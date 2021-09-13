Нагельсманн рассказал, почему он начал болеть за «Баварию»

Главный тренер «Баварии» рассказал, как он стал болельщиком мюнхенского клуба.

Мой брат, который старше меня на 11 лет, был заядлым болельщиком «Баварии». Он и вовлек меня в это дело. Я видел немало матчей на «Олимпиаштадион». Самое крутое воспоминание — когда на шоссе в соседней машине я увидел Алена Сюттера [швейцарский игрок, который выступал за «Баварию» в сезоне 1994/95], мне тогда было шесть или семь лет. Мы поравнялись с его машиной, и я стал ему махать как сумасшедший, а он помахал в ответ. Это был особенный момент.

Что я десятилетний сказал бы себе 34-летнему? «Быстрее выиграй еще несколько трофеев». 34-летний я ответил бы: «Суть не только в трофеях», но 10-летний все равно бы потребовал: «Давай! Нужны еще трофеи!»