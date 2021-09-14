Ракитич забил 100-й гол «Севильи» в Лиге чемпионов

«Севилья» встречается с «Ред Булл Зальцбург» (1:1, второй тайм) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
На 42-й минуте гол с пенальти забил полузащитник хозяев Иван Ракитич. Оpta Jose сообщает, что гол хорватского хавбека стал для «нервионцев» 100-м в Лиге чемпионов (Кубке чемпионов) с учетом квалификации.
В этом же матче судья поставил рекордное количество пенальти.
Этой версии больше не существует, так что использовать её не представляется возможным.
Этой версии больше не существует, так что использовать её не представляется возможным.