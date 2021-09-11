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Сильвестр: «Артета сейчас лучше всего подходит для работы в „Арсенале“»

11 сентября 2021, 12:25

Бывший защитник «Арсенала» Микаэль Сильвестр высказался о ситуации Микеля Артеты на посту главного тренера «канониров». На данный момент лондонская команда занимает последнее место в таблице АПЛ после 3-х туров.

Мы должны понимать, что команда и состав не были готовы на 100 процентов, были травмы, серьезные проблемы с началом сезона. Есть много вещей, которые необходимо решить быстро.

Я всегда выступаю за то, чтобы давать тренеру больше времени. После дерби будет время оценить, был ли какой-либо прогресс.

Забудьте о результатах, на поле должен быть какой-то прогресс, если все будут в форме и готовы к старту. Если прогресса не будет, тогда будет задан вопрос.

Действительно важно, чтобы клуб сохранил свою идентичность. Микель сейчас лучше всего подходит для этой работы, и ему нужна поддержка игроков. Ему нужно убедиться, что они в него верят.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
11 сентября 2021 в 15:28
с Артетой клуб не то что сохранит свою идентичность... он приобритет новую идентичность - команды Чемпионшипа)))
протон
протон
11 сентября 2021 в 13:19
Чем Арсенал действительно удивляет, так это кредитом доверия к Артете.
ДАША Д
ДАША Д
11 сентября 2021 в 13:16
Сегодня Арсенал победит.
galem72
galem72
11 сентября 2021 в 13:13
Получается, болельщики ничего не понимают. Оказывается, артете нужно дать время и забыть о результатах. ))
Cat01
Cat01
11 сентября 2021 в 12:33
Не надо спешить
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