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Булыкин не исключил, что Марио Фернандес может вернуться в сборную России

13 сентября 2021, 16:00

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал решение защитника ЦСКА Марио Фернандеса закончить карьеру в национальной команде.

Конечно, жалко, что человек с такой работоспособностью и самоотдачей заканчивает карьеру в сборной. Мы знаем Марио как очень хорошего футболиста. Наверное, на это есть причины, и тяжело уже, и травмы. Трудно будет заменить лидера сборной, но я верю, что у нас есть молодые футболисты, у которых будет шанс проявить себя и оставить такое же яркое впечатление, какое оставил Марио о себе в сборной.

Марио мог бы ещё поиграть, просто сейчас такой период, возможно, получил серьезную травму, но 31 год — это не тот возраст, который ставит крест на карьере в сборной. Поэтому, может быть, он сейчас отдохнет, залечит все травмы и будет чувствовать, что сможет снова помочь сборной и не исключу, что поиграет за нее. Хотя это решение полностью зависит от футболиста.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
13 сентября в 18:23
Зачем ему возвращаться? Марио свое уже отыграл и ушел на мажорной ноте. Уходить надо вовремя.
Союзник противников
Союзник противников
13 сентября в 18:01
Может и так,но маловероятно,ибо Марио по природе не "торгаш".
Землянин
Землянин ответ Serg_Diamond (раскрыть)
13 сентября в 17:56
Многие уже рады просто туда попасть и сыграть положенные 3 игры в группе, а там как пойдёт - это задача минимум, как минимум 🎃
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Землянин (раскрыть)
13 сентября в 17:54
Когда выйдет ... если выйдет ... Объективно, этой сборной ничего там не светит даже в случае выхода
Землянин
Землянин
13 сентября в 17:00
Когда из группы без него сборная выйдет на мундиаль, он неожиданно передумает и вернётся, там же не нужно будет играть на 2 фронта
второй
второй
13 сентября в 16:31
а зачем ему продолжать и возвращаться?Доиграет в ЦСКА и вернётся к себе на родину и забудет Россию!!
Дoбрыня
Дoбрыня
13 сентября в 16:30
Думаю, что скорее нет, чем да
протон
протон
13 сентября в 16:06
Сейчас бы его помощь в сборной, не помещала точно .
ДАША Д
ДАША Д
13 сентября в 16:05
Уже Фернандес принял решение. и оно окончательное.
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