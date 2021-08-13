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Игонин: «Главное, чтобы Клаудиньо было комфортно психологически»

вчера, 21:33

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал трансфер нападающего Клаудиньо в питерский клуб.

Пока мы можем рассуждать по поводу Клаудиньо больше теоретически. Показатели у него хорошие. Имя, конечно, не мировое, но это достаточно качественный футболист.

Игрок бразильского футбола со своей техникой может привнести много интересного. В том футболе, который у нас пропагандируется в последнее время, яркости достаточно мало, и мы до сих пор вспоминаем Халка или Акселя Витселя. Они не просто играли в футбол, а старались делать это красиво.

Правда, всё, что связано с футболистами, приезжающими из Южной Америки, может осложняться вопросами адаптации. Малком — этому подтверждение: мы два-три месяца не понимали, что это за футболист и когда же мы увидим того игрока, которого нам обещали. Такая проблема может быть, но подобные ситуации случаются не только в России, но и в Европе.

Главное, чтобы Клаудиньо было здесь комфортно психологически, потому что такие футболисты сильно зависимы от своего эмоционального состояния. Но «Зенит» уверенно идет в чемпионате, сегодня это клуб номер один. Я надеюсь, что этап адаптации пройдет быстро, в том числе и благодаря этому.

Клаудиньо назвал переход в «Зенит» началом своей мечты.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
сегодня в 01:01, ред.
Месяца через 3 бразильцу будет очень комфортно)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:49
Южноамериканцы игроки непредсказуемые...но
Сантос...Малком...Вендел...Барриос...Клаудиньо...
Явно не хуже
Паредеса,Кранневиттера,Мамманы,Дриусси,Ригони...
ABir
ABir
вчера в 21:50
Покупка бразильца, да и других, иностранцев: заиграет или нет. Тут одно из двух
протон1
протон1
вчера в 21:45
Как любят некоторые московские фанаты считать бабло. Что ж они то не считали когда педро рощу покупали?) Великого футболиста
ermak6848
ermak6848 ответ 1bear (раскрыть)
вчера в 21:45
сбои постоянно бывают я не в обиде по 3 - 4 раза заряжаю..
alexgurzan
alexgurzan ответ 1bear (раскрыть)
вчера в 21:45
Добрый вечер.
Репост материала в соц сеть - 50 очков.

https://www.soccer.ru/game?from=tab
"Способы заработать очки для ставок" п.8.
1bear
1bear
вчера в 21:37
почему то мне не начислили очки за репост за сегодня(50 вместо 100)
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