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Сезар: «Моуриньо — особенный тренер, это уникальная личность»

15 сентября 2021, 11:08

Бывший бразильский голкипер Жулио Сезар прокомментировал тот факт, что португальский тренер Жозе Моуриньо возглавил «Рому». Ранее Моуриньо и Сезар работали в «Интере».

Моуриньо — особенный тренер, это уникальная личность. А еще он ненавидит проигрывать. Я многому у него научился, вырос под его руководством.

Однажды он мне сказал, что не видит меня в воротах, потому что на мне была футболка серого цвета. Он заставил меня носить желтую майку, несмотря на то, что на тот момент не было вратарской формы такого цвета. Он специально это сделал.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
15 сентября в 12:08, ред.
Моуриньо действительно является уникальной личностью в футбольном мире. И как бы кто к нему не относился, он действительно является гениальным. Не буду сейчас перечислять все его достижения с клубами где он работал и чего добивался. Скажу лишь, что многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола ⚽ . И это неоспоримый факт !
Хочу пожелать ему теперь Удачи и новых достижений с Ромой которую он сейчас начал тренировать ! Всем Добра !!!
Вoлхв
Вoлхв
15 сентября в 12:07
Ну да, что особенный, то особенный...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
15 сентября в 11:46
Кто бы спорил? Моуриньо именно такой тренер, он видит своеобразно. Кто-то может сказать что — «Какая разница - форма вратаря серая или желтая, зачем тренеру видеть вратаря?». А дело не только в этом. В напряженных ситуациях, когда вратарь должен выполнять выход из ворот, он будет виднее для своих партнеров, они не будут ему мешать. Доля секунды важна, желтую заметять быстрее, мелочь, но поможет.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
15 сентября в 11:15
Моуриньо - особенный тренер.
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