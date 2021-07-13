УЕФА опубликовал 10 претендентов на звание лучшего гола Евро-2020

Пресс-служба УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучшего гола Евро-2020. Голы представлены в хронологическом порядке.
Андрей Ярмоленко, Нидерланды 3:2 Украина (13.06, 1-й тур)
Патрик Шик, Шотландия 0:2 Чехия (14.06, 1-й тур)
Криштиану Роналду, Венгрия 0:3 Португалия (15.06, 1-й тур)
Кевин Де Брюйне, Дания 1:2 Бельгия (17.06, 2-й тур)
Лука Модрич, Хорватия 3:1 Шотландия (22.06, 3-й тур)
Поль Погба, Франция 3:3 Швейцария (28.06, 1/8 финала)
Лоренцо Инсинье, Бельгия 1:2 Италия (02.07, 1/4 финала)
Федерико Кьеза, Италия 1:1 Испания (06.07, 1/2 финала)
Альваро Мората, Италия 1:1 Испания (06.07, 1/2 финала)
Миккел Дамсгорд, Англия 2:1 Дания (07.07, 1/2 финала)
Посмотреть видео голов и отдать свой голос вы можете по ссылке.
На Евро-2020 был забит самый дальний гол в истории чемпионатов Европы.
2. Погба
3. Модрич
2. Погба
3. Модрич
2. Погба
3. Ярмоленко.
2. Погба
3. Ярмоленко.