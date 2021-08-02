Зарплата Месси по новому контракту с «Барселоной» снизится на 50%

«Барселона» пришла к соглашению с Лионелем Месси по вопросу подписания нового контракта.
Diario Sport сообщает, что каталонский клуб в ближайшее время продлит с 34-летним аргентинцем контракт до 2026 года. Зарплата Месси станет ниже на 50%.
Официально о продлении контракта должны объявить на этой неделе.
Недавно о работе над новым контрактом для Месси высказался президент «Барсы» Жоан Лапорта.
Больше всех в команде , да и в Европе создаёт моменты для напарников .
Есть замена ?
Я думаю , что ее нет . А Команды пока нет , которая могла бы играть без Месси .
Барселона пока зависит от Месси
Больше всех в команде , да и в Европе создаёт моменты для напарников .
Есть замена ?
Я думаю , что ее нет . А Команды пока нет , которая могла бы играть без Месси .
Барселона пока зависит от Месси
Он в деньгах не нуждается, ему контракт долгий нужен был, чтоб набить статистику ещё больше. Вот он и добился этого!
Он в деньгах не нуждается, ему контракт долгий нужен был, чтоб набить статистику ещё больше. Вот он и добился этого!
Роналду соглашается на понижение зарплаты - ну конечно, кому он нужен, кто будет ему больше платить? Он и на столько не играет.
Месси подписывает контракт с существенным понижением з/п - уважуха, в тяжёлое положение пошёл на встречу родному клубу.
Тьфу, аха-ха)
Роналду соглашается на понижение зарплаты - ну конечно, кому он нужен, кто будет ему больше платить? Он и на столько не играет.
Месси подписывает контракт с существенным понижением з/п - уважуха, в тяжёлое положение пошёл на встречу родному клубу.
Тьфу, аха-ха)
Лео ключевой игрок команды .
Его имя - это деньги для Барселоны .
Отпустить Месси - это загнать себя только глубже в финансовые проблемы
Лео ключевой игрок команды .
Его имя - это деньги для Барселоны .
Отпустить Месси - это загнать себя только глубже в финансовые проблемы
Зачем было подписывать его аж на пять лет?
Сейчас проиграют и опять будет нервы трепать.
Зачем было подписывать его аж на пять лет?
Сейчас проиграют и опять будет нервы трепать.
Главное, чтобы Месси по новому контракту не заиграл по-новому, на 50% хуже, чем играл до этого)
Главное, чтобы Месси по новому контракту не заиграл по-новому, на 50% хуже, чем играл до этого)