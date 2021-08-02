Суарес может продлить контракт с «Атлетико» в 2022 году

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вчера, 23:38

Нападающий «Атлетико» останется в мадридском клубе.

Уругвайский форвард тренируется по специальной восстановительной программе. Вероятно, он будет получать больше отдыха в предстоящем сезоне.

Скорее всего, Суарес продлит контракт с «Атлетико» в 2022 году еще на один сезон. К этому моменту ему исполнится 35 лет.

Ранее в «Атлетико» подтвердили, что клуб заинтересован в подписании нападающего «Барселоны».