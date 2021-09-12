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«Ювентус» без побед и стремится в зону вылета. Грустный Аллегри застрял на руинах величия

12 сентября 2021, 13:45
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Дискуссия, которая важна не только для «Зенита».

Была в древнюю эпоху, еще во время первого пришествия Роналду в МЮ, пародийная песенка о Моуриньо и «Челси», где шутили о победах строго со счетом 1:0. Чемпионский «Ювентус» Аллегри был именно такой командой – скучноватой, критикуемой, но победной, если забивали первыми.

Исключения случались в Лиге чемпионов, или когда было хорошее настроение в Серии А. Но с той поры клубы итальянского чемпионата изменили подход. Стараются угнаться за тактическими новшествами, как и Италия Манчини. На старте сезона у туринцев ничья и два поражения.

Увидим крушение «Ювентуса»? Или все-таки сотни тысяч ставок по всему миру на чемпионство туринского клуба оправдаются, а старт – прелюдия, после которой будут победные танцы?

За крушение. Потеря Роналду

Тот случай, когда все стороны правы. И тот, кто замечал, как великий португалец сковывает «Ювентус». И тот, кто оценивал по достоинству его голы и передачи. Криштиану – автомат с голами. Понятно, что напарники привыкли к спасениям его авторства. В прошлом сезоне Роналду вытаскивал матчи против «Удинезе» (дважды), «Торино», «Кальяри», «Вероны» и так далее. Двадцать девять голов в Серии А обеспечили путевку в ЛЧ, а без португальца отдали бы четвертую строчку «Наполи», которому вчера как раз и уступили.

За возвращение. Класс Аллегри

Учитываем, что Массимилиано не убедил в умении развиваться ни один большой клуб за пределами Серии А – так и не выучил английский, чтобы окунуться в АПЛ, не стал наставником «Баварии» или «Реала». На переговорах люди с чутьем, вроде боссов из Мюнхена или Мадрида, чувствовали подвох, поэтому меняли решения. По остаточному принципу Аллегри достался «Ювентусу», но ему нужно время, чтобы из четвертой команды Серии А, которая отстала на 13 пунктов от чемпионов и неудачно сыграла минимум в пятнадцати матчах, снова сделать претендента на титул.

За крушение. Ошибки Аньелли

С чего бы начать? У «Ювентуса» убытки и долги. Ни Сарри, ни Пирло не подошли команде, а одобрял их один из представителей могущественного клана. Аньелли слил Паратичи – после одиннадцати сезонов спортивного директора Фабио назначили виновным за провал с идеей Суперлиги, но сырая и неподготовленная революция – творение Бартомеу, Переса и Аньелли, а не их подчиненных. К трансферной кампании еще вернемся, но рыба тут гниет с головы, и это понимают все, и Роналду, и Кьеллини, и Буффон, и болельщики на трибунах.

За возвращение. Приход Локателли

Для таких монолитных команд, как «Ювентус», все может изменить один человек. Как Пирло, списанный «Миланом». Сравнение не совсем корректное, поскольку Андреа был чемпионом мира и победителем Лиги чемпионов, но появление победителя Евро-2020 – шанс увидеть от «Ювентуса» грамотный выход в атаку из опорной зоны. Локателли заметно опережает Рабьо, Бентанкура и Артура по объему действий, причем независимо от характера – в защите или атаке. В случае, если Аллегри перенастроит полузащиту под Локателли, а тот заиграет лучше, чем в «Милане», — будет шанс увидеть победный «Ювентус».

За крушение. Трансферная кампания

Начали с торта без вишенки – Локателли, но в целом Аллегри предложили выкручиваться. Как говорят в Турине, Массимилиано разозлился на Недведа и Аньелли, ведь на берегу договаривались об одних сделках, а в итоге «Ювентус» убрал из строки «расходы» зарплату Роналду, но не добавил новичков для стабильной игры в Серии А и ЛЧ. Снова арендовали Кина, выкупили контракт МакКенни, но ни Кайо из «Сантоса», ни Ихаттарен из ПСВ не сделают сильнее команду, которая вынуждена пройти смену поколений на фоне финансового кризиса клуба. Три года назад у «Ювентуса» были Манджукич, Роналду, Канселу, Пьянич, Матюиди, а еще не настолько возрастные Кьеллини и Бонуччи. Сейчас рассчитывать на класс не приходится.

За возвращение. Потери конкурентов

Сто раз видели эти рывки без финиша. И «Наполи», и «Лацио», и многих других команд, начиная с «Аталанты». В итоге все сводится к марафону, и лишь «Интер» с Лукаку и Конте его выдержал. Но теперь миланцы без денег, потеряли и ключевого снайпера, и наставника. «Милан» не стал намного сильнее. У «Наполи» сейчас сильный старт, но Спаллетти не из тех, кто проводит сезоны на одном дыхании. «Лацио» отдал Индзаги в «Интер», тренеров сменили многие клубы чемпионата. Будет весело, поскольку непредсказуемо, но «Ювентус» — главная акула в морском аквариуме. Готового кандидата, что по всем параметрам сильнее, попросту нет.

За крушение. Средние исполнители

Недвед назвал без малого тридцатилетних Дибалу и Де Шильо будущим «Ювентуса», но каким, светлым или печальным? Локателли был звездой «Сассуоло». Что покажет в «Ювентусе» — загадка. МакКенни нашли в «Шальке», но где сейчас этот клуб? В Бундеслиге 2. Рабьо старается, однако неслучайно Роналду надоело в «Ювентусе». От футбола для финала Лиги чемпионов они далеко, но даже дискуссия о победе в Серии А сводится к мастерству. Буффон бегает праздновать голы в «Парме», Кьеллини устал и постарел. Де Лигт не такой крутой, как в «Аяксе». Мората и Дибала не эталоны стабильности. Слишком крутой состав для четвертого места, но недостаточно мощный для легкой победы в чемпионате Италии с запасом, как раньше. Кулусевски, Бернардески или Щесны – славные игроки, но не элита.

