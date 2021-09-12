ЦСКА накануне дерби со «Спартаком»: без Фернандеса нет правого крыла, Березуцкий использовал пятую схему за сезон

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12 сентября 2021, 20:07

Вопросов больше, чем ответов.

Тренер пока плох в матч-менеджменте

Алексей Владимирович и не может быть мастером работы в полевых условиях. Сам видит, что не получается, недоволен результатами. А многолетний опыт футболиста ничего не значит. Тот же Мостовой был прекрасным игроком, а в футболе разбирается хуже вашей бабушки. Березуцкий нахватался приемов у Слуцкого, будучи помощником, но Гинер и Бабаев подставили брата Лешу.

Брат Василий хотел быть главным – предпочли Олича. Потом хорвата убрали, а вместо не нашли своего Николича. Березуцкий достойно держится, но у ЦСКА всего десять пунктов из двадцати одного возможного. Отставание от лидера «Зенита» равно семи очкам. Много для ЦСКА , которые не может позволить финансово пропуск еврокубкового сезона.

Березуцкий плохо отработал второй тайм с «Локомотивом». Со Шварцем аналогичная история – снова тройная замена, но «Динамо» взяло верх. «Зенит» вырвал победу, когда Семак выпустил Дзюбу, Сутормина и Ерохина. А замены Березуцкого не помогли. В Туле увидели удачный ход – появление Ахметова, но забить третий мяч ЦСКА не сумел. Божович вообще считает, что мог победить.

Не хватает исполнителей для «3-4-3»

На старте сезона Березуцкого упрекали в закрытости. Правильное описание его тренерского метода. Теперь у команды три центральных. Бийол и Дивеев хотя бы гол в Туле создали, а Васин словно прилетел на выездной поединок на воздушном шаре вместе с двенадцатью фанатами ЦСКА . Самый опытный защитник не руководит линией. И Акинфеева не за что похвалить, первый гол «Арсенала» на его совести.

Без Фернандеса, который или вылетел на два месяца, или сможет сыграть со «Спартаком» — пока информация противоречивая, справа вышел Зайнутдинов. Слева фланг закрывал Обляков, и оба провели средний поединок. Связка Мухина и Дзагоева в центре поля тоже опасна, ведь Алан не поддерживает командный низкий прессинг. Его молодой напарник вынужден нарушать правила. Схватил лишнюю карточку – пропустит дерби.

Отчасти Березуцкого можно понять. Знает, как надо играть в центре защиты, и даже хавбека Бийола обучает. Одновременно соперников схема, где семь человек должны работать на оборону, не пугает. По факту из всего списка один Дивеев умеет разрушать на международном уровне прямо сейчас. Еще у Ахметова есть задатки, но нет соответствующей формы. Получается, что кадрового потенциала для «3-4-3» не хватает, особенно когда выпадает кто-то важный, вроде Фернандеса.

Команда заметно подтянула реализацию

В стиле «Локомотива» и «Сочи» сейчас не может играть даже «Зенит». Соотношения голов к точным ударам выше 0.33 от ЦСКА никто и не ждал. Но стоит признать, что Заболотный, Чалов и Эджуке лучше относятся к моментам, чем «армейцы» в прошлом сезоне. Московская команда наравне с «Зенитом» по реализации, хотя общее количество ударов в створ заметно ниже. Зато без пенальти выжимают голы.

Впрочем, по общей результативности команда Березуцкого в середине таблицы, наравне со «Спартаком». Впрочем, есть и хорошие моменты. Забавно, но потеря Влашича привела к одной положительной перемене. Больше не будет бессмысленных дальних ударов. Также у Эджуке, Дзагоева или Чалова будет больше возможностей показать себя в роли диспетчеров.

И Заболотный, если Антону не помешают травмы, впишется в довольно примитивный стиль тренера Березуцкого. Заметно ведь, как ЦСКА упрощает игру ради результата. Они и против «Арсенала» совсем не рисковали при счете 1:1, а задвигались, лишь когда пропустили второй мяч. Сейчас меньше таких промахов, как годом ранее – теперь качество моментов ниже, чем количество голов. По xG «армейцы» лишь десятые в РПЛ , большого количеств классных моментов у них нет.

Невысокий прессинг и стандарты – их минусы

Две вещи, которые может поставить именно опытный главный тренер. ЦСКА по перехватам на последнем месте в чемпионате, хотя по владению мячом первые. Соперники быстро поняли, что «армейцам» неудобно с мячом и используют против москвичей их же оружие. Пусть команда, которой тяжело играть позиционно, тратит силы на пустое наступление без большого количества метких ударов.

Стратегия работает, а кто хотел прижать ЦСКА на отрезках – удавалось. Тульский «Арсенал» сегодня, учитывая смену наставника и неготовность к высокому прессингу, откровенно отдал мяч команде, которая с ним не дружит. В теории хоть Обляков, хоть Кучаев – люди с последним пасом, а у Дзагоева передачи вообще являются призванием. На практике же комбинаций с ударами у фаворита и аутсайдера было почти поровну.

А если добавить, что ЦСКА чаще всех пропускает после стандартов, то знаменитый жест Акинфеева руками после пропущенного мяча увидим не раз. Зато при стандартах у чужих ворот сами «армейцы» хороши. Эту фазу Березуцкий проработал, забили 4 мяча из десяти именно так. Но половина от пропущенных ударов тоже со стандартов. Объяснить можно неготовностью Васина руководить линией. А также сменой схем, Березуцкий использовал 5 моделей в 7 турах.

Локально ЦСКА может спасти лишь наставник

Глобально вопросы к Орешкину, Гинеру и Бабаеву. Кастильехо, сорвавшийся в последний момент, не был заменой Влашичу по позиции. Нового молодого диспетчера наставнику вовремя не подвезли. Как и качественного профильного левого латераля, чтобы ЦСКА не был самолетом с одним крылом – Марио Фернандесом. Но локально проблема в том, что Березуцкий только внешне спокоен. ЦСКА стабильно теряет очки, четыре неудачных матча из семи.

Было пять схем, увидели четырех футболистов слева. Осталась нерешенной проблема сочетаемости Заболотного и Чалова. Стандарты у ворот Акинфеева, подборы и высокий прессинг – со всем этим наставник пока не справился. А это его работа. Пока ЦСКА играет эпизодами. Выстрелил Эджуке – празднуют, ошибается один из центральных защитников или хавбеков – Акинфеев злится и кричит. Так и живут накануне дерби с таким же неидеальным «Спартаком».

Но все-таки Руй Витория – многократный чемпион Португалии, не первый год в тренерском бизнесе. Может уступить Березуцкому, ведь РПЛ остается лигой сюрпризов, но пока главные тренерские дуэли молодой наставник не выиграл. Победа над Семиным памятная, но сработала как раз меткость. Тогда 8 из 13 ударов пришлось в створ, и три реализовали. А со «Спартаком» будет другой футбол, ведь по очкам равны, а в нюансах есть разница.