Тухель оценил шансы «Челси» выиграть АПЛ в нынешнем сезоне

Главный тренер «Челси» Томас Тухель ответил на вопрос журналистов о шансах лондонского клуба на победу в Английской Премьер-Лиге в нынешнем сезоне.
По итогам прошлого сезона мы заняли четвертое место и по умолчанию не можем считаться фаворитами. Наша задача — постепенно сократить отставание от третьей, второй и первой строчки, и именно это мы пытаемся сделать.
С первого дня мы должны делать все для этого. В этом наш менталитет, и мы всегда будем стремиться к максимальному результату, но реальность в том, что мы не являемся фаворитами.
Ранее Тухель рассказал, когда на поле сможет выйти новичок «Челси» Ромелу Лукаку.