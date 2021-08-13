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Клаудиньо: «Счастлив, что осуществил мечту, которая начинается в „Зените“»

вчера, 20:27

Новичок «Зенита» Клаудиньо в своём инстаграме посвятил запись переходу в питерский клуб.

Очень счастлив, что осуществил мечту, которая начинается в «Зените». Движемся вместе к достижению наших целей.

Ранее стало известно, под каким номером будет выступать Клаудиньо за «Зенит».

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:23
Типа с детства за зенит.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:18, ред.
Заранее говорить о сбывшейся мечте - несерьёзно....

Как бы фото за спиной с достопримечательностями Питера не сменились на фото с пейзажами Сочи....

Поменьше эмоций и репортажей....ещё ни минуты не отыграно....

Удачи...и скорейшей адаптации !!!!!!
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:38
Ахахахаха.....c детства за зенит.
cska1948
cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 21:35
Чем больше нулей в контракте, тем крепче любовь к Зениту!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:31
Согласен,и чемпионство как маленький бонус!
juvenale
juvenale
вчера в 21:26
чувак с детства мечтал за зенит играть))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:22
Это значит, что в основе Зенита теперь будет всего 3 россиянина. Керж, Караваев и Дзюба. Остальные 8 леги. Радость для Кузяева, Ерохина, Мостового.Сутормина, Оздоева. Легов ведь не на лавку покупают.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 21:20
Одним бакланом стало больше
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:18
Трезвый повар 49 / 659сегодня в 20:35
Хороший трансфер Зенит провернул. Отличный игрок за небольшие деньги
Эти "небольшие деньги" - примерно годовой бюджет Уфы. или Н. Новгорода, или Урала.
Василий 50
Василий 50
вчера в 21:17
С детства за Зенит
второй
второй ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 21:15
что уже идёт групповой турнир ЛЧ?Как же время быстро бежит!!!
112910415
112910415
вчера в 21:07
Мечтал претендовать на чемпионство в РПЛ, молодец!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:59
Еще один с детства за Зенит болел.
ДСА
ДСА
вчера в 20:57
Кокаин, проститутки.. трудно удержаться.
протон1
протон1
вчера в 20:51
Надо радоваться что в наш унылый чемпионат ещё едут нормальные люди! Удачи парню!
shlomo
shlomo
вчера в 20:50
Ну Зенит не трамплин в высшие ЛИГИ
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 20:46
Ну глянем чем мечта обернется...
sv_1969
sv_1969 ответ волгодон 2 (раскрыть)
вчера в 20:45
По другому никак. Неужто он всю жизнь грезил поиграть во "флагмане"! Не думаю.
Аксинья
Аксинья
вчера в 20:40
Ну теперь уже всем стало ясно кто поднимет "ушастого" над разводным мостом))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:37
Не люблю эти разговоры про мечту...
hаrut
hаrut
вчера в 20:37
Газпром....мечты сбываются...
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 20:35
Другими словами,Зенит для Клавдиньи как возможный трамплин в Европу с приличным окладом.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 20:35
Хороший трансфер Зенит провернул. Отличный игрок за небольшие деньги
Любoмир
Любoмир
вчера в 20:35
Ну презентация хорошая....
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:34
Как же мало Клаудиньо надо для счастья, играть за "Зенит", который в Лиге чемпионов, занимает четвёртое место группового турнира.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:33, ред.
Завидую Зениту, супер трансфер, нам далеко до них.
Хотя игрок всем своим видом показывает, что нужно стиснув зубы перетерпеть серые тучи что у него за спиной, ради кэша.
Дoбрыня
Дoбрыня
вчера в 20:32
Ну что удачи и покажи себя!
cska1948
cska1948 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 20:31
Его мечтой было стать миллионером и Зенит помог осуществить мечту
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:28
Станешь чемпионом России!
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