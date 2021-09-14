«Верона» решила уволить Ди Франческо после трёх месяцев работы

Как сообщает источник, «Верона» решила расстаться с главным тренером команды Эусебио Ди Франческо.
Наставник возглавил клуб в начале июня.
После трёх туров Серии А «Верона» занимает 19-е место в таблице.
Как сообщает источник, «Верона» решила расстаться с главным тренером команды Эусебио Ди Франческо.
Наставник возглавил клуб в начале июня.
После трёх туров Серии А «Верона» занимает 19-е место в таблице.
Думаю, если б им это сказали до старта чемпионата, они бы сразу согласились.
Думаю, если б им это сказали до старта чемпионата, они бы сразу согласились.