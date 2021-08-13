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Тухель: «Лукаку будет ключевой фигурой в нашей игре»

вчера, 18:41

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал трансфер нападающего Ромелу Лукаку.

Мы очень рады, что Ромелу вернулся в клуб. С точки зрения его личностных качеств, скорости и силы, мы надеемся, что он может стать для нас отличным приобретением.

У него есть опыт игры на высоком уровне, Лукаку является сильной личностью, чтобы мгновенно повлиять на нашу команду. Он одновременно и скромный парень, и настоящий командный игрок, он будет заботиться о «Челси».

Для нас было действительно очень важно, что это было его желание снова присоединиться к «Челси» и закончить свою историю в «Челси» так, как он хочет для себя. Мы думаем, что Ромелу, в сердце которого всегда был «Челси», является прекрасным дополнением к нашей команде, потому что он воплощает в себе всё, чем мы гордимся в этом клубе.

Мы искали определенный типаж форварда, а Ромелу подходит под этот типаж. Он чувствует себя уверенно, когда речь идёт о физической составляющей игры, он чувствует себя уверенно, играя спиной к воротам, но также он очень силен в использовании своей скорости. Так что Лукаку всегда будет ключевой фигурой в нашей игре.

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Все комментарии
azkan
azkan
вчера в 23:50
Ну все правильно. Тухель подал список Гравновской, если не Холанд, то похожего центрнапа. Только вот скорость у него на Евро была не на очень высоком уровне.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:47
у Волков есть прототип Лукаку,может ростом ниже Адама Траоре,хотя бельгиец наверное опытнее и продуктивнее испанца,если их так обозвать можно.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:46
лучше бы норвежца купили,чем эту груду мышц. Итальянский футбол,значительно медленей АПЛа, бельгийцу надо скидывать ещё 10кг. Ну а Интер молодец,купили не дорого.хотя сорри только что прочитал заплатили 80 лямов евро,что значительно дороже,чем я думал(в пределах 40-50),но всё равно ну и ещё 18 лямов за два сезона(9 за год. перешёл в 2019).но если сравнить с Коутиньо или Гризманом,дЕМБЕЛЕ,то тут даже плюс.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:06
Ну в Интере он смотрелся хорошо!!!
Nazi
Nazi
вчера в 19:50
Капец Челси, коли так. На Евро он тоже был ключевой фигурой сб. Бельгии и запомнился лишь раздражающим фырканьем от бессилья :)
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:41
Какулу - хороший футболист, но слишко переоцененный.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:43
Для Челси Лукаку подойдёт!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:43
Иначе зачем брать
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:43
Много надежд на него возлогают
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