Артета: «Джака останется в „Арсенале“»

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01 августа 2021, 22:02

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал слухи о том, что полузащитника может перейти в «Рому».

Гранит Джака останется с нами. Он ключевой игрок нашей команды.

«Арсенал» предложил Джаке новый контракт до лета 2025 года с повышением заработной платы.

Ранее стало известно, какую сумму «Рома» предлагала «Арсеналу» за трансфер Джаки.