Допустили 19 ударов, Дзюба создал два гола. «Зенит» готовится к матчу против «Челси» и Лукаку

1631434406

12 сентября 2021, 11:13

Семак тасует схемы, а форвард Артем снова в ударе.

Появление голкипера – хорошая новость

Крицюк постоянно спасал ворота своих команд в Португалии. В четырех играх нового сезона взял 85.7 % ударов за «Жил Висенте», а годом ранее экс-вратарь «Краснодара» в составе «Белененсеша» отразил 80.8 % выстрелов. Речь о выборке из 84 сэйвов, пропустил лишь 27 мячей в 27 матчах в составе десятой команды сезона. Классная форма и опытный голкипер.

Тридцатилетний вратарь заслужил приглашение в состав чемпионов. Станислав дебютировал против «Ахмата», и хотя пропустил гол, дополнительно уверенно сыграл в пяти эпизодах. Дело не в том, что Кержаков слабый вратарь – это не так, а в нехватке голкиперов в заявке на Лигу чемпионов без новичка. Крицюк теперь в списке, он взял первый номер.

Опасно наигрывать новичка за пару дней до матча с «Челси»? Да, но выхода не было – селекционеры затянули с выполнением установки Семака, долго сомневались, выбирали. В итоге взяли вместо надежного, но простоватого по влиянию на защиту Кержакова парня, который может тащить.

Похоронить в ЛЧ могут особенности защиты

Центральные защитники с сомнительной международной репутацией. Ракицкий и Ловрен стали знаменитостями благодаря странным решениям рядом с великолепными. Это уже стиль, наработанный годами – отдал великолепный пас, сыграл в подкате или наверху лучше всех, а потом упустил форварда без причин. Позиционно Ярослав и Деян умеют многое, опыта хватает, но нет запаса в скоростях против «Ювентуса», «Челси» и «Мальме».

В РПЛ хорвата может подстраховать Чистяков, но и этот защитник не всегда действует грамотно – не хватает опыта. Как правильно подметил Игонин, некультурно допускать по 9-19 ударов по своим воротам. «Ахмат» пробил в сторону владений Крицюка как раз 19 раз, и хотя по-настоящему опасных шансов было мало, на гол наиграли. Ляпы Ракицкого и Чистякова вынудили Семака перестроиться на три центральных.

Логичный эксперимент, но лишь в случае, если Сантоса могут подменить слева. Если в матче против «Челси» придется ставить Сутормина центральным защитником, то все может завершиться примерно так, как отдельные игры с Широковым в сердце обороны. Хотя трио Ловрена, Чистякова и Ракицкого – тоже опция.

У Семака не хватает футболистов на скамейке

В ФИФА не решились воевать в первую очередь с АПЛ . Отменили дисквалификации бразильцев. Клаудиньо и Малком без досрочного прилета в Санкт-Петербург не попали бы в Лондон на поединок Лиги чемпионов против «Челси». Инфантино увидел реакцию на идею с чемпионатами мира раз в два года – не только Тухель не понимает, как футболисты должны выжить в таких условиях, поэтому придержал санкции.

Но у «Зенита» после потери Караваева и Оздоева даже с бразильцами не хватает опытных исполнителей для ЛЧ . Любая потеря в центре полузащиты – надо ставить Дугласа Сантоса или же экспериментировать с позицией Вендела, который вчера играл глубже, чем Кузяев. Проблемы у Барриоса – подменить его сейчас сможет только Далер, хотя его самого погоняли по Европе в матчах за сборную. Универсальность не спасает.

«Зенит» в качестве основной схемы использует «4-4-2», а эту модель Тухель и Аллегри знают и понимают с детства. «Ромб» или нет – принципиальных различий нет. Вчерашний эксперимент с Ерохиным в опорной зоне привел к атакам «Ахмата» и выходу Кирилла Кравцова. А в одного форварда, насытив центр поля, играть тоже сложно, ведь есть следующий пункт разбора.

Без Дзюбы команда Семака не становится сильнее

Слишком поздно договорились с Клаудиньо. Техничный Малком долго был вне игры по разным причинам. Непросто найти Венделу идеальное место на поле, ему удобнее созидать, чем разрушать. В итоге не получают новую схему без Артема. Азмун не уехал – удача для «Зенита», только если Сердар не разозлился, что его ожидания обманули. Дзюба отдохнул, поскольку не был вызван на матчи сборной России, и против «Ахмата» был привычно полезен.

Разумеется, как и у его иранского друга, у форварда остается низкая реализация – анализ нескольких сезонов показывает, что у Дзюбы моменты качественные, а исполнение подводило всегда. При этом Артем научился работать ниже, чем Сердар, поэтому вчера создал немало моментов, дважды его передачи привели к голевым ударам. Без Дзюбы «Зенит» заметно теряет в массе, что тоже сказывается – пока со стандартами у Семака не клеится, а в ЛЧ при таком жребии каждым угловым надо дорожить.

Дзюба пока не готов дорожить моментами – только набирает форму, но у него невероятно точный пас, а еще Артем всегда лучше играет, если рядом мастеровитые напарники. Не у всех оттянутых форвардов такая манера, но Дзюбе проще, если рядом технари из Бразилии, а перед ним – Азмун. 5 из 16 передач под удары у «Зенита» на счету россиянина.

Семак планомерно готовится к тренерским схваткам

Сергей Богданович на старте сезона проявляет гибкость, которой раньше не было. Связано это с вынужденными переменами в защите. Вчера справа играл Сутормин, появился новый голкипер, в центре обороны все чаще видим Чистякова, а не привычную связку. Приходится колдовать. Есть одна незыблемая черта – прекрасно смотрится Сантос, независимо от роли и позиции. Вчера Дуглас создал четыре момента, отдавал длинные передачи, но удержал точность пасов на отметке в 93 %.

Мостовому двужильность напарника помогла смещаться в центр – фишка от Семака, которая с «Ахматом» до перерыва сработала. Проблема лишь в том, что в РПЛ «Зенит» крайне редко может потренировать интенсивную фазу игры без мяча. Даже когда «Локомотив» против них работал первым номером, то скорости не были запредельными. Когда нет Барриоса в роскошной форме, то оборона «Зенит» никогда не радует. Пропускали в 6 из 7 туров.

Дуэт в атаке, наличие Клаудиньо и Малкома для контратак – плюсы для ЛЧ . Но центр обороны и опорная зона слабые. Семаку надо скрестить пальцы и надеяться, что не будет новых потерь. Ведь соперник ждет грозный. Лукаку за один матч вышел в лидеры по голам при тренере Тухеле именно на «Стэмфорд Бридж», и Ромелу точно знает, как огорчить Ловрена и Ракицкого. Нравится, что Дзюба ожил – с ним так часто бывает.