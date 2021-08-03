«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Фабиньо

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вчера, 19:19

«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с полузащитником команды Фабиньо.

Срок нового соглашения с 27-летним бразильским хавбеком не сообщается.

Фабиньо перешёл в «Ливерпуль» из «Монако» в 2018 году.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» собирается продлить контракты с еще двумя ключевыми игроками команды.