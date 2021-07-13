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УЕФА опубликовал 10 претендентов на звание лучшего гола Евро-2020

13 июля 2021, 19:18

Пресс-служба УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучшего гола Евро-2020. Голы представлены в хронологическом порядке.

Андрей Ярмоленко, Нидерланды 3:2 Украина (13.06, 1-й тур)

Патрик Шик, Шотландия 0:2 Чехия (14.06, 1-й тур)

﻿Криштиану Роналду, Венгрия 0:3 Португалия (15.06, 1-й тур)

Кевин Де Брюйне, Дания 1:2 Бельгия (17.06, 2-й тур)

Лука Модрич, Хорватия 3:1 Шотландия (22.06, 3-й тур)

Поль Погба, Франция 3:3 Швейцария (28.06, 1/8 финала)

Лоренцо Инсинье, Бельгия 1:2 Италия (02.07, 1/4 финала)

Федерико Кьеза, Италия 1:1 Испания (06.07, 1/2 финала)

Альваро Мората, Италия 1:1 Испания (06.07, 1/2 финала)

Миккел Дамсгорд, Англия 2:1 Дания (07.07, 1/2 финала)

Посмотреть видео голов и отдать свой голос вы можете по ссылке.

УЕФА опубликовал 10 претендентов на звание лучшего гола Евро-2020

На Евро-2020 был забит самый дальний гол в истории чемпионатов Европы.

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Все комментарии
Nazi
Nazi
14 июля в 11:01
На этом унылейшем евро было мало чего красивого. Одна возня, беготня да физика. Запомнились лишь голы Шика, Погба и Модрича.
амурец
амурец
14 июля в 03:14
как по мне так или Мората или Дамсгорд
barcamilan
barcamilan
13 июля в 22:55
1. Шик
2. Погба
3. Модрич
stanichnik
stanichnik
13 июля в 22:37
Разделю мнение многих пользователей сайта и поддержу второй гол Шика в ворота сборной Шотландии.
Cules2013
Cules2013
13 июля в 22:03
Шик. Сложный, рекордный гол. Визитная карточка этого Евро.
RaulitoS
RaulitoS
13 июля в 21:41
Погба! Однозначно!
протон1
протон1
13 июля в 20:46
А где лучший гол дзюбинью? Тот гол был шедевром в его карьере, правда в кроватке с рукой
протон1
протон1
13 июля в 20:43
А почему нет рейтинга лучших голевых пасов? Там разрезающая передача Зобнина была бы в тройке
Roger Young
Roger Young
13 июля в 19:55
Я бы проголосовал за Погба в матче со Швейцарией.
1bear
1bear
13 июля в 19:39
я за Данию и Дамсгаарда
Kostya P.
Kostya P.
13 июля в 19:32
1.Шик (безоговорочно).
2. Погба
3. Ярмоленко.
ЮЗИК
ЮЗИК
13 июля в 19:20
Гол Шика лучший
Аксинья
Аксинья
13 июля в 19:20
Да тут конечно гол Патрика Шика безо всяких альтернатив))
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