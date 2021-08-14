Артета: «Мы заслужили это поражение»

Наставник «Арсенала» отреагировал на поражение от «Брентфорда» в матче 1-го тура АПЛ .

Я разочарован. Мы заслужили это поражение. Многие молодые игроки показали то, на что способны. Для некоторых из них это был дебют в АПЛ , а это о многом говорит.