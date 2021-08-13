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Ротенберг: «Вчера фортуна была не на стороне „Сочи“»

вчера, 17:31
ПартизанЛоготип футбольный клуб Партизан (Белград)2 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиЗакончился после серии пенальти

Президент «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал вылет своей команды из Лиги конференций после поражения в серии пенальти от «Партизана».

К сожалению, вчера фортуна была не на стороне «Сочи», но команду ни в чем не упрекнуть. Ребята выложились на все 100. Это бесценный опыт, который пойдет только на пользу. Отдельно хочется поблагодарить наших болельщиков, которые поддерживали команду.

Конечно, всем нам хотелось, чтобы мы прошли дальше и обыграли «Партизан», но это футбол. Могу сказать, что клуб и дальше будет бороться за еврокубковые места и радовать своих болельщиков.

«Партизан» играл против «Сочи» с кадровыми проблемами в составе.

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Все комментарии
Loko57
Loko57
вчера в 20:33
Как-то без выездного гола все стало муторно.
Strashniy
Strashniy
вчера в 18:33
Очень жаль, что еще скажешь.
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:23
Фортуна тут не причём вратаря хорошего надо.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:07
Причём здесь фортуна, если сам футбол Сочи как и всего российского футбола = 0 !☝😉
Бубнин
Бубнин
вчера в 17:42
Фортуна? В казино что ли выступали..Все 100 вложили, да вернулись ни с чем.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 17:38
Спартак, Рубин, Сочи - 3 из 3. Мне кажется, что дело не в фортуне.
beefs
beefs
вчера в 17:37
да причем здесь фортуна...
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