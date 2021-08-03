ГлавнаяНовостиКонтрактыИспания. Примера 2021/2022

«Барселона» и Дембеле близки к продлению контракта

вчера, 09:23

Источник со ссылкой на Mundo Deportivo сообщает, что «Барселона» и нападающий Усман Дембеле близки к продлению контракта.

В данный момент агент игрока ведет переговоры с руководством каталонского клуба. Отмечается, что переговоры, вероятнее всего, закончатся пролонгацией договора.

Ранее сообщалось, какие условия «Барселона» предлагает Дембеле по новому контракту.

Все новости
Официально«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Фабиньо
Вчера, 19:19 ФотоКомментарии3
ОфициальноКожемякин — игрок «Торпедо»
Вчера, 16:37 Комментарии7
Официально«Ньюкасл» и Муто расторгли контракт
Вчера, 15:04 Комментарии2
СлухиСуарес может продлить контракт с «Атлетико» в 2022 году
02 августа Комментарии7
Официально«Ювентус» объявил о продлении контракта с Кьеллини
02 августа Комментарии14
СлухиЗарплата Месси по новому контракту с «Барселоной» снизится на 50%
02 августа Комментарии38
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Nazi
Nazi
вчера в 10:58
Удачи Барсе в продлении самого тупого игрока в истории сб. Франции :)
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:21
Игроки, которых руководство "Барселоны" хотели продать, не продаются, так как не пользуются спросом у покупателей по критериям цена/качество, а у некоторых ещё и "подмоченная" репутация...Гризманн.
Необходимо время, чтобы произвести ротацию состава, продать, кто не нужен, купить, кто необходим... Денег на покупки нет, с продажей проблемы...
Нелегко будет новому Президенту "Барселоны" "разгрести" то, что "наворотил" бывший Президент... Возрождение "Барселоны" на прежний уровень, может "затянуться"...
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 09:52
в рамках пролонгирования черному дембелю ожидается бонус в виде выдачи новой игровой приставки сеги меги,аптечки и мягкой подушки
Maksat Karanov
Maksat Karanov
вчера в 09:50
Надеюсь руководители знают, что делают. Но мне этот игрок не нравится.
Его преимущества-это скорость, выносливость, возраст. Не могу пока понять, для чего он Куману... Разве что для изматывания соперника в началах матчей или же для концовок матчей, когда у соперников силы не свежие. В остальном, он не для Барсы.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 09:46, ред.
Опять провал, Коута и Гризмана не смогли спихнуть, Теперь Дембеле обуза
Евгений Ивановский
Евгений Ивановский
вчера в 09:31
Ну если только,чтоб дороже продать,а так очевидно же,что с Усманом они прогадали,человек больше лечится чем играет.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:24
Дембеле немножко переоценннный
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100