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Гвардиола: «„Лейпциг“ играет в режиме всё или ничего, никогда не сдаётся»

16 сентября 2021, 00:50
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити6 : 3Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (6:3).

«Лейпциг» никогда не сдается. Они по-особенному атакуют. Играют в режиме все или ничего. У тебя никогда не возникает ощущения, что все кончено. Мы забили через несколько минут после того, как они забили [несколько раз], и это нам очень помогло.

У них молодая команда, агрессивная и сильная. Фантастическая команда. «Лейпциг» дает хороший сигнал футболу. Качество [наших] игроков сегодня было лучше, и именно поэтому мы победили.

Матч с «Лейпцигом» стал знаковым для Гвардиолы.

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Все комментарии
Пепс
Пепс ответ Болот Сарбанов (раскрыть)
18 сентября в 21:15
Кажется что Лейпциг не ставит титул в особую цель. Главное для них вертикаль в футболе, взять игрока по дешёвке и продать как можно дороже... Бизнес философия...
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
16 сентября в 08:48
А Мавр с Симеоне наверное блевались смотря на такой футбол. Теперь выбираем что лучше: трофеи или зрелищность. Нейтральным болельщикам конечно такая по нраву.
STVA 1
STVA 1
16 сентября в 08:26
Игрокам Лейпцига не стыдно. Это точно.
1bear
1bear
16 сентября в 08:24
матч интересен для зрителей,а это главное !
qkvu25yz3u3x
qkvu25yz3u3x
16 сентября в 08:04
Тут он прав
mihaluch
mihaluch
16 сентября в 08:00
Ещё бы Лейпцигу обороняться научится и порядок.
5ah83x9mxaq7
5ah83x9mxaq7
16 сентября в 08:00
Так оно и есть
sihafazatron
sihafazatron
16 сентября в 07:56
спасибо лейпцигу, что не стали автобусничать из-за этого и получился такой веселый матч)) удачи немцам в дальнейшем!
SHMEL258
SHMEL258
16 сентября в 07:52
Это настоящий футбольный праздник для зрителей, хотел бы я чтобы у нас в чемпионате матчи так проходили.
Gahi
Gahi
16 сентября в 07:38
Такой футбол безусловно радует болельщиков и тем более когда команда гостей играет агрессивно на поле такого соперника как Манчестер Сити. Респект команде РБ Лейпциг. Удачи
shlomo2
shlomo2
16 сентября в 07:34
Хорошо покуражились.... есть на что посмотреть...
stanichnik
stanichnik
16 сентября в 07:34
Зрители не зря потратили время, девять мячей в одном матче.
нечитайло
нечитайло
16 сентября в 07:05
Вот это представление
Федор Паршунин
Федор Паршунин
16 сентября в 07:03
Это до какой степени надо иметь стальные бубенцы, чтобы сыграть в "Манчестере" в открытый футбол? Респект "Лейпцигу"!
drug01
drug01
16 сентября в 06:49
Так надо играть всем
Leha-ha50
Leha-ha50
16 сентября в 06:38
Атака была явно лучше обороны.
sv_1969
sv_1969
16 сентября в 06:22
Хороший матч.
Leha-ha50
Leha-ha50
16 сентября в 05:28
Не часто матчи с теннисным счетом заканчиваются.
STVA 1
STVA 1
16 сентября в 05:16
Огонь матч был
swed27
swed27
16 сентября в 05:10
Лейпциг показал характер в этой встрече
Остапчук 67
Остапчук 67
16 сентября в 05:07
У них молодёжь
протон
протон
16 сентября в 01:05
МС за 13 лет стал лицом АПЛ и лучший ее клубом в 21 веке.
протон
протон
16 сентября в 01:04
Пеп умеет забивать по 6 мячей. А если серьёзно, матч конечно огонь, и кому сыграть так если не команде Пепа, будь то барса, бавария или сити. Просто это футбол, без автобусов...
Ironigor
Ironigor
16 сентября в 00:52
Лейпциг играет в мужской футбол с открытып забралом !!! Респект и Уважение за такую игру им !!!
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