ПСЖ поставил ультиматум Мбаппе, пригрозив посадить его на скамейку

Нападающий Килиан Мбаппе не спешит продлевать контракт с ПСЖ, об этом сообщает источник со ссылкой на Mundo Deportivo.
Действующий договор между сторонами рассчитан до июня 2022 года. Французский клуб предлагает игроку пролонгацию, однако тот пока не готов дать окончательный ответ.
Руководство ПСЖ даже пригрозило Мбаппе: если он не продлит договор, то отправится до конца контракта на скамейку запасных.
Ранее стало известно, где хочет продолжить карьеру Килиан.
Лучших из лучших можно пересчитать по пальцам, а сгубивших свою карьеру и ставшими жертвами звёздной болезни и по числу волос на голове не пересчитаешь. Посмотрим куда двинется Мбаппе.
Лучших из лучших можно пересчитать по пальцам, а сгубивших свою карьеру и ставшими жертвами звёздной болезни и по числу волос на голове не пересчитаешь. Посмотрим куда двинется Мбаппе.
Действия руководства ПСЖ - это шантаж, причём в довольно грубой, даже циничной форме...
Игрок решает продлевать ему контракт или нет, это его жизнь, и его право выбора...
Мбаппе играет за ПСЖ с августа 2017 года, в 2022 г. исполнится 5ть лет, как он играет, он имеет полное право по истечению контракта в качестве свободного агента уйти в другую команду, на условиях, которые ему приемлемы... Уйти в топ-лигу, в топ-команду, чтобы развиваться, совершенствоваться, а не деградировать в ПСЖ, где чемпион известен заранее, а уровень футбола не соответствует уровню Мбаппе...
Понятно, что руководство ПСЖ хочет заработать на трансфере Мбаппе, но, если вы хотите заработать, тогда почему вы не отпустили, когда он хотел уйти играть за "Реал", когда руководство "Реала" хотело его купить...
Скажите, где гарантии того, что продлив контракт с ПСЖ, Мбаппе сможет уйти, если его не отпустили сейчас, досрочно до окончания контракта -2022 года, то почему Мбаппе должен верить, что после пролонгации контракта, его досрочно отпустят в 2022г.... Вполне возможно, что могут снова сказать: Отрабатывай свой контракт, согласно подписанному контракту...
И почему он должен создавать лучшие условия, для ПСЖ, в ущерб самому себе, тем более, что ему не пошли на уступки, когда он хотел досрочно уйти играть за "Реал"
Ведь понятно, что уйдя, после окончания контракта, свободным агентом, ему легче, проще, выгоднее в материальном плане будет найти себе новую команду!
Мбаппе не должен поддаваться шантажу, даже, если его решили посадить на скамейку запасных, если такое случится, тренироваться по максимуму, чтобы не потерять форму, по индивидуальной программе. Да и посадят ли, слишком дорогое удовольствие посадить такого игрока из-за принципа, при этом платить огромную зарплату!
Действия руководства ПСЖ - это шантаж, причём в довольно грубой, даже циничной форме...
Игрок решает продлевать ему контракт или нет, это его жизнь, и его право выбора...
Мбаппе играет за ПСЖ с августа 2017 года, в 2022 г. исполнится 5ть лет, как он играет, он имеет полное право по истечению контракта в качестве свободного агента уйти в другую команду, на условиях, которые ему приемлемы... Уйти в топ-лигу, в топ-команду, чтобы развиваться, совершенствоваться, а не деградировать в ПСЖ, где чемпион известен заранее, а уровень футбола не соответствует уровню Мбаппе...
Понятно, что руководство ПСЖ хочет заработать на трансфере Мбаппе, но, если вы хотите заработать, тогда почему вы не отпустили, когда он хотел уйти играть за "Реал", когда руководство "Реала" хотело его купить...
Скажите, где гарантии того, что продлив контракт с ПСЖ, Мбаппе сможет уйти, если его не отпустили сейчас, досрочно до окончания контракта -2022 года, то почему Мбаппе должен верить, что после пролонгации контракта, его досрочно отпустят в 2022г.... Вполне возможно, что могут снова сказать: Отрабатывай свой контракт, согласно подписанному контракту...
И почему он должен создавать лучшие условия, для ПСЖ, в ущерб самому себе, тем более, что ему не пошли на уступки, когда он хотел досрочно уйти играть за "Реал"
Ведь понятно, что уйдя, после окончания контракта, свободным агентом, ему легче, проще, выгоднее в материальном плане будет найти себе новую команду!
Мбаппе не должен поддаваться шантажу, даже, если его решили посадить на скамейку запасных, если такое случится, тренироваться по максимуму, чтобы не потерять форму, по индивидуальной программе. Да и посадят ли, слишком дорогое удовольствие посадить такого игрока из-за принципа, при этом платить огромную зарплату!