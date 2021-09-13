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Тухель — об игре с «Зенитом»: «Завтра наш самый важный матч в ЛЧ»

13 сентября 2021, 19:25
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мыслями перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

Завтра наш самый важный матч в Лиге чемпионов, это наша первая и единственная на сегодняшний день игра на групповом этапе, и это именно то, что нам нужно.

Лукаку сказал, что с 11 лет мечтал забить на «Стэмфорд Бридж»? Надо спросить у него лично. У него есть шанс стать нашей «девяткой» на острие атаки и быть тем, кто поможет команде с голами. Это то, что ему нужно, он не стесняется говорить об этом, и мы рады, что можем разделить с ним этот опыт — он хороший человек и жёсткий соперник. Мы все знаем, что для нападающего важен хороший старт, и чтобы он не ждал слишком долго своих голов, поэтому рады, что Лукаку забил так быстро, и надеемся, что завтра он продолжит забивать и сыграет решающую роль для нас.

Кристенсен не тренировался с нами, он выбыл на 10 дней после паузы на игры сборных, сейчас проходит лечение и занимается индивидуально. Канте провел две тренировки, но еще не восстановился до конца, поэтому мы решили не рисковать и дать ему день отдыха после занятия. К полноценной работе он вернется в четверг перед матчем с «Тоттенхэмом».

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Все комментарии
firewing
firewing ответ Хиромант (раскрыть)
14 сентября в 20:56
А Зенит на какие деньги существует?
oFANATo
oFANATo
14 сентября в 10:20
Тухель это не Семак. Знает что первая победа в группе отличный старт в ЛЧ.....
13 RUS
13 RUS
14 сентября в 08:53
Что ж, нормальный футбол не удастся посмотреть , например Бавария-Барса, будем смотреть игру чемпиёна рпл😅
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
14 сентября в 08:30
Вот то-то и оно, что даже ослабленный Ювентус может оказаться нашему чемпиону не по зубам, к сожалению... Надеюсь хотя бы с Мальмё у Зенита проблем не возникнет)
liverpool-today
liverpool-today
14 сентября в 08:04
З:0 минимум. Тут уж игра в одни ворота будет
yrasikos22
yrasikos22 ответ Томас Сойер (раскрыть)
14 сентября в 06:10
Не будет его,травмирован...
yrasikos22
yrasikos22
14 сентября в 06:01
Для Челси этот матч будет не сложным просто иза кадровых проблем Зенита,Бариоса не будет,Оздоева и Лоурена,Караваева,как показал матч с Ахматом у Зенита проблемы в обороне,а у Челси будет боевой состав,ждать особо не стоит чего то...
ny5c3ywt45y5
ny5c3ywt45y5
14 сентября в 03:13
Он явно преувеличивает
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт ответ Антон Белянкин (раскрыть)
14 сентября в 02:52
Полностью согласен.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
14 сентября в 02:51
Обычная предматчевая лесть...
Remzmey
Remzmey
13 сентября в 23:39
Ахахаха, с юмором, уважуха
Хиромант
Хиромант
13 сентября в 23:26
- Мужики, вы же все Россияне! А троллите за Челси! На хрена он вам сдался!? Тем более вы знаете кем, и за какие деньги он был куплен?

- Да надо всем болеть за каждый Российский клуб в ЕК! Их и так уже мало осталось...

- Пришло ИГО (ЕК) - болеем за ВСЕХ НАШИХ! Отбились - радость для всей России.

- Пришел РПЛ - тут уж болеем каждый за своего "Богатыря"!

- Пришёл отбор ЧМ или ЧЕ - снова болельщикам надо объединяться... Вот так мы можем победить.

- А как иначе???
Бубнин
Бубнин
13 сентября в 23:06
""Зенит" - это именно то, что нам нужно".
dimagas2
dimagas2
13 сентября в 21:24
Тухедь трепещи , рукоблуд тренируется, снимает новые видосики)))
112910415
112910415
13 сентября в 21:07
серьёзный настрой ...
Томас Сойер
Томас Сойер
13 сентября в 21:03
Челси сильнее Зенита по всем параметрам, но я буду болеть за Зенит, и надеюсь они сыграют в ничью. Ловрен должен закрыть Лукаку как ни как опыт в АПЛ у него есть. Зениту нужно стараться бить из далека и чаще, не нужно давать пас в штрафной зоне как обычно они любят это делать. Есть возможность бейте по воротам если даже открыт напарник. Нужно играть в схему 4-4-1..вперед либо Дзюбу, либо Азмуна ставить.
Как в ничью сыграют надеюсь победу над Ювентусом и Мельмой.
ЮЗИК
ЮЗИК
13 сентября в 21:02
Чуда не жду, Челси победит
ykcyc77
ykcyc77
13 сентября в 21:00
Не знаю, кто может верить в чудо: где Челси, а где Зенит!!! Если Абрамович не попросит Тухеля быть лояльным, то накидают полный мешок - мама, не горюй!!
Provodnik
Provodnik
13 сентября в 20:57
Руководители клубов думаю хорошо знакомые люди, есть вариант что договорятся чтоб хотя б не стыдный результат был в матче
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
13 сентября в 20:56
Даже что-то мысль промелькнула, что если "Ювентус" пока в такой ужасной форме надо этим воспользоваться и побороться за второе место. Но с другой стороны их ужасная форма по уровню серии А может не дать дивидендов даже для лидера РПЛ, настолько плох наш уровень. Но лучше бы с "Ювентусом" начали, пока они еще не набрали, вдруг что-нибудь выгорело бы. А с "Челси", которая в первом матче ЛЧ явно не будет играть в поддавки что-то вообще вариантов не видно.
Александр Апалько
Александр Апалько
13 сентября в 20:50
Реальный соперник Зенита-это Мальме. Нужно к ним очень серьезно готовиться
Александр Апалько
Александр Апалько
13 сентября в 20:48
Страшно даже смотреть завтрашний матч, будет что-то ужасное... Если Зенит проиграет не разгромно-уже хорошо. О том, что забьет даже говорить не приходится...
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
13 сентября в 20:47, ред.
Я думаю, у Челси проблем ни с кем из соперников по группе не должно особо возникнуть, а не только с Зенитом. Хотя, безусловно, возможны варианты...
drug01
drug01
13 сентября в 20:31
Ждём интересную игру
lotsman
lotsman ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
13 сентября в 20:31
Он о Зените ни слова не сказал. Весь смысл сказанного, что для команды, и не только для его, стартовый матч самый важный. Начав турнир с победы, легче рассчитывать следующие шаги.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
13 сентября в 20:24
Тухель подкалывает зенит.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 сентября в 20:23
Каждый матч очень важен...
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
13 сентября в 20:21
Без проблем должны 6 очков в двух матчах брать.
Союзник противников
Союзник противников
13 сентября в 20:18
Проходной матч!
pomor45
pomor45
13 сентября в 20:07
Перед тяжёлой работой лучше помолчать.
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