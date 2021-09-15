Вальтер Маццарри – новый тренер «Кальяри»

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15 сентября 2021, 11:33

Итальянский «Кальяри» объявил о назначении на пост главного тренера . Наставник подписал контракт до 2024 года. Последним местом работы тренера был итальянский «Торино», который он покинул в 2020 году.

Ранее итальянским наставником интересовался российский клуб.