Семак в «Зените» установил рекорд

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вчера, 09:06

Главный тренер «Зенита» после победы над «Ростовом» (4:2) во 2-м туре РПЛ установил рекорд.

Победа над ростовчанами стала для Семака 80-й на посту главного тренера петербургской команды.

Прежде такого результата добивались Лучано Спаллетти (ему для этого потребовалось 135 матчей), Павел Садырин (160) и Юрий Морозов (249). Семаку понадобилась 131 игра, чтобы установить рекорд.

Это не первый рекорд Семака на посту главного тренера «Зенита».