Суарес может продлить контракт с «Атлетико» в 2022 году

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес останется в мадридском клубе.
Уругвайский форвард тренируется по специальной восстановительной программе. Вероятно, он будет получать больше отдыха в предстоящем сезоне.
Скорее всего, Суарес продлит контракт с «Атлетико» в 2022 году еще на один сезон. К этому моменту ему исполнится 35 лет.
Ранее в «Атлетико» подтвердили, что клуб заинтересован в подписании нападающего «Барселоны».
Суарес нашёл свой клуб на закате своей карьеры, где ему очень комфортно играется, где у него хорошие партнёры и образуется очень хорошая связь между игроками на поле. Где главному тренеру Симионе и не приходится что-то конкретно менять или исправлять. Однако если в клуб вернётся ещё и Антуан Гризманн это может стать бомбическая атака . Очень бы хотелось посмотреть этот тандем в Атлетико. Ну а с Суаресом несмотря на его вовозраст нужно продлевать контракт, пару сезонов он точно сможет принести пользу. Ведь Месси и Роналдо тоже ровесники Суареса , так что понаблюдаем ещё за игрой великих ! Ну а пока пожелаю Суаресу здоровья и полного восстановления.
Удачи ему в Атлетико !!! Всем Добра !!!
Суарес нашёл свой клуб на закате своей карьеры, где ему очень комфортно играется, где у него хорошие партнёры и образуется очень хорошая связь между игроками на поле. Где главному тренеру Симионе и не приходится что-то конкретно менять или исправлять. Однако если в клуб вернётся ещё и Антуан Гризманн это может стать бомбическая атака . Очень бы хотелось посмотреть этот тандем в Атлетико. Ну а с Суаресом несмотря на его вовозраст нужно продлевать контракт, пару сезонов он точно сможет принести пользу. Ведь Месси и Роналдо тоже ровесники Суареса , так что понаблюдаем ещё за игрой великих ! Ну а пока пожелаю Суаресу здоровья и полного восстановления.
Удачи ему в Атлетико !!! Всем Добра !!!