Клаудиньо: «Счастлив, что осуществил мечту, которая начинается в „Зените“»

Новичок «Зенита» Клаудиньо в своём инстаграме посвятил запись переходу в питерский клуб.
Очень счастлив, что осуществил мечту, которая начинается в «Зените». Движемся вместе к достижению наших целей.
Ранее стало известно, под каким номером будет выступать Клаудиньо за «Зенит».
Как бы фото за спиной с достопримечательностями Питера не сменились на фото с пейзажами Сочи....
Поменьше эмоций и репортажей....ещё ни минуты не отыграно....
Удачи...и скорейшей адаптации !!!!!!
Как бы фото за спиной с достопримечательностями Питера не сменились на фото с пейзажами Сочи....
Поменьше эмоций и репортажей....ещё ни минуты не отыграно....
Удачи...и скорейшей адаптации !!!!!!
Хороший трансфер Зенит провернул. Отличный игрок за небольшие деньги
Эти "небольшие деньги" - примерно годовой бюджет Уфы. или Н. Новгорода, или Урала.
Хороший трансфер Зенит провернул. Отличный игрок за небольшие деньги
Эти "небольшие деньги" - примерно годовой бюджет Уфы. или Н. Новгорода, или Урала.
Хотя игрок всем своим видом показывает, что нужно стиснув зубы перетерпеть серые тучи что у него за спиной, ради кэша.
Хотя игрок всем своим видом показывает, что нужно стиснув зубы перетерпеть серые тучи что у него за спиной, ради кэша.