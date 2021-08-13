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Аршавин: «Уровень Клаудиньо уже сейчас не вызывает сомнений»

вчера, 20:39

Директор департамента развития молодёжного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал переход в питерский клуб нападающего Клаудиньо.

Очень рад, что к нашей команде присоединился уже третий олимпийский чемпион — пользуясь случаем, хочу поздравить Клаудиньо с завоеванием золотой медали и вызовом в основную сборную Бразилии. Его успехи со сборной — прекрасное завершение отличного сезона, который он провел в предыдущем году в Бразилии. Рассчитываем, что в Санкт-Петербурге он продолжит прогрессировать, в чем ему обязательно помогут Малком, Вендел и Дуглас. Но его уровень уже сейчас не вызывает сомнений. Важно, что нам удалось приобрести его очень выгодно, взяли качественного игрока за весьма небольшие деньги в современном футболе — хорошие инвестиции на будущее. Его трансферная стоимость, уверен, в ближайшие сезоны только увеличится.

Ранее стало известно, под каким номером будет выступать Клаудиньо за «Зенит».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:43
Южноамериканцы Педро Роша,Гаич,Кранневиттер поспорили бы с Аршавиным...в его авансовых оценках...
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:36
Уровень Клаудиньо увидим в группе ЛЧ....а не в матчах с Нижним Новгородом и Сочи.
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:30
Хороший футболист но кажется попал не в те руки.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:29
Одно дело показывать уровень в европе,другое дело у нас,с нашими игроками!
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:09
В Бразилии был отличным игроком,а как пойдет у него в России пока неизвесно..но очень хочу чтоб он показал в РПЛ тот же уровень игры что был у него на Родине.
Хочется чтоб в РПЛ были сильные легионеры
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:08
Не думаю, что Аршавин будет бросать слова на ветер. Он, как правило, достаточно точно оценивает игроков. Скорее всего Клаудиньо - это качественный футболист.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:03
Очередной кот в мешке.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
вчера в 20:57
Надо всех бразильцев в Зенит перетащить и Зенит будет олимпийский чемпион!)
протон1
протон1
вчера в 20:50
15 млн большие деньги, вот РБ его год назад купил за 500, вот это небольшие))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:45
Геннадий Орлов более точно бы указал причины вызова Клаудиньо в основную сборную Бразилии:
dadrail
dadrail
вчера в 20:43
Уровень будем поглядеть...
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:42
Это пока лишь слова. Хотелось бы видеть хотя бы легов хороших в России.
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 20:40
Не нужно давать авансов...игра покажет
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