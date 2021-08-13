Игонин: «Главное, чтобы Клаудиньо было комфортно психологически»

Бывший футболист «Зенита» прокомментировал трансфер нападающего Клаудиньо в питерский клуб.

Пока мы можем рассуждать по поводу Клаудиньо больше теоретически. Показатели у него хорошие. Имя, конечно, не мировое, но это достаточно качественный футболист.

Игрок бразильского футбола со своей техникой может привнести много интересного. В том футболе, который у нас пропагандируется в последнее время, яркости достаточно мало, и мы до сих пор вспоминаем Халка или Акселя Витселя. Они не просто играли в футбол, а старались делать это красиво.

Правда, всё, что связано с футболистами, приезжающими из Южной Америки, может осложняться вопросами адаптации. Малком — этому подтверждение: мы два-три месяца не понимали, что это за футболист и когда же мы увидим того игрока, которого нам обещали. Такая проблема может быть, но подобные ситуации случаются не только в России, но и в Европе.

Главное, чтобы Клаудиньо было здесь комфортно психологически, потому что такие футболисты сильно зависимы от своего эмоционального состояния. Но «Зенит» уверенно идет в чемпионате, сегодня это клуб номер один. Я надеюсь, что этап адаптации пройдет быстро, в том числе и благодаря этому.