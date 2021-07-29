«Рубин» сыграет в Лиге конференций с польским клубом

Определился соперник «Рубина» в третьем раунде квалификации Лиги конференций.
Им стал польский клуб «Ракув», который выбил сегодня из турнира литовскую «Судуву». Первый матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций состоится 5 августа.
Накануне определились все пары 1/4 финала футбольного турнира на Олимпиаде в Токио.
Своей несчастной Судуве поляки не забили ни разу за два матча, дошло до пеналей.
И это при том, что у всех прибалтийских команд оборона совершенно дырявая.
Например, другим литовцам- КауноЖальгирису (это такая же Судува) валлиские любители за пару матчей накидали добрый десяток банок.
Так что Ракув недееспособен, и если только Слуцкому нужно дальнейшее участие в этом сомнительном турнире, он этих поляков даже не заметит..
Своей несчастной Судуве поляки не забили ни разу за два матча, дошло до пеналей.
И это при том, что у всех прибалтийских команд оборона совершенно дырявая.
Например, другим литовцам- КауноЖальгирису (это такая же Судува) валлиские любители за пару матчей накидали добрый десяток банок.
Так что Ракув недееспособен, и если только Слуцкому нужно дальнейшее участие в этом сомнительном турнире, он этих поляков даже не заметит..