Гвардиола: «„Лейпциг“ играет в режиме всё или ничего, никогда не сдаётся»

Главный тренер «Манчестер Сити» подвел итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (6:3).

«Лейпциг» никогда не сдается. Они по-особенному атакуют. Играют в режиме все или ничего. У тебя никогда не возникает ощущения, что все кончено. Мы забили через несколько минут после того, как они забили [несколько раз], и это нам очень помогло.

У них молодая команда, агрессивная и сильная. Фантастическая команда. «Лейпциг» дает хороший сигнал футболу. Качество [наших] игроков сегодня было лучше, и именно поэтому мы победили.