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«Рубин» сыграет в Лиге конференций с польским клубом

вчера, 23:03
Ракув ЧенстоховаЛоготип футбольный клуб Ракув Ченстохова0 : 0Логотип футбольный клуб Судува (Мариямполе)СудуваЗакончился после серии пенальти

Определился соперник «Рубина» в третьем раунде квалификации Лиги конференций.

Им стал польский клуб «Ракув», который выбил сегодня из турнира литовскую «Судуву». Первый матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций состоится 5 августа.

Накануне определились все пары 1/4 финала футбольного турнира на Олимпиаде в Токио.

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Все комментарии
mars6791
mars6791 ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
сегодня в 14:21
Можно и в сборную Польши его пригласить тренировать, пусть Левандовски погоняет , чем дальше тем лучше.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:46
Удачи рубиновым.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ Антон Белянкин (раскрыть)
сегодня в 11:04
Главное нужен ли Рубину этот турнир или нет,вот в чем вопрос
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ mars6791 (раскрыть)
сегодня в 11:03
Сейчас этот Ракув пригласит Черчесова,чтоб обыграть Рубин
mars6791
mars6791
сегодня в 07:43
В польской лиге, там Черчесов в свое время тренировал, он то знает.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
сегодня в 07:16
Глянем шо за фрукт энтот Ракув... Впервые слышу об этой команде, честно говоря))
112910415
112910415
сегодня в 05:58
тут нет особых волнений
ОПС
ОПС
сегодня в 04:27
Нормальный и проходимый соперник.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 04:25
Рубин фаворит. Главное не допустить недооценки.
swed27
swed27
сегодня в 02:32
поляков надо проходить
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 01:30
Рубин один из фаворитов турнира! Тут будет разгром польского клуба!
311
311
сегодня в 01:22
Удачи татарам, а Лёне четки в руки!)
beefs
beefs
сегодня в 01:12
шанс велик, осталось его реализовать, удачи Рубину...
djaich
djaich
сегодня в 01:06
У Лени уже было фиаско с Крыльями Советов, когда вылетели от Сент-Патрикса. Шапкозакидательского настроения быть не должно, так как поляков пройти обязаны.
Gahi
Gahi
сегодня в 00:47, ред.
В этом противостоянии у Рубина думается хватит сил и воли чтобы пройти серебреного призёра прошедшего чемпионата Польши Ракув, которая недавно выиграла Суперкубок Польши. Да игра ожидается тяжёлой, хотя соперник и с трудом прошёл команду Судува выиграв в послематчевых пенальти. Но зная как готовиться Леонид Викторович сам и как он может подготовить свою команду к важным матчам, то он обязательно найдёт те тактические задумки которые помогут команде выиграть у Ракув, чтобы продолжать и дальше Рубину выступать в этом турнире. Удачи
баск
баск
сегодня в 00:03
Камни должны этот Ракув проходить без проблем..

Своей несчастной Судуве поляки не забили ни разу за два матча, дошло до пеналей.
И это при том, что у всех прибалтийских команд оборона совершенно дырявая.
Например, другим литовцам- КауноЖальгирису (это такая же Судува) валлиские любители за пару матчей накидали добрый десяток банок.

Так что Ракув недееспособен, и если только Слуцкому нужно дальнейшее участие в этом сомнительном турнире, он этих поляков даже не заметит..
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:51
Я думаю для Рубина это очень даже отличный проходной бонус !!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:44
Рубину по плечу легко пройти ракув.
Cat01
Cat01
вчера в 23:42
Будет равная игра...
drug01
drug01
вчера в 23:41
Это им по силе соперник
makkie
makkie
вчера в 23:37
Рубину удачи!
Симпатичная команда у Слуцкого, но оборону всё же нужно усиливать.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 23:35
Рубин должен уверенно обыгрывать эту Ракув Ченстохову
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:14
Будет рубилово с могучим Ракувом! Это им не Спартак местный натягивать!
Futurista
Futurista ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:14
Леонид в обеих встречах хозяин)...
протон1
протон1
вчера в 23:12, ред.
Вот с такими командами клубам РПЛ играть самое оно. Даже не в состоянии написать откуда эти команды.
minai
minai
вчера в 23:11
Ну если поляки и литовцы наиграли на послематчевые пенальти, то у бегемота есть возможность отличиться, обыграв на ноль полякуов.
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:06
Кто хозяин в первой встрече?
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