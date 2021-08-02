ГлавнаяНовостиКонтрактыФранция. Лига 1 2021/2022

ПСЖ поставил ультиматум Мбаппе, пригрозив посадить его на скамейку

вчера, 09:49

Нападающий Килиан Мбаппе не спешит продлевать контракт с ПСЖ, об этом сообщает источник со ссылкой на Mundo Deportivo.

Действующий договор между сторонами рассчитан до июня 2022 года. Французский клуб предлагает игроку пролонгацию, однако тот пока не готов дать окончательный ответ.

Руководство ПСЖ даже пригрозило Мбаппе: если он не продлит договор, то отправится до конца контракта на скамейку запасных.

Ранее стало известно, где хочет продолжить карьеру Килиан.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 23:36
давно пора уже. на скамейку
alexgurzan
alexgurzan ответ Tostao (раскрыть)
вчера в 22:39
.
Государь-посохоносец
Государь-посохоносец ответ Землянин (раскрыть)
вчера в 21:16
Привет, Юрий. Все эти риски стоит учитывать при оформлении трансфера.
Землянин
Землянин ответ Государь-посохоносец (раскрыть)
вчера в 17:11
Было бы предложение хорошее, а за три копейки отдавать и усиливать конкурентов тоже не вариант, когда сами приобретали в пределах сотки млн.
Землянин
Землянин
вчера в 17:03
Не впервые так решают проблему, опыт уже есть
Nеmesis
Nеmesis
вчера в 16:14
Да они знают,что Мбаппе летом следующего года уйдет в другой клуб,поэтому и хотят контракт продлить,чтобы денег получить от трансфера.Вот и ставят ультиматум,кто ж бесплатно захочет его отпускать.
Государь-посохоносец
Государь-посохоносец ответ h8you (раскрыть)
вчера в 15:28
    Государь-посохоносец
    Государь-посохоносец
    вчера в 15:28
    Не бросайте нигу в терновый куст. Аха-ха)
    Никогда не понимал позицию клубов, пытающихся силой держать игрока. Ну посадят на скамейку и что? Будут платить ему дармовую зарплату. Заставят играть, он будет имитировать игру. Если уж хочет уйти, то только отпускать и не мучать ни себя ни его.
    barcamilan
    barcamilan
    вчера в 14:26
    неправильный поступок руководства
    Мessi 10
    Мessi 10
    вчера в 13:32
    Бегунок явно тормозов не видит, решил хакнуть этот мир. Захотел кинуть шейхов и свой клуб, в котором он сформировался как мировая звезда, а часть трансферной стоимости присудить себе.
    Что-то подсказывает мне, что в легенды мирового футбола он так и не попадёт, зато возможно запомнят его как великого махинатора и скандалиста.
    h8you
    h8you
    вчера в 13:19
    надоело лиллю влетать
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 12:37
    Мбаппе надеется и, считаю, не без оснований, что вот-вот ему поступит более выгодное предложение от другого ТОП - клуба, потому и тянет время. Наверняка по поводу его перехода ведутся "подпольные" переговоры, о которых, кроме него и агента, никто не знает. В том числе и мы с вами. Скоро узнаем.
    swed27
    swed27
    вчера в 12:37
    ПСЖ решит подстраховаться
    LOpp
    LOpp
    вчера в 12:30
    замариновать его на банке, отличная идея!
    Anton Hohlov
    Anton Hohlov
    вчера в 12:29
    Футболист за 160 лямов это дорогой товар и никто не захочет упускать такие деньги, Псж все правильно делает.
    STVA 1
    STVA 1 ответ Дима Логинов (раскрыть)
    вчера в 12:14
    Здесь ещё надо сказать большое "спасибо" агенту(
    29081985
    29081985
    вчера в 12:08
    Вон Кокорин сидит на скамейке и в ус не дует, бабло то капает))
    13 RUS
    13 RUS
    вчера в 12:06
    Совсем оборзел звездун
    Tostao
    Tostao
    вчера в 12:04, ред.
    Альтернативы

