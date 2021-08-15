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Терри: «Я бы хотел увидеть, как Канте выиграет „Золотой мяч“»

сегодня, 10:06

Бывший капитан «Челси» Джон Терри считает, что полузащитник «синих» Нголо Канте заслуживает выиграть «Золотой мяч» в этом году.

То, что делает Канте, остается незамеченным. Он является топ-игроком. Я бы хотел увидеть, как он выиграет «Золотой мяч», он должен получить признание, которого, как я считаю, он заслуживает.

Он такой скромный парень. Канте просто занимается своим делом и избегает любых неприятностей. Он был бы большим активом для любого футбольного клуба, и «Челси» очень повезло, что он играет за них.

Перед началом Евро-2020 большинство болельщиков считали, что Канте должен выиграть «Золотой мяч».

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 10:28
Гном ещё не наелся.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 10:26
Месси сам хочет.
sihafazatron
sihafazatron ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 10:20
я думаю уже решено, что новобранец псж возьмет)
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:15
Посмотрим, как «решат» на верху)
sihafazatron
sihafazatron ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 10:12
по игре достоин, но он ни так распиарен как обладатели зм последних лет
88_DEIVID
88_DEIVID
сегодня в 10:12
Вряд ли, стоит давать за 3 матча в ЛЧ.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:09
Канте достоин ЗМ
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