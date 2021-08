«Бавария» не смогла выиграть ни одного из четырёх матчей при Нагельсманне

«Бавария» не может найти свою игру при новом главном тренере .

Мюнхенский клуб провёл уже четыре матча во время предсезонной подготовки при 34-летнем специалисте, однако так и не сумел победить. В товарищеских встречах «Бавария» уступила «Кёльну» (2:3), «Боруссии» Менхенгладбах (0:2) и «Наполи» (0:3), а также сыграла вничью с «Аяксом» (2:2).

Bayern lose again 😳



Their pre-season results so far:



❌ Koln 3-2 Bayern

🤝 Bayern 2-2 Ajax

❌ Bayern 0-2 Gladbach

❌ Bayern 0-3 Napoli



Work to do for Julian Nagelsmann 😟 pic.twitter.com/PgSk0XwXjp