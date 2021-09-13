Тухель — об игре с «Зенитом»: «Завтра наш самый важный матч в ЛЧ»

Главный тренер «Челси» поделился мыслями перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

Завтра наш самый важный матч в Лиге чемпионов, это наша первая и единственная на сегодняшний день игра на групповом этапе, и это именно то, что нам нужно.

Лукаку сказал, что с 11 лет мечтал забить на «Стэмфорд Бридж»? Надо спросить у него лично. У него есть шанс стать нашей «девяткой» на острие атаки и быть тем, кто поможет команде с голами. Это то, что ему нужно, он не стесняется говорить об этом, и мы рады, что можем разделить с ним этот опыт — он хороший человек и жёсткий соперник. Мы все знаем, что для нападающего важен хороший старт, и чтобы он не ждал слишком долго своих голов, поэтому рады, что Лукаку забил так быстро, и надеемся, что завтра он продолжит забивать и сыграет решающую роль для нас.

Кристенсен не тренировался с нами, он выбыл на 10 дней после паузы на игры сборных, сейчас проходит лечение и занимается индивидуально. Канте провел две тренировки, но еще не восстановился до конца, поэтому мы решили не рисковать и дать ему день отдыха после занятия. К полноценной работе он вернется в четверг перед матчем с «Тоттенхэмом».