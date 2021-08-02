Семак в «Зените» установил рекорд

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Ростовом» (4:2) во 2-м туре РПЛ установил рекорд.
Победа над ростовчанами стала для Семака 80-й на посту главного тренера петербургской команды.
Прежде такого результата добивались Лучано Спаллетти (ему для этого потребовалось 135 матчей), Павел Садырин (160) и Юрий Морозов (249). Семаку понадобилась 131 игра, чтобы установить рекорд.
Это не первый рекорд Семака на посту главного тренера «Зенита».
Да и этот рекорд местного разлива, чисто зенитовский. Наверняка Романцев, Бесков или Лобановский куда бОльшие цифры набирали.
Так что этот намёк на богатство Газпрома не в тему. Спаллетти, кстати, крутой тренер и рулил при Газпроме, однако больше матчей потребовалось...
Да и этот рекорд местного разлива, чисто зенитовский. Наверняка Романцев, Бесков или Лобановский куда бОльшие цифры набирали.
Так что этот намёк на богатство Газпрома не в тему. Спаллетти, кстати, крутой тренер и рулил при Газпроме, однако больше матчей потребовалось...