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Масалитин: «ЦСКА рассчитывать на призовые места с такой игрой очень сложно»

сегодня, 09:09
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал результат матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ростова» (3:1).

Я доволен только результатом. Просто в первом тайме был невысокий темп, который позволял ЦСКА контролировать ход матча. Правда там и индивидуальные действия игроков порадовали, Эджуке классно развернулся и дал хороший пас, Чалов продемонстрировал то, что в центре атаки он приносит больше пользы, чем на фланге.

Но вот во втором тайме Юрий Павлович Сёмин произвел замены, взвинтил темп, и у ЦСКА сразу перестал держаться мяч. Оттуда появилась неуверенность в действиях, и если бы не спасение Акинфеева в концовке матча, то встреча могла бы закончиться вничью. Проблемы с физикой так и остались у игроков. Молодцы, что спокойно разыграли контратаку в конце встречи, но повезло, что сам «Ростов» тоже был разобран.

У Сёмина работы в этом смысле тоже непочатый край, тут я ему не завидую. «Ростов» тоже не готов к чемпионату ни физически, ни тактически. Но он опытный тренер, и за паузу он внесет коррективы в игру, я думаю. А вот ЦСКА, скорее всего, продолжит лихорадить. Если в паузу на игры сборных команда наберет хотя бы в физических кондициях, то до Нового года может и протянут. Но рассчитывать на призовые места с такой игрой очень сложно.

В матче с «Ростовом» рекорд установил один из игроков ЦСКА.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:25
Дистанция долгая, все будут терять очки...
YVG
YVG
сегодня в 10:08
Масалитин прав, выше шестого места практически не прыгнуть.
Mangur
Mangur
сегодня в 09:54
Не повезло Ростову. Пока Палыч игру не поставил.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 09:35
Масалитин не прав. Даже с такой игрой ЦСКА может побороться за 2-3 место
Остальные команды кроме Зенита играют не лучше. В этом сезоне будет такая же заруба за 2-6 места как и в прошлом
drug01
drug01
сегодня в 09:33
Игры чемпионской нет!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:12
И с таким тренером тоже...
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