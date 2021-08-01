«Байер» передумал покупать Азмуна

Руководство «Байера» не будет осуществлять трансфер нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.
В немецком клубе посчитали такую сделку слишком дорогостоящей – затраты на трансфер и зарплату футболиста составили бы примерно 30 миллионов евро.
Ранее слухи связывали Азмуна с топ-клубом Серии А.
Не знаю, где ты родился, где ты живёшь, и что ты думаешь о своей Родине, но я бы с тобой в разведку не пошёл...!
Не знаю, где ты родился, где ты живёшь, и что ты думаешь о своей Родине, но я бы с тобой в разведку не пошёл...!
- Вот и ещё один любитель поживиться хорошим форвардом "на халяву" сошёл с дистанции!
- А "Зениту" - меньше проблем перед ЛЧ!
- Вот и ещё один любитель поживиться хорошим форвардом "на халяву" сошёл с дистанции!
- А "Зениту" - меньше проблем перед ЛЧ!
Такой пустяк не забывай
..))))
Такой пустяк не забывай
..))))
Ведь никто не предлагает отправить на корм скоту классическую музыку.
Ведь никто не предлагает отправить на корм скоту классическую музыку.
Азмун (с Зенитом) три года подряд чемпионы! +кубок +2 супер кубка!!!
Азмун (с Зенитом) три года подряд чемпионы! +кубок +2 супер кубка!!!
Вы им супердорогого Азмуна, а они вам бесценного Чалова.
Правда придется отбиваться от Кристалл Пэласов. Говорят что их агенты до сих пор дерутся с конкурентами под дверьми в кабинет Гинера.
Вы им супердорогого Азмуна, а они вам бесценного Чалова.
Правда придется отбиваться от Кристалл Пэласов. Говорят что их агенты до сих пор дерутся с конкурентами под дверьми в кабинет Гинера.