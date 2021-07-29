«Сочи» сыграет против «Партизана» в Лиге конференций

1627591457

вчера, 23:44

Определился соперник «Сочи» в третьем раунде квалификации Лиги конференций.

Им стал сербский клуб «Партизан», который выбил сегодня из турнира словацкую «ДАК 1904». Первые матчи третьего отборочного раунда пройдут 5 августа, ответные – 12-го.

Накануне определились все пары 1/4 финала футбольного турнира на Олимпиаде в Токио.