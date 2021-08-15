Терри: «Я бы хотел увидеть, как Канте выиграет „Золотой мяч“»

Бывший капитан «Челси» считает, что полузащитник «синих» заслуживает выиграть «Золотой мяч» в этом году.

То, что делает Канте, остается незамеченным. Он является топ-игроком. Я бы хотел увидеть, как он выиграет «Золотой мяч», он должен получить признание, которого, как я считаю, он заслуживает.

Он такой скромный парень. Канте просто занимается своим делом и избегает любых неприятностей. Он был бы большим активом для любого футбольного клуба, и «Челси» очень повезло, что он играет за них.