    Почему же на скамейку?
    Наказаний много есть -
    Взять, свернуть упрямцу шейку,
    Чтобы сбить с жадюги спесь.
    На угли бы посадили,
    Можно мягче - на горох...
    В подворотне бы избили,
    Вариант совсем неплох!
    И тогда Мбампе колючий,
    Всё подпишет и поймёт,
    Станет мягким и не злючим,
    И на встречу к вам пойдёт.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 12:03
    Мбаппе пофиг он хочет в Реал.
    Legend 6
    Legend 6 ответ NOVA (раскрыть)
    вчера в 11:27
    Есть контакт
    Legend 6
    Legend 6
    вчера в 11:26
    Мундо Депортиво по вбросам хочем обогнать Марку мадридскую
    fanliverpoolfan llll
    fanliverpoolfan llll
    вчера в 11:15
    Что я и говорил надо посадить на скамейку
    Евгений Ивановский
    Евгений Ивановский ответ 1bear (раскрыть)
    вчера в 11:12, ред.
    Где Мбапе шантажирует ПСЖ,он подписал контракт и готов исполнить его в полном объеме
    Евгений Ивановский
    Евгений Ивановский ответ Q-J-G (раскрыть)
    вчера в 11:11, ред.
    На 100% с вами согласен,сажать его на скамейку не выгодно ПСЖ в том числе,без него они и чемпионат Франции не выиграют!!!
    Murat Faizullayev
    Murat Faizullayev
    вчера в 11:10
    Зачем держать игрока который нет желании играть за нынешний клуб, пусть уходить, Милан же отпустил Доннарумму, никакого ультиматума не ставил
    NOVA
    NOVA
    вчера в 11:09
    ну и пох я бы сказал на его месте!! продавайте меня в Реал или уйду потом бесплатно, я бы сказал!!
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 10:59
    Обеим сторонам необходимо прежде всего соблюдать условия контракта, а далее находить компромисс в обоюдном диалоге, не ущемляя интересы каждого.
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    вчера в 10:57
    Вполне себе воспитательная работа. Может сидение на скамейке прибавит ума-разума парняге. Через задние ворота, так сказать.
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 10:57
    К Мбаппе возможно относиться по-разному...НО!

    Действия руководства ПСЖ - это шантаж, причём в довольно грубой, даже циничной форме...

    Игрок решает продлевать ему контракт или нет, это его жизнь, и его право выбора...
    Мбаппе играет за ПСЖ с августа 2017 года, в 2022 г. исполнится 5ть лет, как он играет, он имеет полное право по истечению контракта в качестве свободного агента уйти в другую команду, на условиях, которые ему приемлемы... Уйти в топ-лигу, в топ-команду, чтобы развиваться, совершенствоваться, а не деградировать в ПСЖ, где чемпион известен заранее, а уровень футбола не соответствует уровню Мбаппе...

    Понятно, что руководство ПСЖ хочет заработать на трансфере Мбаппе, но, если вы хотите заработать, тогда почему вы не отпустили, когда он хотел уйти играть за "Реал", когда руководство "Реала" хотело его купить...

    Скажите, где гарантии того, что продлив контракт с ПСЖ, Мбаппе сможет уйти, если его не отпустили сейчас, досрочно до окончания контракта -2022 года, то почему Мбаппе должен верить, что после пролонгации контракта, его досрочно отпустят в 2022г.... Вполне возможно, что могут снова сказать: Отрабатывай свой контракт, согласно подписанному контракту...
    И почему он должен создавать лучшие условия, для ПСЖ, в ущерб самому себе, тем более, что ему не пошли на уступки, когда он хотел досрочно уйти играть за "Реал"
    Ведь понятно, что уйдя, после окончания контракта, свободным агентом, ему легче, проще, выгоднее в материальном плане будет найти себе новую команду!

    Мбаппе не должен поддаваться шантажу, даже, если его решили посадить на скамейку запасных, если такое случится, тренироваться по максимуму, чтобы не потерять форму, по индивидуальной программе. Да и посадят ли, слишком дорогое удовольствие посадить такого игрока из-за принципа, при этом платить огромную зарплату!
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