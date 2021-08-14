Артета: «Мы заслужили это поражение»

Наставник «Арсенала» Микель Артета отреагировал на поражение от «Брентфорда» в матче 1-го тура АПЛ.
Я разочарован. Мы заслужили это поражение. Многие молодые игроки показали то, на что способны. Для некоторых из них это был дебют в АПЛ, а это о многом говорит.
Ранее бывший футболист сборной Англии порассуждал о шансах «канониров» на выживание в этом сезоне.
кронке-артета, валите уже нак из клуба раз и навсегда.
Тупые вы болельщики, устроите уже бойкот, терпилы вы недоделанные :) Только и можете венгер-аут вывешивать :) Нет в мире тупее болел, чем у арсенала :)
кронке-артета, валите уже нак из клуба раз и навсегда.
Тупые вы болельщики, устроите уже бойкот, терпилы вы недоделанные :) Только и можете венгер-аут вывешивать :) Нет в мире тупее болел, чем у арсенала :)
И да, спасибо за самокритику, но только вот нам от этого совсем не камильфо. Накой вы все тут сдались если сезон можно считать закрытым после первой игры?
И да, спасибо за самокритику, но только вот нам от этого совсем не камильфо. Накой вы все тут сдались если сезон можно считать закрытым после первой игры?
Болельщики устали ждать
Болельщики устали ждать