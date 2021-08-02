ПСЖ поставил ультиматум Мбаппе, пригрозив посадить его на скамейку

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вчера, 09:49

Нападающий не спешит продлевать контракт с ПСЖ , об этом сообщает источник со ссылкой на Mundo Deportivo.

Действующий договор между сторонами рассчитан до июня 2022 года. Французский клуб предлагает игроку пролонгацию, однако тот пока не готов дать окончательный ответ.

Руководство ПСЖ даже пригрозило Мбаппе: если он не продлит договор, то отправится до конца контракта на скамейку запасных.

Ранее стало известно, где хочет продолжить карьеру Килиан.