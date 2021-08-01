Артета: «Джака останется в „Арсенале“»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал слухи о том, что полузащитника Гранит Джака может перейти в «Рому».
Гранит Джака останется с нами. Он ключевой игрок нашей команды.
«Арсенал» предложил Джаке новый контракт до лета 2025 года с повышением заработной платы.
Ранее стало известно, какую сумму «Рома» предлагала «Арсеналу» за трансфер Джаки.
А вот в Серии А увидеть его было бы интересно, на Евро он показал что его рано заносить в " сбитые лётчики".
Вдвойне интересно увидеть его в Роме. Дело в том что он, говорят, отличается очень непростым характером. Думаю, не нужно говорить, про кого в римском клубе можно сказать то же самое? Про кого из особенных? Вроде именно он и хочет видеть этого игрока в клубе.
А вот в Серии А увидеть его было бы интересно, на Евро он показал что его рано заносить в " сбитые лётчики".
Вдвойне интересно увидеть его в Роме. Дело в том что он, говорят, отличается очень непростым характером. Думаю, не нужно говорить, про кого в римском клубе можно сказать то же самое? Про кого из особенных? Вроде именно он и хочет видеть этого игрока в клубе.