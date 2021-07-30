Деспотович — лучший игрок матча «Арсенал» — «Рубин»

Форвард «Рубина» Джордже Деспотович признан лучшим игроком матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги против «Арсенала».
На счету футболиста гол и ассист в этом поединке.
Накануне определился лучший игрок встречи «Крылья Советов» — «Спартак».
Форвард «Рубина» Джордже Деспотович признан лучшим игроком матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги против «Арсенала».
На счету футболиста гол и ассист в этом поединке.
Накануне определился лучший игрок встречи «Крылья Советов» — «Спартак».
Что бы не разводить дальнейшие препирательства на ветке. Комментарий собеседника тоже удалён.
Что бы не разводить дальнейшие препирательства на ветке. Комментарий собеседника тоже удалён.
Слуцкому респект.
Всем здоровья.
Слуцкому респект.
Всем здоровья.