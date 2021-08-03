«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Фабиньо

«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с полузащитником команды Фабиньо.
Срок нового соглашения с 27-летним бразильским хавбеком не сообщается.
Фабиньо перешёл в «Ливерпуль» из «Монако» в 2018 году.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» собирается продлить контракты с еще двумя ключевыми игроками команды.
а если уж совсем по чеснаку... то скажу так: Фабинье сила! Тьяго - х**ня.
Фабинье надежней, стабильней, лучше в отборе, лучше в воздухе, лучше позиционно, больше дает контроля ситуации, часто острее в пасах, лучше чувствует темп когда надо не сбивать а сразу продвинуть. А Тьяго.. распиарен, чудо техника, чудо переводы но мяч зачастую идет от него медленее и для АПЛ это бывает критично - часто смазывает темп, склонен к вате, склонен к рискам, склонен к самоуверенности и необоснованному риску ради пижонства(скрытненького, но пижонства), грязнее в отборе.
Короче на позиции 6-ки должен играть Фабинье, а Тьяго разве что 8-ка, и то лишь в тех матчах где заведомо ожидается доминация Ливерпуля.
Мое Имхо.
а если уж совсем по чеснаку... то скажу так: Фабинье сила! Тьяго - х**ня.
Фабинье надежней, стабильней, лучше в отборе, лучше в воздухе, лучше позиционно, больше дает контроля ситуации, часто острее в пасах, лучше чувствует темп когда надо не сбивать а сразу продвинуть. А Тьяго.. распиарен, чудо техника, чудо переводы но мяч зачастую идет от него медленее и для АПЛ это бывает критично - часто смазывает темп, склонен к вате, склонен к рискам, склонен к самоуверенности и необоснованному риску ради пижонства(скрытненького, но пижонства), грязнее в отборе.
Короче на позиции 6-ки должен играть Фабинье, а Тьяго разве что 8-ка, и то лишь в тех матчах где заведомо ожидается доминация Ливерпуля.
Мое Имхо.