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Артета: «Мы заслужили это поражение»

сегодня, 08:10
БрентфордЛоготип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Наставник «Арсенала» Микель Артета отреагировал на поражение от «Брентфорда» в матче 1-го тура АПЛ.

Я разочарован. Мы заслужили это поражение. Многие молодые игроки показали то, на что способны. Для некоторых из них это был дебют в АПЛ, а это о многом говорит.

Ранее бывший футболист сборной Англии порассуждал о шансах «канониров» на выживание в этом сезоне.

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Все комментарии
протон1
протон1
сегодня в 13:18
Болельщикам Арсенала не опускать руки- есть ещё 37 матчей что бы спастись от вылета.
Nazi
Nazi
сегодня в 13:11
    YVG
    YVG
    сегодня в 10:26
    Иногда и так бывает.
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 09:51
    Артета должен понимать что от него требуется только положительный результат, а все остальное это лирика. Удачи
    Vitali Mäkelä
    Vitali Mäkelä
    сегодня в 09:27
    Ой как нынешнему Арсеналу не хватает Аршавина. Он хоть и не всегда был героем на поле, но хоть знал как, кому и когда забивать. Виллиам вообще 0, Абумеянг играет в 3 раза хуже чем Андрей а молодежь тоже пока не тянет.
    LMI
    LMI
    сегодня в 09:18
    Судя по переводу он сказал, что способностей у МНОГИХ молодых игроков Арсенала нет никаких. Тогда вопрос - нахрена такая команда и нахрена такое руководство?
    И да, спасибо за самокритику, но только вот нам от этого совсем не камильфо. Накой вы все тут сдались если сезон можно считать закрытым после первой игры?
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 09:09, ред.
    А может ещё и в тренере дело
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 09:04
    Сезон не задался с самого начала.
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    сегодня в 09:03
    Пощечина была звонкая
    Cat01
    Cat01
    сегодня в 09:01
    Счёт пл игре
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 09:00
    Жаль что так произошло, надеюсь это будет редкость
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 08:44
    Бывают в жизни огорчения.
    stanichnik
    stanichnik
    сегодня в 08:26, ред.
    Если смотреть статистику, то у Арсенала преимущество во всех компонентах игры, а в итоговом протоколе 2:0 в пользу хозяев.
    88_DEIVID
    88_DEIVID
    сегодня в 08:25
    Главное, что есть прогресс.
    112910415
    112910415
    сегодня в 08:20
    Где прогресс - то?
    Болельщики устали ждать
    Мага Шульман
    Мага Шульман
    сегодня в 08:20
    Я разочарован, что тебе, дураку, до сих пор не нашли замену.
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    сегодня в 08:14
    Всему виной самоуверенность.
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