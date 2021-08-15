Булыкин: «Думаю, матч „Локомотив“ — „Зенит“ завершится ничьей»

Бывший футболист «Локомотива» поделился мнением о предстоящем матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита».

Думаю, после последних неудач в матчах с «Зенитом» у «Локомотива» будут реваншистские настроения. Уверен, «железнодорожники» к этой игре подойдут с очень серьезным настроем. Важно и то, что они играют дома. Конечно же, матч будет интересным как для болельщиков, так и непосредственно для футболистов. Тем более что это «дерби двух столиц». Какого результата я ожидаю? Я думаю, что встреча завершится ничьей.