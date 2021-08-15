Масалитин: «ЦСКА рассчитывать на призовые места с такой игрой очень сложно»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал результат матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ростова» (3:1).
Я доволен только результатом. Просто в первом тайме был невысокий темп, который позволял ЦСКА контролировать ход матча. Правда там и индивидуальные действия игроков порадовали, Эджуке классно развернулся и дал хороший пас, Чалов продемонстрировал то, что в центре атаки он приносит больше пользы, чем на фланге.
Но вот во втором тайме Юрий Павлович Сёмин произвел замены, взвинтил темп, и у ЦСКА сразу перестал держаться мяч. Оттуда появилась неуверенность в действиях, и если бы не спасение Акинфеева в концовке матча, то встреча могла бы закончиться вничью. Проблемы с физикой так и остались у игроков. Молодцы, что спокойно разыграли контратаку в конце встречи, но повезло, что сам «Ростов» тоже был разобран.
У Сёмина работы в этом смысле тоже непочатый край, тут я ему не завидую. «Ростов» тоже не готов к чемпионату ни физически, ни тактически. Но он опытный тренер, и за паузу он внесет коррективы в игру, я думаю. А вот ЦСКА, скорее всего, продолжит лихорадить. Если в паузу на игры сборных команда наберет хотя бы в физических кондициях, то до Нового года может и протянут. Но рассчитывать на призовые места с такой игрой очень сложно.
В матче с «Ростовом» рекорд установил один из игроков ЦСКА.
Остальные команды кроме Зенита играют не лучше. В этом сезоне будет такая же заруба за 2-6 места как и в прошлом
Остальные команды кроме Зенита играют не лучше. В этом сезоне будет такая же заруба за 2-6 места как и в прошлом