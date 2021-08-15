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Лукаку — фанатам «Интера»: «Переход в „Челси“ — шанс всей моей жизни»

сегодня, 13:41

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку попрощался с болельщиками «Интера», опубликовав запись в своём инстаграме.

Дорогие фанаты «Интера», спасибо... Спасибо, что любите меня так, как будто я был одним из вас. Спасибо за то, что заставили меня и мою семью почувствовать себя как дома. Спасибо за безоговорочную поддержку и ежедневную любовь. Спасибо, что мотивировали меня еще больше после первого сезона. Когда я приехал в «Интер», я сразу почувствовал, что у меня всё получится в этом клубе. Любовь и радушный прием, который я получил в аэропорту Мальпенса, стали началом прекрасной истории. Я решил никогда не разочаровывать вас каждый раз, когда надевал футболку «Интера». Я выкладываюсь на 100% каждый день на каждой тренировке, но особенно в матчах, чтобы вы были счастливы. Первый сезон закончился тяжело, но вы, ребята, дали мне силы продолжать идти вперёд, и мы сделали это как команда, поэтому стали чемпионами.

Надеюсь, вы понимаете моё решение перейти в «Челси». Для меня это шанс всей жизни, и я думаю, что на данный момент в моей карьере это шанс, о котором я всегда мечтал. Одно можно сказать наверняка: я останусь фанатом «Интером» навсегда, потому что без этого клуба я не был бы тем человеком и игроком, которым являюсь сегодня.

Так что спасибо вам от всего сердца. Я люблю вас. Большое вам спасибо. Вперёд «Интер»!

Ранее фанаты «Интера» раскритиковали Лукаку за переход в «Челси».

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Все комментарии
Feanor1993
Feanor1993
сегодня в 17:19
Много же шансов у Ромелу было.
протон1
протон1
сегодня в 17:09
Он уже был там, о какой мечте он говорит
juvenale
juvenale
сегодня в 17:05, ред.
зп в два раза больше))а он тут после слов о вечной любви к китайцам уже про шанс всей жизни рассуждает)))
Посохоносец_вернулся
Посохоносец_вернулся
сегодня в 15:03
Короче в вежливой форме Лукаку подтёрся футболкой интера. Но я огорчён, что интер саморазрушился. Очень хотел, что бы остался в прежнем составе и у его фанатов не было козырей, когда скатятся в середину таблицы.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 14:39
Посмотрим, как со второго прихода сложится карьера в клубе, за который болел с ранних лет.
Если Абрахама все же продаём в Рому (40 млн), то трансфер Лукаку уже отбит примерно на 80% только на своих воспитанниках (Томори в Милан, Гуэхи в Кристалл Пэлас, Абрахам в Рому). Не считая продаж Мозеса, и тех, кто ещё покинет команду (Батшуайи, Баркли и т.п.)
dimagas2
dimagas2
сегодня в 14:34
Не знаю кому нужны эти отговорки.
112910415
112910415
сегодня в 14:19
едва ли убедил фанатов Интера
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:45
Незачем им и объяснять...
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