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Ярошик — об уходе Фернандеса: «В 30 лет можно спокойной играть за сборную»

13 сентября 2021, 14:34

Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал решение защитника «армейцев» Марио Фернандеса закончить карьеру в сборной России.

Это огромный сюрприз. Меня очень удивляет это решение, в 30 лет еще можно спокойно играть и помогать сборной России. Конечно, это великая потеря для команды. Он держит свой уровень игры. Мудрый защитник, который отлично подключается в атаку. Таких игроков очень мало, и его будет невероятно сложно заменить.

Теперь все его мысли будут в ЦСКА. Не знаю, может, он устал, много травм и ему неудобно играть на два фронта. Для ЦСКА — это плюс. Марио может спокойно играть еще пять лет, он — отличный игрок.

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Все комментарии
RamonCSKA
RamonCSKA
13 сентября в 19:55
Эх Карпину не позавидуешь -1 ключевой игрок высокого класса, а их почти то и нет
Фернандес очень хороший трудолюбивый защитник, без слабых сторон
Союзник противников
Союзник противников
13 сентября в 18:09
ЦСКА его не потерял,и это главное!Спортивного долголетия ему в составе команды!
Землянин
Землянин
13 сентября в 17:25
Пока все отказники из ЦСКА, ветер дует 🎃
Beekeeper
Beekeeper ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
13 сентября в 15:29
зачем играть и получать травмы за Сборнаяю?
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
13 сентября в 15:03
В ЦСКА начальство надавило, мол приезжаешь из сборной с болячками и команде не помогаешь, вот Марио и отказался от сборной.
Cat01
Cat01
13 сентября в 14:43
Сколько можно одному тянуть защиту
drug01
drug01
13 сентября в 14:42
Он так решил!!!!
Остапчук 67
Остапчук 67
13 сентября в 14:38
Довольно странное решение
Али Самаркандский
Али Самаркандский
13 сентября в 14:37
Согласен. Большая потеря.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
13 сентября в 14:35
А что скажет Карпин?
sihafazatron
sihafazatron
13 сентября в 14:35
Да для армейцев это плюс, для сборной большой минус
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 сентября в 14:35
Давайте его по уговариваем все вместе...
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