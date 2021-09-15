Впервые за много лет. Футболисты «Зенита» готовы к ЛЧ хуже, чем главный тренер

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вчера, 16:25

Раньше было равенство или перевес игроков, а теперь Семак вышел вперед.

Тренер активно прибавляет в тактике

Тухелю было непросто, что он сам признал, и это показательно. Лопоухий Томас сбивал спесь с легенд – Зидана, Симеоне, Гвардиолы и Клоппа, но против «Зенита» лондонцам игралось сложнее, чем они предполагали до матча. Это не голое заявление, а оценка по цифрам. По качеству шансов «Зенит» перевесил победителя ЛЧ .

Конечно, игра была односторонней, но без точного удара Лукаку промахи Рюдигера и Алонсо могли означать нулевую ничью для петербуржцев в гостях. Или сенсационную минимальную победу, если бы Дзюба попал по воротам в концовке поединка. «Зенит» правильно изучил гибкого фаворита.

Семак поставил Барриоса в центре защиты, и Вильмар в целом не оплошал. Без Ловрена грозного Лукаку чаще сторожил Чистяков, Дмитрий упустил суперзвезду футбола лишь в одном эпизоде. Узкая схема без Дзюбы и с компактным центром поля заставила «Челси» играть без града домашних ударов.

Фаворит не смог включить скорости, а не сделал это намеренно. По явным моментам счет 1:0 в пользу «Зенита», по ударам из пределов штрафной площади – 7:3. И выход Дзюбы с переходом на «3-5-2» едва не сработал. И большие разрывы между линиями планировались изначально, ведь лишили «Челси» контратак.

Если бы не усталость во втором тайме и не класс Аспиликуэты и Лукаку, то план Семака мог бы сработать до конца. Ну, или если бы Малком и Клаудиньо были готовы лучше. Увидели пример грамотного тренерского разбора, а таким наставники клубов РПЛ в еврокубках балуют не всегда. Особенно команды с фобией выездов.

Наставник отработал четко, но есть глобальные причины, почему усилий Семака может не хватить для успеха в Лиге чемпионов.

Последовательность не для петербуржцев

Дюков – глава РФС , долго руководил «Зенитом». За последний год несколько раз кардинально менял мнение о лимите, прямо как Прядкин обо всем на свете. После фразы главы РФ про какую-то Олимпиаду руководитель футбола выдал набор слов, из которых следует — РФС и РПЛ лимит теперь точно не отменят, испугались:

Мы не предлагали отказаться от регулирования, наше предложение – новый подход к регулированию использования иностранных игроков в России. В процессе обсуждения этого предложения в информационном поле всё свелось к обсуждению упрощённого варианта – что предложение подразумевает отмену лимита. Это не так.

А кто тогда целое лето обсуждал полную отмену лимита, если не РФС ? Эта цитата нужна, чтобы понять, почему Спаллетти, Виллаш-Боаш, Манчини, Луческу или сам Семак не добивались выдающийся успехов в Европе. У «Зенита» неприлично много денег. Даже по мировым меркам это один из самых богатых клубов.

Но никогда уровень управления не был равен уровню финансирования. Тот же забавный лиссабонский старик, которого сейчас судят за предполагаемое воровство денег «Бенфики», неплохо делал футбольный бизнес. «Орлы» много, очень много зарабатывали, бывали в финале Лиги Европы. А «Зенит» в основном тратит.

Причем не всегда удачно вкладываются, ведь Семак не получил запасного опорника, да и скоро может потерять Азмуна.

Сергея Богдановича подводит неготовность игроков

Выигрывает команда, а проигрывает тренер? Поэтому если Дзюба в сотый раз за карьеру берет паузу – Семак крайний. Если Азмун выпадает, хотя собирал моменты, а в РПЛ еще и голы, то это не руководители клуба не сумели найти нового мотивированного форварда, отдав Сердара в «Рому» или «Байер», а снова вина Семака.

Наконец, Олимпиада в Токио – идея тренера «Зенита». Малком пропустил часть российского сезона, полноценно к матчам не готов. Клаудиньо привезли поздно, и тут сарказм уже выключаем – бразильца к скоростям ЛЧ не подготовили. О сделке знали за месяц до того, как «Зенит» без спортивного директора ее провернул.

У Семака нет состава для плей-офф Лиги чемпионов. Ракицкий не двадцатилетний, хотя вчера отпахал на все деньги. Сутормин, если кто забыл – футболист за 50 тысяч рублей, которые магическим образом превратились в миллионы евро задним числом. Деньги, которые выделяют на школу «Зенита», тратит не лично Семак.

И не пожинает плоды в виде достойных юных воспитанников. Тренер растет, а команда – не всегда, причем по вине селекции.

Тренеры – последний дельный козырь в еврокубках

В РПЛ дивиденды от ходов Семака видны. «Зенит» остался первым, тасование схем позволяет проскочить плохие дни без последствий. Ряд судейских решений, официально признанных ошибочными, подстраховали на старте, но «Зенит», даже когда футболисты не очень готовы, не проигрывает.

Посмотрим на попытку «Рубина» их огорчить в следующий понедельник. А пока констатируем, что впервые за много лет европейский жребий не выручил петербуржцев. Впрочем, «Ювентус» не так крут, как «Челси». И есть хорошая новость – футболисты «Зенита» послушные, классно выполняют приказы.

Сутормин играет справа, играл слева. Хоть в центре защиты. Барриос слабее, чем был, но это профессионал. Кузяев мечтал о «Бетисе», но вернулся и пашет, поскольку мастерство у многих на приличном уровне. У того же Ерохина все в порядке с чутьем, пример правильного двенадцатого игрока.

Будь Малком, Клаудиньо и Вендел по классу чуть выше, в районе Халка и Данни, могли помечтать о плей-офф ЛЧ и тактическом скальпе «Ювентуса». А так плей-офф ЛЕ – реальная задача. Семак в полном порядке. Год назад Сергей Богданович плохо изучал соперников – привет «Брюгге», но учел те ошибки.

На старте сезона многие тренеры РПЛ – Николич, Федотов, Слуцкий, Шварц и Кержаков, чаще радуют, чем огорчают. Увы, усилия людей на бровке не всегда помогают в еврокубках, но лига стала ярче. А это значит, что молодые футболисты в руках у людей, которые умеют делать выводы из поражений.

Не худшие времена для тренерского сообщества в РПЛ за последние годы. Но пора набирать очки в Европе. Жребий был немилосердным ко всем из трио, но Семак, Витория и Николич — не худшие представители своей профессии. Команды их уже подводили, но это лишь старт сезона, разбитый матчами сборных.

Понятно, почему в комментариях читатели шутят после свежего заявления Семака. Вот только те же англичане хвалят тренера и «Зенит». Полезно смотреть на российские команды независимым взглядом. Если бразильцы прибавят, то «Зенит» будет минимум третьим в группе.