась албанцам, а Стяуа- вообще Караганде..))

Зато, в свою очередь, все казахи бодро зашагали дальше, пройдя соперников намного более сильных, чем они сами.
Помимо Караганды, своих визави выбили Тобол (целого Хайдука) и Астана (греческого Ариса).

Так что если кому из наших нужна эта Лига, то воевать в ней придётся с казахами..)))
Cat01
Cat01
сегодня в 00:43
Вот это уже противник
1bear
1bear
сегодня в 00:38
...вот и посмотрим на что способны Сочи в игре с серьёзным соперником...
...желаю успешно пройти сербов!!!
Vik_ont25
Vik_ont25 ответ Zenit_84 (раскрыть)
сегодня в 00:30
Кхе - кхе!!! Вот это Вы, уважаемый, выдали! Сколько стоит у Вас, нынче, литр пива?
протон1
протон1
сегодня в 00:27
Не простые соперники. Удачи нашим клубам! Верим в Сочи и Рубин
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:21
Вот и посмотрим на готовность Сочи.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 00:16
Удачи Динамовцам!!!
compka
compka
сегодня в 00:12, ред.
Сложный соперник. Для Сочи это уже финал. В смысле не конец, а важность.

Отступать некуда, ниже турниров нет.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 00:01
А вот это уже серьёзно! Тем интереснее. Удачи российскому клубу!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 23:49
За сербов я всегда топлю когда они играют не с нашими командами
Команду Сочи я не люблю, но в еврокубках желаю им победы
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 23:48
Да уж, "Партизан" это не "Кешля", посложнее будет...
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:46
Хороший матч нас ждёт. Сочи будет совсем не просто.
Удачи в любом случае Черноморцам !!!
Gahi
Gahi
вчера в 23:45
Будем надеяться что Сочи пройдёт дальше. Удачи
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