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Зарплата Месси по новому контракту с «Барселоной» снизится на 50%

вчера, 17:52

«Барселона» пришла к соглашению с Лионелем Месси по вопросу подписания нового контракта.

Diario Sport сообщает, что каталонский клуб в ближайшее время продлит с 34-летним аргентинцем контракт до 2026 года. Зарплата Месси станет ниже на 50%.

Официально о продлении контракта должны объявить на этой неделе.

Недавно о работе над новым контрактом для Месси высказался президент «Барсы» Жоан Лапорта.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:00
это решение надо приветствовать
амурец
амурец
сегодня в 02:47
ну это естественно, просто Барселона предложила такие условия, а большего ему всё равно никто не предложит
протон1
протон1
сегодня в 01:14
У глор0в Роналду инфаркт..Просто у Лео хорошее настроение после Копы)) Опьяненный победой согласен на всё) Я за конкретику, поэтому рад, что остаётся. Интересно будет глянуть на игру новым составом. Хотя кто-то наверняка покинет.
протон1
протон1
сегодня в 01:13
Даже представить не мог, что Месси решится играть на высшем уровне ещё 5 лет! Невероятная целеустремлённость и божественный талант, вот что отличает его от многих великих футболистов и делает его величайшим, по крайней мере для меня.
Agamaga........
Agamaga........ ответ hurricaneole (раскрыть)
сегодня в 00:28
Старый португальский дельфин и стату набить уже особо не в состоянии, вылетая в ЛЧ от середняков.
hurricaneole
hurricaneole ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:06
Ну да. А Рон , делает то ,что ему не выгодно.Все для Ювентуса! Ха Ха
hurricaneole
hurricaneole ответ Государь-посохоносец (раскрыть)
вчера в 23:56, ред.
Глорики Роналду переживают. Месси, молодец, любит свой клуб.
Tex
Tex
вчера в 22:18
В лучшие годы Месси был фантастическим игроком. Сейчас, не уверен, что даже с 50% понижением, он стоит такиx денег. Да еще и на 5 лет контракт. Пока в Барсе есть Месси, она не начнет нормально перестраиваться.
3ton
3ton ответ Per4ick (раскрыть)
вчера в 22:17
Этот престарелый игрок участвует в большей частИ голов Команды
Больше всех в команде , да и в Европе создаёт моменты для напарников .
Есть замена ?
Я думаю , что ее нет . А Команды пока нет , которая могла бы играть без Месси .
Барселона пока зависит от Месси
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 21:54
По новому контракту бонусы положены только за чемпионства и победу в лиге чемпионов.Месси показал что любит Барсу
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:53
Глорики не понимают, что он сделал то что ему выгоднее!!!
Он в деньгах не нуждается, ему контракт долгий нужен был, чтоб набить статистику ещё больше. Вот он и добился этого!
Государь-посохоносец
Государь-посохоносец
вчера в 21:21
Снова двойные стандарты в исполнении почитателей аргентинского "божества"

Роналду соглашается на понижение зарплаты - ну конечно, кому он нужен, кто будет ему больше платить? Он и на столько не играет.
Месси подписывает контракт с существенным понижением з/п - уважуха, в тяжёлое положение пошёл на встречу родному клубу.

Тьфу, аха-ха)
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 21:16
Можно было оставить в системе клуба или в тренерский состав молодёжки Барсы. Увы, Время Месси подходит к концу.
Per4ick
Per4ick ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 20:59
деньги и финансы это все хорошо, а что насчет результатов команды? в команде очень много возрастых игроков а ключевой игрок команды престарелый пенсионер который якобы собирается играть в барселоне почти до 40 лет? нужно уметь вовремя уходить
3ton
3ton
вчера в 19:56
Это правильно , что подписали .
Лео ключевой игрок команды .
Его имя - это деньги для Барселоны .
Отпустить Месси - это загнать себя только глубже в финансовые проблемы
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
вчера в 19:44
До 2026 года барселона будет терпеть его?
Per4ick
Per4ick
вчера в 19:27
а потом после 26 куда в мавзолей?
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 19:25
Почему Дзюба молчит ?
1bear
1bear
вчера в 19:17
да-да,клубам РПЛ на заметку - давно пора урезать зарплату "нашим паспортистам"
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 19:12
Самое время было избавиться от клеща.
Зачем было подписывать его аж на пять лет?
Сейчас проиграют и опять будет нервы трепать.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:05
Зарплата ниже, а бонусы больше.
drug01
drug01
вчера в 18:59
Таково время футбола
протон1
протон1
вчера в 18:55
Вот значит когда любишь клуб деньги здесь не будет проблемой
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:55
Месси вряд ли особо парится о существенном снижении зарплаты. Он и так уже заработал на безбедную жизнь своим будущим правнукам.
dok66
dok66
вчера в 18:50
Ну и хорошо , что договорились . Было и так понятно , что Месси не будет требовать чего-то запредельного .
youtomee
youtomee ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 18:49
Но у Месси далеко не 10, если бы ему предлагали 10, он бы это сразу в спам запихнул
Gelious
Gelious
вчера в 18:43
Ой блин. Это тот же клуб и тот же игрок, у которого нереальные бонусы потом прописали, вскрывшиеся лишь под окончание контракта (да и то случайно). Опять той же тропой пойдут.
LOpp
LOpp
вчера в 18:26, ред.
Когда зарплата 60 тысяч рублей снижение в 50% это очень ощутимо, другое дело когда зарплата 10 млн евро в год))
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:25
Зарплата Месси по новому контракту с «Барселоной» снизится на 50%

Главное, чтобы Месси по новому контракту не заиграл по-новому, на 50% хуже, чем играл до этого)
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 18:25
ага, и пару передач соперник проигрывает
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