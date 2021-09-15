Сезар: «Моуриньо — особенный тренер, это уникальная личность»

Бывший бразильский голкипер Жулио Сезар прокомментировал тот факт, что португальский тренер Жозе Моуриньо возглавил «Рому». Ранее Моуриньо и Сезар работали в «Интере».
Моуриньо — особенный тренер, это уникальная личность. А еще он ненавидит проигрывать. Я многому у него научился, вырос под его руководством.
Однажды он мне сказал, что не видит меня в воротах, потому что на мне была футболка серого цвета. Он заставил меня носить желтую майку, несмотря на то, что на тот момент не было вратарской формы такого цвета. Он специально это сделал.
Хочу пожелать ему теперь Удачи и новых достижений с Ромой которую он сейчас начал тренировать ! Всем Добра !!!
Хочу пожелать ему теперь Удачи и новых достижений с Ромой которую он сейчас начал тренировать ! Всем Добра !!!