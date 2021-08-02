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Семак в «Зените» установил рекорд

вчера, 09:06
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 4Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Ростовом» (4:2) во 2-м туре РПЛ установил рекорд.

Победа над ростовчанами стала для Семака 80-й на посту главного тренера петербургской команды.

Прежде такого результата добивались Лучано Спаллетти (ему для этого потребовалось 135 матчей), Павел Садырин (160) и Юрий Морозов (249). Семаку понадобилась 131 игра, чтобы установить рекорд.

Это не первый рекорд Семака на посту главного тренера «Зенита».

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rubinovyi2
rubinovyi2 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 15:05
Эт точно,Семак тут не при чем,я бы даже сказал,что совсем не о чем..
Заранее соломку стелешь?))))
4RT
4RT
вчера в 14:35
😁😁😁😁😁 Очередной статистический идиотизм
pomor45
pomor45 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 13:31
Так о повышении уровня РПЛ и талдычить надо, а не перемывать кости Семаку с его командой.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 13:30
Зенит по сути единственный клуб , который не испытывает финансовых проблем в последние годы. Это факт неоспоримый. С таким составом и возможностями даже начинающий Саша Кержаков брал бы чемпионство.
pomor45
pomor45
вчера в 13:28
Представляю каким огорчением для многих может стать выход Зенита из группы ЛЧ - не останется последнего, чем они так дружно попрекают Семака. Его успехи в РПЛ уже и у них не вызывают сомнений и тут их зубоскальство становится неуместным, поэтому они твердят о желании увидеть хоть какой-то успех в ЛЧ, а на самом деле боятся этого, как огня. Ребята, не надо ждать успеха Зенита и Семака в ЕК, надо добиваться его самим. Не такой уж Зенит и Семак гранд, чтобы три года подряд сливать ему чемпионство.
ermak6848
ermak6848
вчера в 12:00
это не результата, а просто статистика для обывателя
YVG
YVG
вчера в 11:32
Олич в цска тоже установил, очень быстрый тренер.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 11:24
В своё время приводил бюджеты соперников Зенита по ЛЧ. Там у Брюгге немного меньше нашего было, у других двух в полтора-два раза больше.
В это окно усиления пока не было, вот продали Дриусси. Теперь на место лега нужно ждать новичка высокого уровня. ТОПа не потянем.
Так что для РПЛ состава хватает (и то вчера на лавке сидела одна зелень), а под ЛЧ слабоват. Корзина будет третья, соперники топовые. Трудно будет ждать хороших результатов, и Семак тут не при чём...
yrasikos22
yrasikos22 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 11:13
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин ответ yrasikos22 (раскрыть)
    вчера в 11:06
    Согласен, но с "Зенита", как с наиболее благополучного все-таки спрос особый. Ну да, Лига Чемпионов - не Лига Европы - потяжелее будет. Но тот же "Краснодар" в группе в прошлом году посолиднее сыграл, а у "Локомотива" соперники потяжелее были - и то по набранным очкам не уступил. Так что в этом году надо постараться.
    112910415
    112910415
    вчера в 11:02
    то ли ещё будет !
    yrasikos22
    yrasikos22 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    вчера в 11:01, ред.
    А вот это зря !!! Рпл поэтому и теряет очки коэффициентов потому что такие команды вот уже лет 13 ежегодно сливают Европу,один Зенит в поле не воин, если другие команды просто сидят на своих кормушках денежных и не хотят расти и даже не двигаються,поэтому и у Зенита нет конкурентов в Рпл, а в Европе тянуть всю Рпл когда это никому не надо,да больно надо...
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 10:57
    "Зенит" многим не уступает в финансовом плане, кому уступает на поле - тому же "Брюгге", да и чем у "Лацио" по моему бюджет побольше будет - хотя у Лацио стоимость состава явно повыше , тот же Иммобиле. Ну два года - опыта набрался, по моему надо уже что-то показывать. Причем никто не требует полуфиналов ЛЧ, хотя бы третье место в группе и евровесну, иначе Семака надо менять. Не думаю, что амбиции "Зенита" заканчиваются на лидерстве в РПЛ,
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    вчера в 10:47
    В футболе всё решают деньги. Зенит побогаче многих российских клубов. Но в ЛЧ он просто нищеброд. Так что требовать побед над клубами, в разы богаче Зенита - просто смешно.
    Хотя на протяжении без малого 20 лет питерцы всегда выходили в еврвовесну.
    Провалились только в 2 крайних сезонах, один из них ковидный.
    С чем соглашусь - Семак боязлив в матчах с солидными командами. Следовало бы играть в свою игру, а он не рискует.
    Но это от недостатка европейского опыта...
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 10:42
    НЕМНОГО ОСТАЛОСЬ ЖДАТЬ ДО НОВЫХ (СТАРЫХ) СТАБИЛЬНЫХ РЕКОРДОВ СЕМАКА !!! ЕВРОПА ЖДЁТ СВОЕГО ГЕРОЯ !!!)))
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 10:27, ред.
    От "Спартака" и тем более "ЦСКА" вообще ничего не жду, а вот очередной провал "Зенита", как безоговорочного лидера российского футбола (просто объективная оценка без сарказма) подчеркнет низкий уровень РПЛ и беспомощность Семака как тренера, поэтом будет выглядеть особенно эпичным. Нет, поддерживаю любой российский клуб в еврокубках, но надежды на благоприятный исход очень мало.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 10:04
    Хорошо работает газпром.
    yrasikos22
    yrasikos22 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    вчера в 09:56, ред.
    Сперва очередь Спартака,будет ли поставлен рекорд по быстрому вылету из Лч ? и сколько продержиться Спартак в группе Лиги Европы на этот раз !!! ждем
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    вчера в 09:54
    Там у коней нет конкуренции, один "рекорд" Легенды-43 чего стоит. Правда, они теперь переключились на ЛЕ, а после паузы ЛК покорять начнут. Если попадут туда...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 09:50
    Так в Уфе свои цифры рекордов, их тоже можно побить было. Но ведь немного он там пробыл по времени.
    Да и этот рекорд местного разлива, чисто зенитовский. Наверняка Романцев, Бесков или Лобановский куда бОльшие цифры набирали.
    Так что этот намёк на богатство Газпрома не в тему. Спаллетти, кстати, крутой тренер и рулил при Газпроме, однако больше матчей потребовалось...
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 09:48
    Ждем "рекордов" в Лиге Чемпионов))
    Baggio R.
    Baggio R.
    вчера в 09:43
      Legend 6
      Legend 6 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
      вчера в 09:30
        swed27
        swed27
        вчера в 09:24
        Семака срочно в сборную
        Рaтмир
        Рaтмир
        вчера в 09:23
        Ну думаю 100 будет
        Leha-ha50
        Leha-ha50
        вчера в 09:20
        А в Уфе Семак почему то рекордов не ставил, странно это?!?
        Борислaв
        Борислaв
        вчера в 09:18
        Возможно еще и улучшит
        stanichnik
        stanichnik
        вчера в 09:17
        Все рекорды Семака это показатель не столько его сильных профессиональных качеств, а прежде всего низкий уровень команд-соперниц
        VeniaminS
        VeniaminS
        вчера в 09:13
        Поздравления Семаку,хороший результат.
        Трезвый повар
        Трезвый повар
        вчера в 09:09
        Достижения Садырина и Морозова я считаю более весомыми. В те времена было много сильных команд и жёсткая конкуренция
        А сейчас с таким бюджетом и составом Зенит может выиграть чемпионат России вообще без тренера
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