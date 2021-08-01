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Артета: «Джака останется в „Арсенале“»

01 августа 2021, 22:02

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал слухи о том, что полузащитника Гранит Джака может перейти в «Рому».

Гранит Джака останется с нами. Он ключевой игрок нашей команды.

«Арсенал» предложил Джаке новый контракт до лета 2025 года с повышением заработной платы.

Ранее стало известно, какую сумму «Рома» предлагала «Арсеналу» за трансфер Джаки.

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Kostya P.
Kostya P.
01 августа в 23:43, ред.
На форумах Арсенала большая часть болельщиков его недолюбливают, некоторые откровенно ненавидят. И практически все говорят о нём в прошлом времени. Думаю, лучше уйти.

А вот в Серии А увидеть его было бы интересно, на Евро он показал что его рано заносить в " сбитые лётчики".
Вдвойне интересно увидеть его в Роме. Дело в том что он, говорят, отличается очень непростым характером. Думаю, не нужно говорить, про кого в римском клубе можно сказать то же самое? Про кого из особенных? Вроде именно он и хочет видеть этого игрока в клубе.
Василий 50
Василий 50
01 августа в 22:28
Арсеналу нужен тренер
ЮЗИК
ЮЗИК
01 августа в 22:12
Нужный игрок в команде
beefs
beefs
01 августа в 22:07
купили за конфетку...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 августа в 22:04
Такие игроки нужны самому...
протон1
протон1
01 августа в 22:04
Был одним из лучших хавов на Евро
sv_1969
sv_1969
01 августа в 22:04
Значит так надо наверное
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