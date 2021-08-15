Лукаку — фанатам «Интера»: «Переход в „Челси“ — шанс всей моей жизни»

Нападающий «Челси» попрощался с болельщиками «Интера», опубликовав запись в своём инстаграме.

Дорогие фанаты «Интера», спасибо... Спасибо, что любите меня так, как будто я был одним из вас. Спасибо за то, что заставили меня и мою семью почувствовать себя как дома. Спасибо за безоговорочную поддержку и ежедневную любовь. Спасибо, что мотивировали меня еще больше после первого сезона. Когда я приехал в «Интер», я сразу почувствовал, что у меня всё получится в этом клубе. Любовь и радушный прием, который я получил в аэропорту Мальпенса, стали началом прекрасной истории. Я решил никогда не разочаровывать вас каждый раз, когда надевал футболку «Интера». Я выкладываюсь на 100% каждый день на каждой тренировке, но особенно в матчах, чтобы вы были счастливы. Первый сезон закончился тяжело, но вы, ребята, дали мне силы продолжать идти вперёд, и мы сделали это как команда, поэтому стали чемпионами.

Надеюсь, вы понимаете моё решение перейти в «Челси». Для меня это шанс всей жизни, и я думаю, что на данный момент в моей карьере это шанс, о котором я всегда мечтал. Одно можно сказать наверняка: я останусь фанатом «Интером» навсегда, потому что без этого клуба я не был бы тем человеком и игроком, которым являюсь сегодня.

Так что спасибо вам от всего сердца. Я люблю вас. Большое вам спасибо. Вперёд «Интер»!