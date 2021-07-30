Деспотович — лучший игрок матча «Арсенал» — «Рубин»

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Совмещение, тень Кунца и отказы других иностранцев. Спорим о выборе Карпина тренером сборной И слухи не врали – взяли иностранца.

«Зенит» стартовал в РПЛ с поражения по игре в футбол. С такими скоростями снова будет сложно в ЛЧ Но плеймейкер Ракицкий и джокер Ерохин подарили три очка.

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