Булыкин не исключил, что Марио Фернандес может вернуться в сборную России

Бывший футболист сборной России прокомментировал решение защитника ЦСКА закончить карьеру в национальной команде.

Конечно, жалко, что человек с такой работоспособностью и самоотдачей заканчивает карьеру в сборной. Мы знаем Марио как очень хорошего футболиста. Наверное, на это есть причины, и тяжело уже, и травмы. Трудно будет заменить лидера сборной, но я верю, что у нас есть молодые футболисты, у которых будет шанс проявить себя и оставить такое же яркое впечатление, какое оставил Марио о себе в сборной.

Марио мог бы ещё поиграть, просто сейчас такой период, возможно, получил серьезную травму, но 31 год — это не тот возраст, который ставит крест на карьере в сборной. Поэтому, может быть, он сейчас отдохнет, залечит все травмы и будет чувствовать, что сможет снова помочь сборной и не исключу, что поиграет за нее. Хотя это решение полностью зависит от футболиста.