Зарплата Месси по новому контракту с «Барселоной» снизится на 50%

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вчера, 17:52

«Барселона» пришла к соглашению с по вопросу подписания нового контракта.

Diario Sport сообщает, что каталонский клуб в ближайшее время продлит с 34-летним аргентинцем контракт до 2026 года. Зарплата Месси станет ниже на 50%.

Официально о продлении контракта должны объявить на этой неделе.

Недавно о работе над новым контрактом для Месси высказался президент «Барсы» Жоан Лапорта.