Ярошик — об уходе Фернандеса: «В 30 лет можно спокойной играть за сборную»

Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал решение защитника «армейцев» Марио Фернандеса закончить карьеру в сборной России.
Это огромный сюрприз. Меня очень удивляет это решение, в 30 лет еще можно спокойно играть и помогать сборной России. Конечно, это великая потеря для команды. Он держит свой уровень игры. Мудрый защитник, который отлично подключается в атаку. Таких игроков очень мало, и его будет невероятно сложно заменить.
Теперь все его мысли будут в ЦСКА. Не знаю, может, он устал, много травм и ему неудобно играть на два фронта. Для ЦСКА — это плюс. Марио может спокойно играть еще пять лет, он — отличный игрок.
Фернандес очень хороший трудолюбивый защитник, без слабых сторон
Фернандес очень хороший трудолюбивый защитник, без слабых сторон