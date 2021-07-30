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Деспотович — лучший игрок матча «Арсенал» — «Рубин»

вчера, 21:04
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)0 : 3Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Форвард «Рубина» Джордже Деспотович признан лучшим игроком матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги против «Арсенала».

На счету футболиста гол и ассист в этом поединке.

Накануне определился лучший игрок встречи «Крылья Советов» — «Спартак».

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:29
Парня Реал ждет не даром)))
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 23:40
Поздравления игроку
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 23:39
Поздравления игроку
chromage
chromage
вчера в 23:23
Не лучший же... Деспот по определению же может быть только ЛУЧЧИ! )
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 22:53
Деспот лучший в РПЛ !
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 22:50
Ясно.
alexgurzan
alexgurzan ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 22:16
Добрый вечер.
Что бы не разводить дальнейшие препирательства на ветке. Комментарий собеседника тоже удалён.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:03
Господа модераторы , за что удалили мой комментарий. Человек отвечает на комментарий пользователя Gahi и обращается ко мне , подразумевая , что это мой клон . Но мы с Gahi - разные пользователи. И у меня никогда не было клонов. В чем я провинился ??? Может слово "фантазер" приравнено к ругательству???
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:49
По показателям действительно лучший.
shlomo
shlomo
вчера в 21:40
ну да...и в Оренбурге зажигал
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 21:31
Давно у нас не было первого места !)
1bear
1bear
вчера в 21:20
Рубин - чемпион ))) очень хороший старт !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:16, ред.
Выбор конечно сомнительный . Хвича больше заслуживал этот приз. Но это не так важно. Главное - это крупная победа, вполне заслуженная, к тому же важная в преддверии ЕК. Рубин на старте смотрится очень даже прилично. Будем надеяться, что команда продолжит в том же духе.
Слуцкому респект.
Всем здоровья.
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:14
Начало не плохое у фк " РУБИН " ...
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 21:10
Мы первые ! Сегодня можно заканчивать чемпионат !
протон1
протон1
вчера в 21:09
Рубин в чемпионы! Слуцкий единственный в России на сегодняшний день, кто умеет ставить футбол!!!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 21:06
Ну, что же, можно поздравить!
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