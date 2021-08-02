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Суарес может продлить контракт с «Атлетико» в 2022 году

вчера, 23:38

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес останется в мадридском клубе.

Уругвайский форвард тренируется по специальной восстановительной программе. Вероятно, он будет получать больше отдыха в предстоящем сезоне.

Скорее всего, Суарес продлит контракт с «Атлетико» в 2022 году еще на один сезон. К этому моменту ему исполнится 35 лет.

Ранее в «Атлетико» подтвердили, что клуб заинтересован в подписании нападающего «Барселоны».

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 06:28
Пусть еще поиграет.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 06:21
Нужно давать дорогу молодым
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:34
Это будет просто замечательно
swed27
swed27
сегодня в 04:37
Ещё кого-нибудь точно покусает
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 01:28
Надо обязательно продлять кусаку!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:02
Нападающий «Атлетико» Луис Суарес останется в мадридском клубе.
Суарес нашёл свой клуб на закате своей карьеры, где ему очень комфортно играется, где у него хорошие партнёры и образуется очень хорошая связь между игроками на поле. Где главному тренеру Симионе и не приходится что-то конкретно менять или исправлять. Однако если в клуб вернётся ещё и Антуан Гризманн это может стать бомбическая атака . Очень бы хотелось посмотреть этот тандем в Атлетико. Ну а с Суаресом несмотря на его вовозраст нужно продлевать контракт, пару сезонов он точно сможет принести пользу. Ведь Месси и Роналдо тоже ровесники Суареса , так что понаблюдаем ещё за игрой великих ! Ну а пока пожелаю Суаресу здоровья и полного восстановления.
Удачи ему в Атлетико !!! Всем Добра !!!
протон1
протон1
вчера в 23:39
Огромная ошибка была продать Суареса и оставить гнома в команде.
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