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Кейн хочет перейти в «Манчестер Сити»

01 августа 2021, 11:35

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн намерен продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

Игрок постарается убедить руководство клуба одобрить этот трансфер. Решающие переговоры состоятся на следующей неделе.

Ранее стало известно, сколько «горожане» готовы заплатить за Кейна.

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответ заDOOMчивый (раскрыть)
01 августа в 23:06, ред.
он слабее любого нашего форварда)даже чемпион Европы,Бернардески, с двумя голами, сильнее этого дерева
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ juvenale (раскрыть)
01 августа в 21:03
после шейхов перейдёт в Юве,причём бесплатно.
протон1
протон1
01 августа в 18:00
Кейну нужно уходить если он намерен бороться за трофеи. Сейчас он на пике формы, другого шанса не будет. Кейн сделал достаточно для Тоттенхэма, фанаты готовы принять его уход
zsb1961
zsb1961
01 августа в 17:30
Удачи Кейну!
juvenale
juvenale
01 августа в 14:47
с шейхов стрясти побольше
Leha-ha50
Leha-ha50
01 августа в 13:53
Долго уже хочет , но почему то не может никак.
ЮЗИК
ЮЗИК
01 августа в 13:48
Для Сити не самый лучший, вряд-ли он усилит
Накир
Накир
01 августа в 13:22
Думаю, что договорятся по любовно
ДАША Д
ДАША Д
01 августа в 12:47
Держать его не имеет смысла, себе дороже обойдется.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 августа в 12:24
Да перейди уже куда нибуть!
allemz
allemz
01 августа в 12:14
Харри, если хочешь в МС, не забудь надавить по поводу ценника.
А то знаем как у Леви: "Да, конечно, Харри, отпускаю, бро, я же обещал, но вот.....только если 175 лямов заплатят..ГЫ-ГЫ"
STVA 1
STVA 1
01 августа в 11:47
Он хочет что то выиграть
Ironigor
Ironigor
01 августа в 11:42
Я думаю для МС он не нужен, от слова Совсем !!!
Василий 50
Василий 50
01 августа в 11:40
Контракт повнимательнее пусть перечитает
волгодон 2
волгодон 2
01 августа в 11:40
Ну не знаю. Я бы на месте сити все-таки на молодого перспективного Холанда целился.
Но перед этим необходимо избавиться от Рахимки с дохлым Жезусом.
sihafazatron
sihafazatron
01 августа в 11:39
хочет трофеи выигрывать, а не оказывать давление)
VeniaminS
VeniaminS
01 августа в 11:38
Хочешь,так переходи
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