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Марио Фернандес объявил о завершении карьеры в сборной России

13 сентября 2021, 13:34

Защитник ЦСКА Марио Фернандес объявил о завершении карьеры в сборной России. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Защитник Марио Фернандес принял решение завершить выступления за национальную сборную России. Основным мотивом 30-летнего игрока стало желание сосредоточиться на клубной карьере, о чем он предварительно проинформировал тренерский штаб сборной и РФС.

В составе национальной команды Марио дебютировал 3 сентября 2017 года. За четыре года футболист ЦСКА сыграл за сборную 33 официальных матча, в которых забил пять мячей. Вместе с командой он дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году. В заключительном матче турнира с Хорватией Фернандес сравнял счет за несколько минут до конца второго дополнительного тайма, впервые отличившись в официальной игре.

Марио также провел за сборную два неофициальных матча, в том числе дебютную игру с «Динамо». Российский футбольный союз благодарит Марио за блестящие выступления в составе сборной и желает успехов в дальнейшей карьере!

Марио Фернандес:

С каждым разом всё сложнее выступать на два фронта, всё больше времени требуется на восстановление. К сожалению, участились и травмы. Хочется сосредоточиться на играх за клуб, который стал мне родным, и дать возможность молодёжи развиваться в сборной. Поэтому я решил уйти именно сейчас. Для меня было огромной честью носить футболку сборной, защищать её цвета, я никогда этого не забуду!

Все матчи в форме сборной были важными для меня! Все футболисты мечтают выступить на мундиале, поэтому четвертьфинал чемпионата мира все же особенный момент. Та встреча навсегда останется в моей памяти — я испытал неповторимые, особенные эмоции, вся страна в едином порыве поддерживала нас, жила этим чемпионатом!

Александр Дюков, президент РФС:

Марио Фернандес был одним из лидеров сборной. Он большой профессионал, который отдавал всего себя, играя за команду. Поэтому его так любят и ценят российские болельщики. У Марио было много ярких матчей за сборную. И, конечно, его гол в четвертьфинале чемпионата мира 2018 вошел в историю нашего футбола.

Нам очень жаль, что Марио заканчивает карьеру в сборной, но мы с пониманием и уважением отнеслись к его решению. Спасибо, Марио, и успехов в клубной карьере!