За возвращение. Ужасный старт

«Ювентус» не может дожать, забивая первым, – такое с ним и раньше случалось. Также плохо реагируют на ответные мячи. «Наполи» нанес 25 ударов по воротам Щесны, но победный мяч забили лишь на 85-й минуте. Символично, что сделал это Кулибали, у которого своя история матчей против «Ювентуса» — в том числе, с обидным автоголом на 92-й минуте в перестрелке со счетом 4:3. Сейчас нет Роналду и Игуаина для таких развлечений со стороны «Ювентуса», поэтому команда Спаллетти из своих шести ударов в створ выжала на гол больше. Все заслуженно, как и предыдущие осечки «Ювентуса» — камбэк «Удинезе» с 0:2, или домашнее поражение от «Эмполи».

Одновременно настолько плохие результаты позволяют Аллегри начать с чистого листа, повторив рывок сезона 2015/16. Соперники доказали нынешнему составу, что они заслуженно были четвертыми год назад. А это повод преобразиться в ближайшие месяцы. Надеемся, с «Зенитом» сыграет еще кризисный «Ювентус», но до весны достаточно времени. Не исключаем, что они вернутся, как умеют.

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Camellot
Camellot
13 сентября в 12:36
Прапарапам ералаш. А то что ю… играл при алегри в фнл не кого не смущает
112910415
112910415
13 сентября в 06:18
Перестройка даром не пройдет
juvenale
juvenale
12 сентября в 20:55, ред.
причем тут слив Паратичи из-за суперлиги?причем тут чувак из псв,который в аренду уехал?такое ощущение,что нужно просто что-то написать
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
12 сентября в 19:09
Остаётся надеяться на то что кризис Ювентуса поможет Зениту зацепиться за очки в матчах с ним)
Сергей Зубков
Сергей Зубков
12 сентября в 18:42
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Bom Bom
Bom Bom
12 сентября в 15:07
Макс немного выпал из мира тренерских новаций, его подход больле не работает так, как раньше. Ну и состав в целом не ахти,вот и разгадка. Нужно время и много кропотливой работы каждой из сторон.
djaich
djaich
12 сентября в 14:51
Успех Ювентуса в предыдущие годы базировался не на выдающейся полузащите или блистательном нападении, а на железобетонной защитной линии Барцальи-Бонуччи-Кьеллини-Буффон. Исходя из ее наличия, можно было делать необходимую разницу и отдавать после этого инициативу сопернику. Но и тогда это не всегда срабатывало, как в случае, к примеру, с Баварией. Теперь то такого редута нет, выстроить его из отдельных личностей может отнюдь не каждый тренер, попытки того же Аллегри произвести адекватные равноценные замены в его рядах в то время, когда оно еще не прижимало, терпели крах. А сейчас ситуация намного более сложная.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
12 сентября в 14:42, ред.
Да, Ювентус не в хорошем положении, и печально то, что у Аллегри пока нет никаких идей, которые помогут команде улучшить свои результаты. И эти результаты последствия(плоды) предыдущих годов. Дело здесь не только в уходе Роналду. В предыдущих сезонах, кроме прошлого сезона, они побеждали не только потому что были сильными, но и потому что другие команды не были конкурентоспособными. Видно, что сразу несколько клубов прибавили с прошлого сезона, что они уже не явные фавориты. Если в прошлых сезонах Наполи дышал им на спину, но все равно в конце сезона угасал, то сейчас не только Наполи, но и Интер, Милан тоже сильны. Даже Рома не промах с «Особенным». В этом сезоне им нужно бороться, чтобы войти в четверку, и это может быть и не произойдет. В любом случае удачи.
Бак5
Бак5
12 сентября в 14:16
    shlomo
    shlomo
    12 сентября в 14:01
    Спасибо за статью....ну что, кризис в Юве продолжается или набирает обороты? .... Юве просто валится без Роналду (1 очко за 3 тура...).... и пока Криштиану делился эмоциями после дубля Ньюкаслу, его бывшая команда мучилась с Наполи.... а вообще эта ситуация уморительно выглядит..... кто теперь виноват?... вратарь? .... "невезение"?..... или просто за три года без топового состава всю ответственность вешали на Роналду, а теперь, когда он ушел, вешать свои проблемы не на кого?... не знаю, может я и не прав, но ....тренер- физрук, который 3 года катался на лыжах, и танцевал на шоу, в то время, пока настоящие тренеры развивались.....30 на 70 владение мячом - блин, тут вообще нет никаких (!) других факторов, кроме тренерского.... вратарь может косячить сколь угодно, футболисты могут не войти в сезон, могут быть в плохих физических кондициях, можно иметь в составе Кришти, можно не иметь, он на владение мячом всё равно никак не влиял..... но это всё не причины.... даже не имея топовых полузащитников (можно подумать у Наполи они топовые ?), даже имея дохлую физическую форму, футболисты в Ювентусе ну никак не владели бы мячом 30% времени..... тут единственная причина - снова трусливая тактика жалкого физрука, которой он и 3 года назад пользовался..... теперь он самая главная проблема, и боюсь эта проблема даже посерьёзнее Кришти....
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