«Барселона» и Дембеле близки к продлению контракта

Источник со ссылкой на Mundo Deportivo сообщает, что «Барселона» и нападающий Усман Дембеле близки к продлению контракта.
В данный момент агент игрока ведет переговоры с руководством каталонского клуба. Отмечается, что переговоры, вероятнее всего, закончатся пролонгацией договора.
Ранее сообщалось, какие условия «Барселона» предлагает Дембеле по новому контракту.
Необходимо время, чтобы произвести ротацию состава, продать, кто не нужен, купить, кто необходим... Денег на покупки нет, с продажей проблемы...
Нелегко будет новому Президенту "Барселоны" "разгрести" то, что "наворотил" бывший Президент... Возрождение "Барселоны" на прежний уровень, может "затянуться"...
Необходимо время, чтобы произвести ротацию состава, продать, кто не нужен, купить, кто необходим... Денег на покупки нет, с продажей проблемы...
Нелегко будет новому Президенту "Барселоны" "разгрести" то, что "наворотил" бывший Президент... Возрождение "Барселоны" на прежний уровень, может "затянуться"...