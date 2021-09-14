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Капитан «Шерифа» Кастанеда о ЛЧ: «Мы заслужили успех своей работой»

14 сентября 2021, 08:39

Капитан молдавского «Шерифа» Франк Кастанеда предвкушает скорый дебют своей команды в групповом раунде Лиги чемпионов:

Это огромное достижение для команды. «Шериф» много лет пытался сюда пробиться. Теперь мечта стала реальностью. Это честь для всех нас. Мы трудились на протяжении всего сезона, завоевали золото чемпионата, а затем сражались в квалификации Лиги чемпионов. Мы заслужили успех своей работой. Постараемся удивить своих соперников по группе.

Напомним, что тираспольский «Шериф» попал в одну группу с «Реалом», «Интером» и «Шахтёром». Именно с «горняками», вратарь которых поделился планами на эту Лигу чемпионов, завтра «жёлто-черные» дебютируют в групповом этапе турнира.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
14 сентября в 10:29
Молодцы, хороший результат нужно продолжать играть также старательно в каждом матче. Удачи
stanichnik
stanichnik
14 сентября в 10:28
Маленький спортивный подвиг, который совершил в этом году молдавский "Шериф", пробившись в групповую стадию ЛЧ, не единственный случай, когда представители европейских футбольных федераций входящих во вторую половину, добиваются такого результата. Достаточно вспомнить розыгрыш 2017-2018, когда Карабах из Азербайджана играл в групповой стадии, а ещё ранее в 2015 году на этой стадии играли Астана и Батэ. При чём белорусы смогли отобрать турнирное очко у Ромы, а Астана вообще не проиграла ни одного домашнего поединка. Как сложатся игры молдавского клуба узнаем совсем скоро, удачи ему в ЛЧ, а игрокам без травм.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
14 сентября в 10:24
Тираспольцы молодцы! Успеха им на групповом этапе.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
14 сентября в 10:12
Очень многие "эксперты" в начале не верили в них, называли их "карликами", неуважительно высказались в их адрес. Но они смогли все-таки. Теперь в игре с Шахтёром(Донецк) надо выбрать правильную тактику и схему. Их тренер когда понимает что соперник не сильнее них, то предпочитает схему 4-3-3. Основная и его любимая схема 4-2-3-1. Думаю он не рискнет и выберет именно вторую, потому как полузащита Шахтёра не слабая, 4-3-3 будет ошибкой. Шериф сильно играет в полузащите, они мало пропускают именно за счет этого. Кто выиграет в полузащите, тот и выиграет матч.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
14 сентября в 09:26
Для молдавского "Шерифа" проход у групповую стадию Лиги Чемпионов уже солидное достижения, способное поправить финансовое благополучие и привезти в Молдову сильные европейские команды, порадовав тем самым местную публику. Честно, очень хочется, чтобы "Шериф" не остановился на этом, а еще создал кучу проблем грандам находящихся в его группе, не превратившись в статиста - поставщика очков. Чтобы потенциальные создатели СуперЛиги воочию убедились, что маленькие команды тоже имеют право на жизнь в мировом футбольном конгломерате, пусть даже и ценой титанических усилий.
ДАША Д
ДАША Д
14 сентября в 09:23
Выход в группу Лиги Чемпионов - это реальный успех, а если возьмут еще хотя бы очко - будет нереальный успех.
mihaluch
mihaluch
14 сентября в 08:50
Шериф ещё преподнесёт сюрпризы.
ОПС
ОПС
14 сентября в 08:49
Это неплохо.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
14 сентября в 08:41
Вы правы капитан.
VeniaminS
VeniaminS
14 сентября в 08:41
Правильно сказал
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