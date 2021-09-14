Капитан «Шерифа» Кастанеда о ЛЧ: «Мы заслужили успех своей работой»

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14 сентября 2021, 08:39

Капитан молдавского «Шерифа» предвкушает скорый дебют своей команды в групповом раунде Лиги чемпионов:

Это огромное достижение для команды. «Шериф» много лет пытался сюда пробиться. Теперь мечта стала реальностью. Это честь для всех нас. Мы трудились на протяжении всего сезона, завоевали золото чемпионата, а затем сражались в квалификации Лиги чемпионов. Мы заслужили успех своей работой. Постараемся удивить своих соперников по группе.

Напомним, что тираспольский «Шериф» попал в одну группу с «Реалом», «Интером» и «Шахтёром». Именно с «горняками», вратарь которых поделился планами на эту Лигу чемпионов, завтра «жёлто-черные» дебютируют в групповом этапе турнира.