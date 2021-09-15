Вальтер Маццарри – новый тренер «Кальяри»

Итальянский «Кальяри» объявил о назначении на пост главного тренера Вальтера Маццарри. Наставник подписал контракт до 2024 года. Последним местом работы тренера был итальянский «Торино», который он покинул в 2020 году.
🤝 | ACCORDO#Mazzarri nuovo allenatore del Cagliari.— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) September 15, 2021
I dettagli ➡️ https://t.co/eQ7qy5O7EQ#forzaCasteddu pic.twitter.com/2E83n0F1iW
Ранее итальянским наставником интересовался российский клуб.
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