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Ракитич забил 100-й гол «Севильи» в Лиге чемпионов

14 сентября 2021, 21:32
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья1 : 1Логотип футбольный клуб Ред Булл ЗальцбургРед Булл ЗальцбургМатч завершен

«Севилья» встречается с «Ред Булл Зальцбург» (1:1, второй тайм) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

На 42-й минуте гол с пенальти забил полузащитник хозяев Иван Ракитич. Оpta Jose сообщает, что гол хорватского хавбека стал для «нервионцев» 100-м в Лиге чемпионов (Кубке чемпионов) с учетом квалификации.

В этом же матче судья поставил рекордное количество пенальти.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
15 сентября в 04:54
Тут есть чем гордиться.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
15 сентября в 02:51
Мои поздравления.
ЮЗИК
ЮЗИК
14 сентября в 23:30
Иван молодец, форму не теряет
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
14 сентября в 22:41
Ракитич молодец!
протон
протон
14 сентября в 22:39
вот с чем и поздравляю
Storm-Shadow
Storm-Shadow
14 сентября в 22:33, ред.
Давид Йанг ну почему её убрали, новая же неудобная
STVA 1
STVA 1
14 сентября в 21:44
С чем его и поздравляем
Ironigor
Ironigor
14 сентября в 21:41
Иван Ракитич ещё в строю .
Василий 50
Василий 50
14 сентября в 21:38
Один Роналду больше забил
Legend 6
Legend 6
14 сентября в 21:36
Ракитич молодец. Жаль что он так рано ушел из Барсы.
David Young
David Young ответ Storm-Shadow (раскрыть)
14 сентября в 21:35
Здравствуйте.

Этой версии больше не существует, так что использовать её не представляется возможным.
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