Жемалетдинов — лучший игрок матча ЦСКА — «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов признан лучшим игроком матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА (2:1).
Форвард провёл на поле 76 минут, став автором победного гола своей команды.
Ранее стал известен лучший игрок матча «Уфа» — «Динамо».
Ну а наш Лексей удивил опять, оставив весь креатив в запасе. 65 минут сидеть в обороне и за 25 пытаться выиграть - это более чем глупо. Хорошо что еще Васина не было, а то еще больше бы накидали. Бийол удивил, неплохо справлялся с новой ролью, он и быстрее и резче Васина, много выносил мячей. Как с Динамо играть будем ??? Даже страшно представить. Что в первой игре, что во второй Березуцкий явно перемудрил, это его поражение в полной мере.
Ну а наш Лексей удивил опять, оставив весь креатив в запасе. 65 минут сидеть в обороне и за 25 пытаться выиграть - это более чем глупо. Хорошо что еще Васина не было, а то еще больше бы накидали. Бийол удивил, неплохо справлялся с новой ролью, он и быстрее и резче Васина, много выносил мячей. Как с Динамо играть будем ??? Даже страшно представить. Что в первой игре, что во второй Березуцкий явно перемудрил, это его поражение в полной мере.