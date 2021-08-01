Кейн хочет перейти в «Манчестер Сити»

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн намерен продолжить карьеру в «Манчестер Сити».
Игрок постарается убедить руководство клуба одобрить этот трансфер. Решающие переговоры состоятся на следующей неделе.
Ранее стало известно, сколько «горожане» готовы заплатить за Кейна.
А то знаем как у Леви: "Да, конечно, Харри, отпускаю, бро, я же обещал, но вот.....только если 175 лямов заплатят..ГЫ-ГЫ"
А то знаем как у Леви: "Да, конечно, Харри, отпускаю, бро, я же обещал, но вот.....только если 175 лямов заплатят..ГЫ-ГЫ"
Но перед этим необходимо избавиться от Рахимки с дохлым Жезусом.
Но перед этим необходимо избавиться от Рахимки с дохлым Жезусом.