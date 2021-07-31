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Жемалетдинов — лучший игрок матча ЦСКА — «Локомотив»

вчера, 22:06
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов признан лучшим игроком матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА (2:1).

Форвард провёл на поле 76 минут, став автором победного гола своей команды.

Ранее стал известен лучший игрок матча «Уфа» — «Динамо».

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протон1
протон1
сегодня в 00:53
Жема то разыгрался смотрю..... ЦСКА серый какой-то...Слуцкого, Газзаева!..
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:15, ред.
Вполне заслуженный приз.
Ну а наш Лексей удивил опять, оставив весь креатив в запасе. 65 минут сидеть в обороне и за 25 пытаться выиграть - это более чем глупо. Хорошо что еще Васина не было, а то еще больше бы накидали. Бийол удивил, неплохо справлялся с новой ролью, он и быстрее и резче Васина, много выносил мячей. Как с Динамо играть будем ??? Даже страшно представить. Что в первой игре, что во второй Березуцкий явно перемудрил, это его поражение в полной мере.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 22:10
Особо отметил бы трёх игроков: Рифата, Смолова и Баринова. Но пожалуй соглашусь, что Рифат был немножечко лучше, хотя вклад больше был командным.
Всех с победой!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:10
Вполне согласен.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:10
Рад за Зе Луиша, очередная виктория над армейцами
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