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«Верона» решила уволить Ди Франческо после трёх месяцев работы

14 сентября 2021, 10:46

Как сообщает источник, «Верона» решила расстаться с главным тренером команды Эусебио Ди Франческо.

Наставник возглавил клуб в начале июня.

После трёх туров Серии А «Верона» занимает 19-е место в таблице.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
14 сентября в 11:29
Результата нет, значит свободен
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
14 сентября в 11:00
За что? Всего 1 очко отставания от Ювентуса.
Думаю, если б им это сказали до старта чемпионата, они бы сразу согласились.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
14 сентября в 10:58, ред.
Нынешнее отношение к тренерам очень суровое.
shlomo
shlomo
14 сентября в 10:48
Мало дали шанса
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