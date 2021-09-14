Ракитич забил 100-й гол «Севильи» в Лиге чемпионов

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14 сентября 2021, 21:32

«Севилья» встречается с «Ред Булл Зальцбург» (1:1, второй тайм) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

На 42-й минуте гол с пенальти забил полузащитник хозяев . Оpta Jose сообщает, что гол хорватского хавбека стал для «нервионцев» 100-м в Лиге чемпионов (Кубке чемпионов) с учетом квалификации.

В этом же матче судья поставил рекордное количество пенальти.

