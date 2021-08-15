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Булыкин: «Думаю, матч „Локомотив“ — „Зенит“ завершится ничьей»

сегодня, 13:50
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит17:30 Не начался

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о предстоящем матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита».

Думаю, после последних неудач в матчах с «Зенитом» у «Локомотива» будут реваншистские настроения. Уверен, «железнодорожники» к этой игре подойдут с очень серьезным настроем. Важно и то, что они играют дома. Конечно же, матч будет интересным как для болельщиков, так и непосредственно для футболистов. Тем более что это «дерби двух столиц». Какого результата я ожидаю? Я думаю, что встреча завершится ничьей.

«Локомотив» пропустил от «Зенита» 9 голов в этом году.

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Все комментарии
протон1
протон1
сегодня в 17:08
в этой игре, все что угодно может быть по счету!"
YVG
YVG
сегодня в 15:46
Зенит сегодня победит.
Vector
Vector
сегодня в 15:33
Как и прошлые, да, Дим?
Сидор новый
Сидор новый
сегодня в 15:04
Для Локо это будет не плохой расклад
112910415
112910415
сегодня в 14:59
для Локо всё очень принципиально !
Сварожич
Сварожич
сегодня в 14:55
Возможен и такой результат
cska1948
cska1948 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 14:52
Пускай!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 14:40
Если и здесь "Зенит" выиграет с преимуществом, то скорее всего и борьбы за чемпионство в РПЛ опять не получится. Борьба за чемпионство всегда является главной интригой чемпионата. Причем, в победу "Локомотива" не очень верится, пускай будет ничья с забитыми мячами.
drug01
drug01
сегодня в 14:34
Зенит победу не упустит
Cat01
Cat01
сегодня в 14:33
На чём это основано...
112910415
112910415
сегодня в 14:20
пусть будет хорошая, боевая ничья
ermak6848
ermak6848
сегодня в 14:15
фк ЗЕНИТ на подъёме - так, что ПОБЕДА за Питером...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 14:14
Главное, чтобы телезрителю доставило
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 13:59
Все возможно,можно даже увидем нулевую ничью,но думаю обе команды будут идти в перед,должны.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:51, ред.
Без вариантов. Зенит сегодня сильнее.
Хотя болеть буду за Локо !!!
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