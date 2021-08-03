«Барселона» и Дембеле близки к продлению контракта

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вчера, 09:23

Источник со ссылкой на Mundo Deportivo сообщает, что «Барселона» и нападающий близки к продлению контракта.

В данный момент агент игрока ведет переговоры с руководством каталонского клуба. Отмечается, что переговоры, вероятнее всего, закончатся пролонгацией договора.

Ранее сообщалось, какие условия «Барселона» предлагает Дембеле по новому контракту.