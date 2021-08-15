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Тухель оценил шансы «Челси» выиграть АПЛ в нынешнем сезоне

сегодня, 09:38

Главный тренер «Челси» Томас Тухель ответил на вопрос журналистов о шансах лондонского клуба на победу в Английской Премьер-Лиге в нынешнем сезоне.

По итогам прошлого сезона мы заняли четвертое место и по умолчанию не можем считаться фаворитами. Наша задача — постепенно сократить отставание от третьей, второй и первой строчки, и именно это мы пытаемся сделать.

С первого дня мы должны делать все для этого. В этом наш менталитет, и мы всегда будем стремиться к максимальному результату, но реальность в том, что мы не являемся фаворитами.

Ранее Тухель рассказал, когда на поле сможет выйти новичок «Челси» Ромелу Лукаку.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 10:30
А что оценивать - выигрывать нужно
112910415
112910415
сегодня в 10:29
Скрывает честолюбивые мечты и надежды!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:04
У Челси в этом сезоне очень большие шансы стать Чемпионом !!!
dimagas2
dimagas2
сегодня в 10:01
Рано еще делать выводы.
beefs
beefs
сегодня в 09:39
очень скромненько, но думает иначе...
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