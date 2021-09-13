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Нагельсманн рассказал, почему он начал болеть за «Баварию»

13 сентября 2021, 13:00

Главный тренер «Баварии» Юлин Нагельсманн рассказал, как он стал болельщиком мюнхенского клуба.

Мой брат, который старше меня на 11 лет, был заядлым болельщиком «Баварии». Он и вовлек меня в это дело. Я видел немало матчей на «Олимпиаштадион». Самое крутое воспоминание — когда на шоссе в соседней машине я увидел Алена Сюттера [швейцарский игрок, который выступал за «Баварию» в сезоне 1994/95], мне тогда было шесть или семь лет. Мы поравнялись с его машиной, и я стал ему махать как сумасшедший, а он помахал в ответ. Это был особенный момент.

Что я десятилетний сказал бы себе 34-летнему? «Быстрее выиграй еще несколько трофеев». 34-летний я ответил бы: «Суть не только в трофеях», но 10-летний все равно бы потребовал: «Давай! Нужны еще трофеи!»

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Все комментарии
Дoбрыня
Дoбрыня
13 сентября в 14:15
Ну ничего необычного
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
13 сентября в 13:46
Теперь будем смотреть что из этого выйдет.
Остапчук 67
Остапчук 67
13 сентября в 13:33
Кому это интересно?
ОПС
ОПС
13 сентября в 13:07
А нам все равно...
КЭТиК
КЭТиК
13 сентября в 13:02
Теперь должен с удвоенной энергией тренировать Баварию.
Любoмир
Любoмир
13 сентября в 13:02
Был болельщиком, стал тренером
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