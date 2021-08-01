«Байер» передумал покупать Азмуна

1627816372

01 августа 2021, 14:12

Руководство «Байера» не будет осуществлять трансфер нападающего «Зенита» .

В немецком клубе посчитали такую сделку слишком дорогостоящей – затраты на трансфер и зарплату футболиста составили бы примерно 30 миллионов евро.

Ранее слухи связывали Азмуна с топ-клубом Серии А.