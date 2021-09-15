ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияИталия. Серия А 2021/2022

Вальтер Маццарри – новый тренер «Кальяри»

15 сентября 2021, 11:33

Итальянский «Кальяри» объявил о назначении на пост главного тренера Вальтера Маццарри. Наставник подписал контракт до 2024 года. Последним местом работы тренера был итальянский «Торино», который он покинул в 2020 году.

Ранее итальянским наставником интересовался российский клуб.

Все новости
ОфициальноПако Лопес уволен с поста главного тренера «Леванте»
Сегодня, 09:56 ФотоКомментарии6
ОфициальноВ АПЛ произошло первое тренерское увольнение в этом сезоне
Вчера, 15:40 Комментарии10
Официально«Балтика» объявила о назначении Игнашевича на пост главного тренера
02 октября Комментарии22
Рахимов отреагировал на слухи о возможном назначении в «Балтику»
02 октября Комментарии4
Лапорта: «Куман остаётся в „Барселоне“»
02 октября Комментарии31
Куман: «Я всё ещё тренер „Барселоны“»
01 октября Комментарии29
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
15 сентября в 15:48
В свое время довольно -таки симпатичную игру показывал его Наполи с Гамшиком, Квальяреллой,Кавани и Лавесси, которые играли в куражный, атакующий футбол. Правда после ни в Интере, ни в Торино дела у него не заладились.... но вот если получится привить Кальяри такую же игру, как в свое время в Наполи, то в СерииА может появиться еще одна зрелищная команда
Антон Белянкин
Антон Белянкин
15 сентября в 12:28
Удачи в новом клубе.
asraeil
asraeil
15 сентября в 12:01
Пожелаю удачи ему
shlomo2
shlomo2
15 сентября в 11:50
Посмотрим, что навоюет...
David Young
David Young ответ Ironigor (раскрыть)
15 сентября в 11:49
Здравствуйте.

Призы за летние месяцы этого года будут доставлены курьером в том количестве в каком Вы их выиграли, точных дат доставки нет.

Просьба всех победителям кто ещё этого не сделал добавить номер телефона в разделе Призерам, эта информация видна только работникам сайта - https://www.soccer.ru/settings/winners
Ironigor
Ironigor
15 сентября в 11:37
Пожелаем ему Удачи.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100