Газзаев — об уходе Марио из сборной: «Фернандес принял правильное решение»

Бывший главный тренер сборной России прокомментировал решение защитника ЦСКА закончить карьеру в национальной команде.

Мы должны уважать решение Марио Фернандеса о завершении карьеры в сборной России. Мне кажется, что это решение абсолютно обдуманное и оправданное. Человек с честью и достоинством представлял нашу сборную, показывал высокое мастерство. На чемпионате мира он был одним из лучших игроков сборной России. Никто никогда не сомневался в его квалификации, профессионализме и отдаче за сборную.

Учитывая возраст и частые травмы в последнее время, я думаю, что он принял правильное решение для того, чтобы сосредоточиться на игре за ЦСКА и завершить там карьеру. Мы не вправе его осуждать за это.

В сборной позиция правого защитника всегда была стабильно за Фернандесом. Сейчас у молодых игроков есть возможность показать свои амбиции и претендовать на это место.