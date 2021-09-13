Ярошик — об уходе Фернандеса: «В 30 лет можно спокойной играть за сборную»

Бывший футболист ЦСКА прокомментировал решение защитника «армейцев» закончить карьеру в сборной России.

Это огромный сюрприз. Меня очень удивляет это решение, в 30 лет еще можно спокойно играть и помогать сборной России. Конечно, это великая потеря для команды. Он держит свой уровень игры. Мудрый защитник, который отлично подключается в атаку. Таких игроков очень мало, и его будет невероятно сложно заменить.