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Все комментарии
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
15 сентября в 04:43, ред.
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
    14 сентября в 20:08, ред.
    При всём уважении, но вы ведь достоверно не можете знать чем руководствуются легионеры, принимая гражданство той или иной страны, где они долго живут и играют и успели хотя бы мало-мальски выучить местный язык... В вас говорит простая личная неприязнь к людям другой национальности, видимо что ли, или как это назвать я не знаю...вы не можете понять что не всё покупается и не всё продаётся) как-то так... А если бы например, армянина или узбека бы натурализовали для сборной, вы бы тоже были против? Или сказали бы: нуууу, это же почти что "свои" ))) как например, Захарян...он ведь мог играть за Армению, но заиграл за Россию.
    Храневец
    Храневец
    14 сентября в 17:17
    понял .что не попадем на чм 2022 и надо уходить по хорошему ,а не под свист трибун .
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26 ответ Project Pandora (раскрыть)
    14 сентября в 16:45, ред.
    Выходит, ты не болельщик, а УРА-патриот, "болеющий" за нац.принадлежность)
    Project Pandora
    Project Pandora ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
    14 сентября в 16:23
    Кому что нравится ... Хоть где-то демократия ))
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26 ответ Project Pandora (раскрыть)
    14 сентября в 16:16, ред.
    Мне как-то не доставляет особого удовольствия смотреть как неумело ползают по полю наши паспортисты-"дети лимита" и сдыхают через 20 минут матча, по мне так пусть лучше легионер играет и выкладывается на 100%...но именно ИГРАЕТ, а не ПОЛЗАЕТ! Наверное тебе ближе первый вариант со своими принципами, что ж, удачи... Если например легионер действительно сильнее россиянина, долго живёт здесь, выучил местный язык, почему бы и не дать ему шанс в сборной? Долой все эти допотопные принципы... Или может быть ты из тех самых пресловутых "УРА-патриотов"?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Project Pandora (раскрыть)
    14 сентября в 15:04
    Я в принципе могу обижаться только на уважаемых мню людей. Футбол не та область человеческих отношений, где нормальные люди могу обижаться. Успокойтесь и продолжайте и дальше следовать вашей "логике", которая в науке называется иначе.
    Project Pandora
    Project Pandora ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    14 сентября в 14:09, ред.
    Вам может и таблица умножения не очевидна, имеете право. В моих доводах логика присутствует, а в вашем сарказме только обида, уважаемый. Контраргументов вы привести даже не удосужились.
    Beekeeper
    Beekeeper ответ Project Pandora (раскрыть)
    14 сентября в 13:46
    ха ха, еще не нашелся достойный папа Карло, который из берез сделает достойных игроков ))
    kts99
    kts99
    14 сентября в 12:47
    Марио респект. Мужик.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Project Pandora (раскрыть)
    14 сентября в 12:25
    А я оценил "аргументы", точнее полное отсутствие аргументов. Логика, уважаемый....
    Project Pandora
    Project Pandora ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    14 сентября в 11:49, ред.
    Тогда я не понял, зачем писать совсем очевидные вещи? То, что все могут высказать свое мнение, известно всем. Потому я и воспринял ваше сообщение подобным образом.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Project Pandora (раскрыть)
    14 сентября в 10:48
    А я и написал, что считать можно все что угодно. Где слова про истину в последней инстанции.? Не надо фантазировать, дружище
    Project Pandora
    Project Pandora ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    14 сентября в 09:39
    А я претендовал на истину в последней инстанции? Читайте внимательнее, всё написано специально для людей, которые привыкли выборочно выхватывать слова из текста. Специально для таких я даже начал со слов "я считаю ...", а не "истина заключается в том ..."
    Project Pandora
    Project Pandora ответ Beekeeper (раскрыть)
    14 сентября в 09:33
    Главное, чтобы берёза произрастала в России, а там уже дело столяров и плотников ))
    Project Pandora
    Project Pandora ответ Serg_Diamond (раскрыть)
    14 сентября в 09:32
    Вы пытаетесь оправдать то или иное действие, а от сюда у вас много разных "но". Применимо моих измышлений всё гораздо проще - вырос в стране, значит ты гражданин. А если ты в 20 лет сюда приехал, то ты иностранец в чистом виде. Такой фокус работает и в обратную сторону, когда корни могут быть русскими, но чел вырос за бугром. Кстати, Черышев получается легли в чистом виде ))
    Project Pandora
    Project Pandora ответ bsww (раскрыть)
    14 сентября в 09:28
    Тут есть о чем поразмышлять, но мы так до какой-нибудь статьи из УК договоримся. Я очень понятно изложил кого на мой взгляд стоит считать игроком сборной, а кто просто натурализован.
    Project Pandora
    Project Pandora ответ Союзник противников (раскрыть)
    14 сентября в 09:23
    Ты сейчас свой тазик поставил в мой дворик.
    Project Pandora
    Project Pandora ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
    14 сентября в 09:22
    А когда я сказал, что такое только а России? Этот принцип для меня общий. А ты считай как хочешь. Тебе сборную Португалии натурализуют и ты будешь счастлив, и громко кричать о победах российского футбола.
    Миротворец Мышкин.
    Миротворец Мышкин.
    13 сентября в 23:56
    Спасибо Марио за образцовую игру и гол хорватам!
    trimetil
    trimetil ответ Рязань 062 (раскрыть)
    13 сентября в 22:15
    Уметь уходить? Знаешь, что игрок не имеет права отказаться от приглашения в сборную? За отказ играть одну игру за сборную, следует 3 матча дисквалификации за клуб.
    Сп62
    Сп62 ответ Рубцовский (раскрыть)
    13 сентября в 21:09
    Согласен. Это не Юрий Жирков. Вот кому честь и хвала.
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
    13 сентября в 20:37, ред.
    Максименко и Шунин - это клоуны, а не вратари. Лучше уж пусть Гильерме на воротах стоит. Он хотя бы выручает частенько...)
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26 ответ Project Pandora (раскрыть)
    13 сентября в 20:34, ред.
    Ну и считай так дальше, "паспортист"...) Как-будто Россия - это единственная в мире страна где играют натурализованные футболисты...
    ariec93
    ariec93 ответ bsww (раскрыть)
    13 сентября в 19:50
    Россия со своей территорией и населением не уступает Франции с колониями. Сколько республик в РФ, грубо говоря те же колонии, только кто виноват, что футбиков все равно из Бразилии берем?
    амурец
    амурец
    13 сентября в 18:37
    Мое мнение для сборной на данном этапе это потеря
    Hypnoz
    Hypnoz
    13 сентября в 18:08
    Ничем примечательным не отметился ! Типичный середнячок, уровня сборной России.
    Рубцовский
    Рубцовский
    13 сентября в 17:52
    В 30 лет завершать карьеру в Сборной.... Где-то в стороне смеётся Жирков))))
    memphis
    memphis
    13 сентября в 17:50
    Спасибо ПУ
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Project Pandora (раскрыть)
    13 сентября в 17:47
    Можешь считать ещё что-нибудь,но лучше читать законы своей страны и следовать им.А то у нас полстраны СЧИТАЮТ,что у него есть эксклюзивное право ставить свой тазик на тротуарах и детских площадках.Так и тут.Сделайте лучше!
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