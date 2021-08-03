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«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Фабиньо

вчера, 19:19

«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с полузащитником команды Фабиньо.

Срок нового соглашения с 27-летним бразильским хавбеком не сообщается.

Фабиньо перешёл в «Ливерпуль» из «Монако» в 2018 году.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» собирается продлить контракты с еще двумя ключевыми игроками команды.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
вчера в 23:03, ред.
отличная новость, в прошлом сезоне когда у многих был спад, Фабинье был одним из светлых пятен, стабильным и уверенным, закрывал дыры то там то сям, но везде не успел один. Однозначно заслуживает новый контракт, рад что его продлили.

а если уж совсем по чеснаку... то скажу так: Фабинье сила! Тьяго - х**ня.
Фабинье надежней, стабильней, лучше в отборе, лучше в воздухе, лучше позиционно, больше дает контроля ситуации, часто острее в пасах, лучше чувствует темп когда надо не сбивать а сразу продвинуть. А Тьяго.. распиарен, чудо техника, чудо переводы но мяч зачастую идет от него медленее и для АПЛ это бывает критично - часто смазывает темп, склонен к вате, склонен к рискам, склонен к самоуверенности и необоснованному риску ради пижонства(скрытненького, но пижонства), грязнее в отборе.
Короче на позиции 6-ки должен играть Фабинье, а Тьяго разве что 8-ка, и то лишь в тех матчах где заведомо ожидается доминация Ливерпуля.
Мое Имхо.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
вчера в 20:10
Хорошая новость.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:22
Отлично для всех...
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