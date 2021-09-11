Сильвестр: «Артета сейчас лучше всего подходит для работы в „Арсенале“»

Бывший защитник «Арсенала» высказался о ситуации на посту главного тренера «канониров». На данный момент лондонская команда занимает последнее место в таблице АПЛ после 3-х туров.

Мы должны понимать, что команда и состав не были готовы на 100 процентов, были травмы, серьезные проблемы с началом сезона. Есть много вещей, которые необходимо решить быстро.

Я всегда выступаю за то, чтобы давать тренеру больше времени. После дерби будет время оценить, был ли какой-либо прогресс.

Забудьте о результатах, на поле должен быть какой-то прогресс, если все будут в форме и готовы к старту. Если прогресса не будет, тогда будет задан вопрос.

Действительно важно, чтобы клуб сохранил свою идентичность. Микель сейчас лучше всего подходит для этой работы, и ему нужна поддержка игроков. Ему нужно убедиться, что они в него верят.