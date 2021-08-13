Аршавин: «Уровень Клаудиньо уже сейчас не вызывает сомнений»

Директор департамента развития молодёжного футбола по спортивным вопросам «Зенита» прокомментировал переход в питерский клуб нападающего Клаудиньо.

Очень рад, что к нашей команде присоединился уже третий олимпийский чемпион — пользуясь случаем, хочу поздравить Клаудиньо с завоеванием золотой медали и вызовом в основную сборную Бразилии. Его успехи со сборной — прекрасное завершение отличного сезона, который он провел в предыдущем году в Бразилии. Рассчитываем, что в Санкт-Петербурге он продолжит прогрессировать, в чем ему обязательно помогут Малком, Вендел и Дуглас. Но его уровень уже сейчас не вызывает сомнений. Важно, что нам удалось приобрести его очень выгодно, взяли качественного игрока за весьма небольшие деньги в современном футболе — хорошие инвестиции на будущее. Его трансферная стоимость, уверен, в ближайшие сезоны только увеличится.