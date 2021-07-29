«Рубин» сыграет в Лиге конференций с польским клубом

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вчера, 23:03

Определился соперник «Рубина» в третьем раунде квалификации Лиги конференций.

Им стал польский клуб «Ракув», который выбил сегодня из турнира литовскую «Судуву». Первый матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций состоится 5 августа.

Накануне определились все пары 1/4 финала футбольного турнира на Олимпиаде в Токио.