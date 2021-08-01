ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиГермания. Бундеслига 2021/2022

«Байер» передумал покупать Азмуна

01 августа 2021, 14:12

Руководство «Байера» не будет осуществлять трансфер нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

В немецком клубе посчитали такую сделку слишком дорогостоящей – затраты на трансфер и зарплату футболиста составили бы примерно 30 миллионов евро.

Ранее слухи связывали Азмуна с топ-клубом Серии А.

Все новости
СлухиРоналду хочет вернуться в «Реал». На это может повлиять Анчелотти
Вчера, 19:23 Комментарии27
Слухи«Ювентус» может подписать одноклубника Кокорина
Вчера, 16:43 Комментарии14
СлухиПереход Мбаппе в «Реал» может повлиять на будущее Роналду
Вчера, 15:46 Комментарии18
Слухи«Байер» собирается подписать игрока ПСЖ
Вчера, 14:30 Комментарии3
СлухиРэмзи может сменить футболку «Юве» на другую черно-белую майку
Вчера, 14:23 Комментарии16
«Рома» перевела Флоренци в дубль
Вчера, 13:51 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ mars6791 (раскрыть)
01 августа в 21:06
    mars6791
    mars6791 ответ Хиромант (раскрыть)
    01 августа в 20:04
    Это видно по карьерам многих игроков, а что там внутри это нам не интересно.
    steel900
    steel900
    01 августа в 19:46
    30 млн. для Бундеслиги - серьезные деньги, не удивило.
    Шуnя771
    Шуnя771
    01 августа в 19:08
    Аптекари перевели 30 лямов в количество порошков и схватились за голову)
    Хиромант
    Хиромант
    01 августа в 18:55
    - Снова радостная новость!

    - Вот и ещё один любитель поживиться хорошим форвардом "на халяву" сошёл с дистанции!

    - А "Зениту" - меньше проблем перед ЛЧ!
    1bear
    1bear
    01 августа в 18:47
    ...самое время для нового договора с Зенитом
    Хиромант
    Хиромант ответ mars6791 (раскрыть)
    01 августа в 18:43
    А ты чего, там был, что ли?
    rubinovyi2
    rubinovyi2 ответ mtoc57 (раскрыть)
    01 августа в 18:19
      протон1
      протон1
      01 августа в 17:59
      Для Зенита это хороший сценарий, для иранца, конечно, не особо.
      Legend 6
      Legend 6 ответ Союзник противников (раскрыть)
      01 августа в 17:35
      Тщщщщ, это классика.
      Ведь никто не предлагает отправить на корм скоту классическую музыку.
      112910415
      112910415
      01 августа в 17:31
      по просьбе Дзюбы, наверное
      mtoc57
      mtoc57
      01 августа в 17:20
      Отвечу всем сразу:
      Азмун (с Зенитом) три года подряд чемпионы! +кубок +2 супер кубка!!!
      нечитайло
      нечитайло
      01 августа в 17:19
      Да уж нарядненько
      Союзник противников
      Союзник противников ответ felix (раскрыть)
      01 августа в 17:18
      Деньги платят не за твоё или моё мнение,а от желания (и возможности) заплатить.Никакой футбольный раб не стоит тех денег,которые за них платят.За человеческое достоинство вообще платить грешно и странно.Если оно есть,конечно.Бывшие обитатели Великой Римской империи знают...
      Евгений Ивановский
      Евгений Ивановский ответ Брулин (раскрыть)
      01 августа в 17:17
      Причина уходить очевидна для любого профессионального спортсмена,желание почти и развиваться в своем ремесле.В Зените он всего достиг и рости больше не будет,да и не выиграет ничего Зенит на евроарене.
      Союзник противников
      Союзник противников ответ Legend 6 (раскрыть)
      01 августа в 17:16
      Надо уже установить срок давности на шутки,как и на новости.Несвежие-в переработку,или скоту на корм.
      felix
      felix
      01 августа в 17:14
      ....Азмун дно и РПЛ дно...За что такие деньги?
      Союзник противников
      Союзник противников
      01 августа в 17:13
      Не удалось выкупить паспорт у Миллера.
      Мага Шульман
      Мага Шульман ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      01 августа в 16:52
      Да, проблем хватит. ЛЧ не за горами, надо вазелин тоннами завозить.
      Karkaz
      Karkaz
      01 августа в 16:42
      А Рубин уже руки потирал
      Legend 6
      Legend 6
      01 августа в 16:25
      Предлагаю бомжам обменяться игроками с ЦСКА.
      Вы им супердорогого Азмуна, а они вам бесценного Чалова.
      Правда придется отбиваться от Кристалл Пэласов. Говорят что их агенты до сих пор дерутся с конкурентами под дверьми в кабинет Гинера.
      mars6791
      mars6791
      01 августа в 16:15
      Это урок всем молодым и талантливым игрокам - Зенит это не трамплин, Зенит это болото , попавший туда останется там надолго, или сопьется. Впрочем это давно известно.
      particular
      particular
      01 августа в 15:58
      То, что у нас платят с левака, - нетерпимые расходы для прагматичных немцев... Да и остальных тоже... РПЛ для всех - это то, куда можно и нужно сплавить, но обратно - не приветствуется...
      Caniggia
      Caniggia
      01 августа в 15:54
      Короче, так и сгниёт Сердар в Питере! Жаль!
      Hypnoz
      Hypnoz
      01 августа в 15:51
      Останется у бомжей, с новым, жирным бюджетным контрактом !
      stanichnik
      stanichnik
      01 августа в 15:51
      Как Говорится имею желание, но не имею возможности
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
      01 августа в 15:25
      Так Зенит и не просит 30. Насколько я знаю, трансфер стоил 20 (за минусом процентов Рубина -16). Это немцы насчитали 30, учитывая зарплату и агентские. Но это ли проблемы Зенита? У них свои проблемы, которые нужно решать...
      oFANATo
      oFANATo
      01 августа в 15:24
      В Байере умеют денежки считать ...их не проведешь.
      VeniaminS
      VeniaminS
      01 августа в 15:06
      Слишком уж цены выставляют,чтобы не покупали.
      valt134
      valt134
      01 августа в 15:03
      Вот всё и стало на свои места, потому как для «Азмунов» и «Влашичей» РПЛ-это «потолок». (Привет папе Влашича)
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100