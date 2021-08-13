Тухель: «Лукаку будет ключевой фигурой в нашей игре»

Главный тренер «Челси» прокомментировал трансфер нападающего .

Мы очень рады, что Ромелу вернулся в клуб. С точки зрения его личностных качеств, скорости и силы, мы надеемся, что он может стать для нас отличным приобретением.

У него есть опыт игры на высоком уровне, Лукаку является сильной личностью, чтобы мгновенно повлиять на нашу команду. Он одновременно и скромный парень, и настоящий командный игрок, он будет заботиться о «Челси».

Для нас было действительно очень важно, что это было его желание снова присоединиться к «Челси» и закончить свою историю в «Челси» так, как он хочет для себя. Мы думаем, что Ромелу, в сердце которого всегда был «Челси», является прекрасным дополнением к нашей команде, потому что он воплощает в себе всё, чем мы гордимся в этом клубе.

Мы искали определенный типаж форварда, а Ромелу подходит под этот типаж. Он чувствует себя уверенно, когда речь идёт о физической составляющей игры, он чувствует себя уверенно, играя спиной к воротам, но также он очень силен в использовании своей скорости. Так что Лукаку всегда будет ключевой фигурой в нашей игре.