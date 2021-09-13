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Газзаев — об уходе Марио из сборной: «Фернандес принял правильное решение»

13 сентября 2021, 16:27

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал решение защитника ЦСКА Марио Фернандеса закончить карьеру в национальной команде.

Мы должны уважать решение Марио Фернандеса о завершении карьеры в сборной России. Мне кажется, что это решение абсолютно обдуманное и оправданное. Человек с честью и достоинством представлял нашу сборную, показывал высокое мастерство. На чемпионате мира он был одним из лучших игроков сборной России. Никто никогда не сомневался в его квалификации, профессионализме и отдаче за сборную.

Учитывая возраст и частые травмы в последнее время, я думаю, что он принял правильное решение для того, чтобы сосредоточиться на игре за ЦСКА и завершить там карьеру. Мы не вправе его осуждать за это.

В сборной позиция правого защитника всегда была стабильно за Фернандесом. Сейчас у молодых игроков есть возможность показать свои амбиции и претендовать на это место.

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
13 сентября в 19:29
Марио и так очень много сил и здоровья отдал сборной, пора как и Игорю поберечь себя. Спасибо Марио за отличную игру в сборной!
Союзник противников
Союзник противников
13 сентября в 17:56
Молодые? Там есть бывший армеец Караваев;ну если совсем Валера хренью не станет заниматься.Процентов на 80 заменит Фернандеса.
yeychanin23
yeychanin23
13 сентября в 17:52
Спасибо, Марио, здоровья тебе...
Чист
Чист
13 сентября в 17:20
Очень хороший игрок -равных ему конечно нету -раз решил видимо на это есть причиный - просто так не завершил бы - очень уж он нужен сборной - ну инвалидом человека делать тоже не гоже -дай бог ему здоровья - трудяга парень
beefs
beefs
13 сентября в 16:56
Всегда приходит конец, пришел он и для Марио...
Cat01
Cat01
13 сентября в 16:48
Пора менять тему
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
13 сентября в 16:46
Марио борец, он никогда не щадил себя и поностью отдавался игре, каждый человек во всём должен рассчитывать на свои силы вот он и понял, что сложно играть и в клубе и в сборной, мы обязаны уважать решение спортсмена и поблагодарить за всё, что он сделал для сборной, ждём выздоровления и красивой игры за клуб, он просто Марио он СуперМарио!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
13 сентября в 16:42
Такое ощущение, что этого многие ожидали.
Leha-ha50
Leha-ha50
13 сентября в 16:40
Слухи об уходе Марио появились еще перед первым сбором, но Карпину удалось уговорить Марио еще поиграть, что возможно было уже ошибкой. Играть пришлось с незалеченной травмой на уколах, к сожалению травма стала более серьезной. А Марио ответственный человек, понимает, что подводит клуб , вот и решил закончить со сборной.
Но для начала надо вылечиться .
Удачи Марио в клубе.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 сентября в 16:39
Многовато сегодня Марио..
Против ЦСКА
Против ЦСКА
13 сентября в 16:37
А что, если это не его решение?
протон
протон
13 сентября в 16:33
Спасибо Марио за короткий промежуток в четыре года, когда он полностью отдавал себя в каждом матче.
Будь его профессионализм и самоотдача у большинства наших сборников, то это была бы совершенно иная команда.
Полноценной замены нет для Фернандеса. Но здоровье важнее.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 сентября в 16:30
Теперь Марио сможет всего себя посвятить только на благо клуба и это не может не радовать!
shlomo2
shlomo2
13 сентября в 16:28
Мнений по этому вопросу будет много
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